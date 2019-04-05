Yeni zamlar kapıda | Türkiye'de internet 2019

Genel Yayın Yönetmeni
Bu çok samimi söyleşide Millenicom Bireysel Pazarlama Yöneticisi Alper Karaer ile yeni zamlar ve kullanıcılara yansımaları üzerine konuşuyoruz. Yeni zamlar ve upload konusu gündemde.
Türk Telekom'un BTK'ya sunduğu Toplu Hat Satışlarında'ki zam teklifinde son durum ne?
BTK, bu teklifi onaylarsa ne olacak?
AKN sonrası Türkiye'de internet ne durumda?
Neden bazı servis sağlayıcılar, sınırsız tarifeler için yüksek zamlar yaparken bazılarında fiyatlar değişmedi?
Upload hızları neden 5Mbps ve aşağısındaki hızlara çakıldı kaldı?
Türkiye'de fiber alt yapı yatırımları ne durumda?
Paylaş Tweetle
1 ay ücretsiz kampanya kodunuz
4E13E95A
Nirgul kılıç
Millenicom kampanyasi
Toplamda fiyatı 75 ₺
Bide su taahhüt kitliyorlar en çok sinirlendiğim sey
youtube.com/...
gına geldi şerefsizim gına geldi ya Allah bin belalarını versin, internetten indirdiğim her kbps başına münasip yerlerinde oynasın,
analarının suçu ne arkadaş