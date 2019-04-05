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Yeni zamlar kapıda | Türkiye'de internet 2019

1 ay
10,3b
1
Diğer
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Bu çok samimi söyleşide Millenicom Bireysel Pazarlama Yöneticisi Alper Karaer ile yeni zamlar ve kullanıcılara yansımaları üzerine konuşuyoruz. Yeni zamlar ve upload konusu gündemde.
 
Türk Telekom'un BTK'ya sunduğu Toplu Hat Satışlarında'ki zam teklifinde son durum ne?
BTK, bu teklifi onaylarsa ne olacak?
AKN sonrası Türkiye'de internet ne durumda?
Neden bazı servis sağlayıcılar, sınırsız tarifeler için yüksek zamlar yaparken bazılarında fiyatlar değişmedi?
Upload hızları neden 5Mbps ve aşağısındaki hızlara çakıldı kaldı?
Türkiye'de fiber alt yapı yatırımları ne durumda?

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emre1393 1 ay en beğenilen
seçim bitti, şimdi vatandaş düşünsün.
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LGR9 1 ay
kalitenin gün geçtikçe artması gerekirken daha da düşüyor, üstüne fiyatlar da artıyor. yok arkadaş, bu ülkede sabit internet adam olmaz.
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yunskrgl 1 ay
Ben millenicom kullandım aşırı mağdur bırakıldım ve benim gibi bir çok müşteri aynı durumdan mağdur. Millenicom yüzünden 7aydır internetim yok millenicoma geçiş yaptım geçiş yağarken kendi hatalarından dolayı yalın olarak geçirdiler bir iki ay kullandım internetim gitti ve millenicom kendi tek taraflı internetimi iptal etti 7 aydır port yok. Millecom beni mağdur etti ve arkasında durmuyor. Benim gibi bir kaç müşteri daha var kimseye önermem müşteri temsilcisi sanki bir robot hiç yardımcı olmuyor kanmayın bu işini yapayan firmaya.
Ben millenicom kullandım aşırı mağdur bırakıldım ve benim gibi bir çok müşteri aynı durumdan mağdur. Millenicom yüzünden 7aydır internetim yok millenicoma geçi...
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3 Yanıt Yanıtla +17
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5 Avatar Avatar Avatar
Sezgin10000 1 hf.
Kampanya devam ediyor.
1 ay ücretsiz kampanya kodunuz
4E13E95A
Nirgul kılıç
Millenicom kampanyasi
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muhammedbolat66 1 hf.
Sorma be :( Gerçi adamlar zarar mı etsinler ?Güncel piyasaya göre yine uygun. (Türknet ve millenicom adına)
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tarox 1 hf.
Gördüm 10 ₺ xam yaptılar.
Toplamda fiyatı 75 ₺
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Holisticmax 1 hf.
İlk zam Türknet 'ten geldi.
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eticin16 2 hf.
Alper Karaer beye burdan seslenmek istiyorum ayın 25 den beri başka bir servis sağlayıcısından millenicom'a geçmeye çalışıyorum hala bi ses seda yok ne eski servis sağlayıcısından aboneliğim bitirildi nede millenicom dan bağlantı yapıldı eski servis sağlayıcısından tahahütüm bittiği için şuanda yeni tarifeden ücretlendiriliyorum ve normal kullandığım internetin iki katı fatura gelecek ben ilk konuştuğumda 3 ila 7 gün arasında bağlantı yapılır dendi hatta sordum benim eski aboneliği sonlandırmam lazım mı dedim hayır herşeyi biz halledicez dediler ama hala bana iki katı fatura geliyor bugun 11 gün ve hiçbişey bağlanmadı yarın bağlantı olacakmı yoksa ben eski aboneliğe 2 katı para vermeye devam mı edicem
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emreylcn06 3 hf.
Yeni bir firmware guncellemesi gibi gülüyoruz aglanacak halimize
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KendineAteist 3 hf.
Netflix sunucu olayı ne oldu acaba bir gelişme var mı ?
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getta 2 hf. KendineAteist
Nesi vardı :)
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alpayy63 1 ay
An itibariyle Türk Telekom paketleri (yersen)
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Bide su taahhüt kitliyorlar en çok sinirlendiğim sey
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millenicom 1 ay
Yeni reklamımızı izlediniz mi?
youtube.com/...
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denizhansen 1 ay
o paraları alsınlar en en en derine soksunlar, acı acı ağlasınlar, bir yerlerinden kan gelsin, gelmişlerine kadar girsin, herşeyine girsin, çıkmasın,
gına geldi şerefsizim gına geldi ya Allah bin belalarını versin, internetten indirdiğim her kbps başına münasip yerlerinde oynasın,
analarının suçu ne arkadaş
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