Yeni zamlar kapıda | Türkiye'de internet 2019

Bu çok samimi söyleşide Millenicom Bireysel Pazarlama Yöneticisi Alper Karaer ile yeni zamlar ve kullanıcılara yansımaları üzerine konuşuyoruz. Yeni zamlar ve upload konusu gündemde.

Türk Telekom'un BTK'ya sunduğu Toplu Hat Satışlarında'ki zam teklifinde son durum ne?

BTK, bu teklifi onaylarsa ne olacak?

AKN sonrası Türkiye'de internet ne durumda?

Neden bazı servis sağlayıcılar, sınırsız tarifeler için yüksek zamlar yaparken bazılarında fiyatlar değişmedi?

Upload hızları neden 5Mbps ve aşağısındaki hızlara çakıldı kaldı?

Türkiye'de fiber alt yapı yatırımları ne durumda?