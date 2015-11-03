Yerli Elektrikli Otomobil "EVT S1" hakkında her şey "Yerli gurur, %100 Türk mühendisliği"

Genel Yayın Yönetmeni
Hacettepe Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç.Dr.Engin Tanık önderliğinde geliştirilen %100 Türk mühendisliği ürünü EVT S1 elektrikli otomobil hakkında bilmek isteyebileceğiniz her şe
Sorularımızı içtenlikle yanıtlayan Doç.Dr.Engin Tanık, EVT S1'in geliştirme sürecini ve teknik detaylarını anlatıyor.
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Merhaba,
Benzeyebilir zaten artık güncel otomobillerin hepsi birbirini andırıyor. Fakat sizin şu üslubunuza bakınca doğru yolda oldukları belli :) Kıskanılacak iş yaptılar ki sinirleriniz bozuldu bu kadar.
Klavye başında yazın, uğraşın, serin yere çalışmaları. Ne de olsa çok kolay değil mi 2 tık ötede.
Sevgiler,
Mesut Çevik