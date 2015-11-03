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Yerli Elektrikli Otomobil "EVT S1" hakkında her şey "Yerli gurur, %100 Türk mühendisliği"

4 yıl
58,4b
1
Otomobil Teknolojileri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Hacettepe Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç.Dr.Engin Tanık önderliğinde geliştirilen %100 Türk mühendisliği ürünü EVT S1 elektrikli otomobil hakkında bilmek isteyebileceğiniz her şe
Sorularımızı içtenlikle yanıtlayan Doç.Dr.Engin Tanık, EVT S1'in geliştirme sürecini ve teknik detaylarını anlatıyor.

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Speed-Step 4 yıl en beğenilen StreamRolleR
StreamRolleR

Koltukları hangi firmadan araklanmış acaba 1200hp lik nissan gtr lara takılan koltuk koymuşlar,dikiz aynası efsane direk 2001 Astra G


Merhaba,

Benzeyebilir zaten artık güncel otomobillerin hepsi birbirini andırıyor. Fakat sizin şu üslubunuza bakınca doğru yolda oldukları belli :) Kıskanılacak iş yaptılar ki sinirleriniz bozuldu bu kadar.

Klavye başında yazın, uğraşın, serin yere çalışmaları. Ne de olsa çok kolay değil mi 2 tık ötede.

Sevgiler,
Mesut Çevik
StreamRolleRKoltukları hangi firmadan araklanmış acaba 1200hp lik nissan gtr lara takılan koltuk koymuşlar,dikiz aynası efsane direk 200...
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5 Yanıt Yanıtla +189
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D-NZ-93 4 yıl
EVT diye isim mi olur herkese hitap etmeli Bahceli almaz sonra
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CW_X 4 yıl
Devlet boş işlerle uğraşacağına şu projeye destek olsun.
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kadirirdem 1 yıl
Merhaba saygıdeğer forum kullanıcıları. Uzun zamandır yürütülen fakat destek alamadığı için askıya alınan "EVT-S1" projesi için yardımlarımıza ihtiyaçları var. Lütfen siz de imza atarak yardımcı olunuz.
İlgili link: change.org/...
Şimdiden Herkese Teşekkürler iyi forumlar.
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exotic. 2 yıl
Su konu sabit kalsa ya unutup gitmesek
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MyCoDeR 2 yıl
Nedir bu arabanın akıbeti bilen var mı ?
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E.w.i.f.K 2 yıl MyCoDeR
MyCoDeR
Nedir bu arabanın akıbeti bilen var mı ?

evtmotor.com.tr/...
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E.w.i.f.K 2 yıl
Bu proje ne zaman aklıma gelse, bir yerde görsem üzülür bir o kadar da sinirlenirim. Bakın görün bu ülkede birilerinin hoşuna gitmeyen hazımsızlık yapan şeyler nasıl da engelleniyor unutturuluyor değer verip yatırım bile yapılmıyor sahip çıkılmıyor desteklenmiyor.
Anlaşılan bu ülkede 1961 deki zihniyet halen değişmemiş. Birileri göstermelik işlerle birilerinin gözlerini boyarken karşılarında gerçek bir proje ürünü görünce fesatlıklarından kendilerine yedirememiş olmalı.
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HoolyCrap 4 yıl
Ülkemiz için büyük bir başarı. Umarım yeni projeler de çıkarırız.
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CamelotKing 4 yıl
tek kelime ile mukkemel
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MuscleTower 4 yıl
güzel olmuş fakat içiride hiç aksesuar yok 3 tane tablet ekranı 2 tane düğme var koltuklar falan kötü olmuş sanki sanayide ahmet usta yapmış gibi yani malzemeyi oyup tableti gömmüşler içine çevresine karbon kaplamışlar hatta dikkat etti iseniz aradaki bölmede ebayde satılan düğmeden var
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Onder Akbas 4 yıl
Aracın koltukları ne öyle ? Sanki iett otobüsünün koltuklarını yeni kumaş dikip araca monte etmek gibi birşey olmuş.

Ama genel anlamda araç gelecek vaat ediyor fakat o istedikleri desteği görecekler mi zeki müren bizi görür ama bunlar desteği göremezler.
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EnSaRD 4 yıl
Yerli malı deyip inşallah 30-40 milyara satmazlar
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Blindless 4 yıl
Mühendislik %100 türk

Parcalar %80 ithal

Hülooooooğ harika hülooooooğ

Önce yavas yavas parcalarini yapicak altyapiyi kursaydinda sonra arabani yapaydin be
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