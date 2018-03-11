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Yerli kripto para NexPara nedir? Merak edilen sorular ve cevapları

1 yıl
5,6b
1
kripto para
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Yerli ve milli kripto para sloganıyla lanse edilen ve vaatleri merak uyandıran NexPara hakkında aklımıza takılan soruları NexPara Pazarlama Direktörü Eylem Cülcüloğlu cevapladı
%100 Yerli ve Milli sloganıyla lanse edilen ve vaatleriyle merak uyandıran NexPara hakkında merak edilen soruları NexPara Pazarlama Direktörü Eylem Cülcüloğlu'na sorduk ve cevaplar aldık. 

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KoşanBalık 1 yıl en beğenilen
Yerli ise isminde neden X harfi var?
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cankal 1 yıl
Bol bolll keriz silkeliyorlar.
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simbolmina 1 yıl
Yerli dolandırıcılığın yeni adıdır
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jaseenstyle 1 yıl
Paranın hiçbir özelliği yok farkında mısınız?
Ödeme aracı olamaz. Bırak Türkiye'ye emtia olarak kabul ettirmeyi, koskoca Steam bile Bitcoin ile ödeme alıp bir süre sonra spekülatif diye durdurdu. Bakın bunu Steam istemezken, siz gidip Migros'a kabul ettirebilir misiniz?
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Ali ebcim 1 yıl
Yerli coin sikke hakkinda hersey
youtu.be/...
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freeheart44 1 yıl
arkadaşlar çok ilginç bunlar bu işe girmeden kanuna bakmadılar mı? şimdi akıllarına geliyor.
başka bir iş var
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lj94 1 yıl
videodan 2 gün sonra faaliyet durdurmaları...
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Artunç 1 yıl lj94
Maalesef. Adama sorarlar o zaman neden bu kadar acele ettiniz piyasaya çıkmak için. Bu işte bir iş var gibi bakalım kokusu çıkar nasılsa..
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Kraaz 1 yıl
Çiftlik bankın İnegölde çiftlik basanlar gibi.
Nexpara mağdurları, maden bastı diye okuruz artık.
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eraglises 1 yıl
işte bunlar hep sex pardon nex
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ReaperVR 1 yıl
Belliydi böyle olacagı. Yakında sikke içinde benzer haberleri duyacagız.
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hanox 1 yıl
Zaten bu işe başlamadan önce başvurup izinler alnmalıydı.Adamlar 14 gün aldıkalı parayı faizde tutmuş yine para kazanmıştır.
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drfree1 1 yıl hanox
en fazla 10 bin tl faizden gelirleri olur uğraştıklarına deymez 30 kişimi var diyordu videoda hatırlamıyorumda maaş ödemeye bile yetmez zaten basın danışmanını görünce bu iş olmaz dedim tahmin ettiğim oldu gidip en kolay kabul edecek kişiye sunmuşlar gibi geldiydi bana
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night63 1 yıl
Türkiye yasalarının sanal paraya uyumlu olmadığı belli zaten nediye satışa başlandı nedir bu kardeşim dolandıran dolandırana
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aybars233 1 yıl
Evetttt S.a AN İTİBARİYLE DOLANDIRILDIK SANIRIM 😄😄😄
1.200₺ Yatırmıştım ... SİSTEM KAPANDI
S.KTİN SENİ ÖDEMEZLER..
YENİ BİR ÇİFTLİKBANK FURYASINA HOŞGELDİNİZ..
1 GÜN İÇERİSİNDE ÖDEME YAPILMAZ İSE SAVCILIĞA; nexpara.com ve ‘ EYLEM CÜLCÜLOĞLU’ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM
MAHKEDEME NERDEN BAKSAN 5 YIL SÜRER GERÇİ :))
BAKALIM İADE YAPICAKLARMI DURUMA GÖRE BURDAN BİLGİLENDİRİRİM SİZİ
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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