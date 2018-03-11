Yerli kripto para NexPara nedir? Merak edilen sorular ve cevapları

Genel Yayın Yönetmeni
Yerli ve milli kripto para sloganıyla lanse edilen ve vaatleri merak uyandıran NexPara hakkında aklımıza takılan soruları NexPara Pazarlama Direktörü Eylem Cülcüloğlu cevapladı
%100 Yerli ve Milli sloganıyla lanse edilen ve vaatleriyle merak uyandıran NexPara hakkında merak edilen soruları NexPara Pazarlama Direktörü Eylem Cülcüloğlu'na sorduk ve cevaplar aldık.
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Ödeme aracı olamaz. Bırak Türkiye'ye emtia olarak kabul ettirmeyi, koskoca Steam bile Bitcoin ile ödeme alıp bir süre sonra spekülatif diye durdurdu. Bakın bunu Steam istemezken, siz gidip Migros'a kabul ettirebilir misiniz?
youtu.be/...
başka bir iş var
Nexpara mağdurları, maden bastı diye okuruz artık.
1.200₺ Yatırmıştım ... SİSTEM KAPANDI
S.KTİN SENİ ÖDEMEZLER..
YENİ BİR ÇİFTLİKBANK FURYASINA HOŞGELDİNİZ..
1 GÜN İÇERİSİNDE ÖDEME YAPILMAZ İSE SAVCILIĞA; nexpara.com ve ‘ EYLEM CÜLCÜLOĞLU’ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM
MAHKEDEME NERDEN BAKSAN 5 YIL SÜRER GERÇİ :))
BAKALIM İADE YAPICAKLARMI DURUMA GÖRE BURDAN BİLGİLENDİRİRİM SİZİ