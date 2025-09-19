Bugüne kadar çekilmiş en iyi suikastçı filmleri

Bu listemizde, suikastçı filmleri arasında ön plana çıkan filmleri derledik. Suikastçı hikâyeleri doğaları gereği aksiyon ve suç türleriyle bağlantılı olsa da listede komedi ve gerilim türünden beslenen filmler de bulunuyor. Listeyi hazırlarken, suikastçı temasının ağırlıklı olduğu filmlere odaklandık. Bu yüzden In Bruges gibi hikâyesinde suikastçılara yer verse de odak noktası farklı olan filmler bu listede yer almıyor.

Kaçırılmaması Gereken En İyi Suikastçı Filmleri

Kimisi soğuk ve metodik, kimisi melek yüzlü bir şeytan... Ama hepsi yüzde yüz ölümcül. İşte türün meraklılarının kaçırmaması gereken en iyi suikastçı filmleri:

1️⃣ Sevginin Gücü (Léon: The Professional)

Tam Boyutta Gör Jean Reno ve Natalie Portman'ın başrollerini paylaştığı Leon, tüm zamanların en sevilen filmleri arasında yer alıyor.

Yapım Yılı : 1994

: 1994 Tür : Suç, Aksiyon, Drama

: Suç, Aksiyon, Drama Yönetmen : Luc Besson

: Luc Besson IMDb Puanı: 8.5

Léon, New York'te tek başına yaşayan tecrübeli bir kiralık katildir. Bir kiralık katilden beklenmeyecek kadar sessiz sakin bir hayat süren Leon'un yaşamı, 12 yaşındaki Mathilda ile tanışınca değişmeye başlar. Ailesi yozlaşmış bir polis tarafından öldürülen Mathilda, intikam için Léon’dan yardım ister. Léon, genç kızı hem eğitmeye hem de korumaya çalışırken, iki karakter arasındaki sıra dışı bağ oluşur.

2️⃣ Kill Bill Vol. 1 & 2

Tam Boyutta Gör Quentin Tarantino’nun imza işlerinden olan Kill Bill: Vol. 1 & 2, hem görsel tarzı hem de intikam temasını işleyişiyle suikastçı filmleri arasında ayrı bir yere sahip.

Yapım Yılı : 2003-2004

: 2003-2004 Tür : Aksiyon, Dövüş

: Aksiyon, Dövüş Yönetmen : Quentin Tarantino

: Quentin Tarantino IMDb Puanı: 8 - 8.2

Film, eski bir suikastçı olan “Gelin”in hikâyesine odaklanıyor. Düğün günün kendi ekibinin saldırısına uğrayan ve ölüme terk edilen Gelin, uzun bir komadan uyandıktan sonra tek tek eski takım arkadaşlarının peşine düşer. Katana dövüşlerinden western düellolarına, anime esintili sahnelerden Uzak Doğu dövüş sanatlarına uzanan geniş bir yelpazede ilerleyen hikâye, Gelin'in hem acımasız hem de duygusal yolculuğunu anlatıyor. İlk filmde kanlı ve stilize aksiyon öne çıkarken, ikinci film karakterlerin geçmişini ve duygusal yönlerini daha derinlemesine işliyor. Kill Bill serisi, Tarantino’nun türlere saygı duruşu niteliğindeki üslubuyla, sinema tarihinin en unutulmaz intikam ve suikast hikâyelerinden birini sunuyor.

3️⃣ John Wick serisi

Tam Boyutta Gör Son yılların en popüler aksiyon serilerinden biri olan John Wick, suikastçı filmleri arasında adeta yeni bir çağ başlattı.

Yapım Yılı : 2014 - 2023

: 2014 - 2023 Tür : Aksiyon, Dövüş

: Aksiyon, Dövüş Yönetmen : Chad Stahelski

: Chad Stahelski IMDb Puanı: 7.5 - 7.4 - 7.4 - 7.6

Keanu Reeves’in hayat verdiği John Wick, emekliye ayrılmış efsanevi bir tetikçidir. Ancak geçmişi peşini bırakmaz ve çok sevdiği köpeğinin öldürülmesiyle yeniden suç dünyasına dönmek zorunda kalır. Ancak John Wick sıradan bir intikam hikâyesinden çok daha fazlası. Suikastçıların belli bir hiyerarşiye ve kurallara bağlı şekilde hareket ettiği ilgi çekici bir evren kuran seri, bu yönüyle suikastçı filmleri arasında oldukça özel bir yere sahip.

4️⃣ Kiralık Katil (Le samouraï)

Tam Boyutta Gör Jean-Pierre Melville’in 1967 tarihli başyapıtı Le Samouraï, suikastçı sinemasının en stilize ve minimalist örneklerinden biri. Ayrıca düşük tempolu yapısıyla, suikastçı hikâyelerinin aksiyon türüyle sınırlı olmadığını da gösteren filmlerden.

Yapım Yılı : 1967

: 1967 Tür : Drama, Gerilim

: Drama, Gerilim Yönetmen : Jean-Pierre Melville

: Jean-Pierre Melville IMDb Puanı: 8

Film, soğukkanlı bir tetikçi olan Jef Costello’ya odaklanıyor. Paris’te yaşayan Jef, işini kusursuzlukla icra eden, sessiz ve disiplinli bir suikastçıdır. Ancak bir cinayet sonrası polis takibine yakalanmasıyla birlikte kendi kurduğu düzen bozulmaya başlar. Hem polisin hem de işbirliği yaptığı suç dünyasının hedefi hâline gelen Jef, katı kurallarla şekillendirdiği yaşamının içinde giderek sıkışır. Melville’in neredeyse hiç diyalog kullanmadan kurduğu atmosfer, Alain Delon’un ikonik performansıyla birleşince, Le Samouraï sadece bir suç filmi değil, aynı zamanda bir karakterin yalnızlığı ve kaderine boyun eğişi üzerine şiirsel bir yapıt hâline gelir.

5️⃣ Çakalın Günü (The Day of the Jackal)

Tam Boyutta Gör Yakın zamanda diziye de uyarlanan The Day of the Jackal, bir suikastçının hikâyesini soğukkanlı bir gerçekçilikle işliyor.

Yapım Yılı : 1973

: 1973 Tür : Politik Gerilim, Suç

: Politik Gerilim, Suç Yönetmen : Fred Zinnemann

: Fred Zinnemann IMDb Puanı: 7.8

Film, kimliği gizlenen ve yalnızca “Çakal” olarak bilinen profesyonel bir suikastçının hikâyesine odaklanıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle’ü öldürmek üzere tutulan Çakal, planını titizlikle hazırlarken, polis ve istihbarat da onu durdurmak için amansız bir kovalamacaya girişiyor. Suikastçının soğuk zekâsı ile devletin kararlılığı arasındaki bu kedi-fare oyunu, tüm film boyunca gerilimi yüksek tutar. Edward Fox’un minimalist performansı ve Zinnemann’ın belgeselvari anlatımı sayesinde The Day of the Jackal, türünün en rafine ve etkileyici örneklerinden biri olarak sinema tarihinde özel bir yere sahip.

6️⃣ Acımasız Katil (The Killer)

Tam Boyutta Gör John Woo’nun 1989 tarihli aksiyon klasiği The Killer, Hong Kong aksiyon sinemasının şahikası olarak görülüyor.

Yapım Yılı : 1989

: 1989 Tür : Aksiyon, Suç

: Aksiyon, Suç Yönetmen : John Woo

: John Woo IMDb Puanı: 7.7

Film, profesyonel bir suikastçı olan Ah Jong’un hikâyesine odaklanıyor. Son bir iş sırasında istemeden genç bir şarkıcıyı kör eden Ah Jong, vicdan azabıyla kadının tedavisini karşılamak ve hayatını düzene sokmak ister. Ancak bu süreçte hem mafyanın hem de polislerin hedefi hâline gelir. Özellikle onu yakalamaya kararlı olan dedektif ile arasında kurduğu beklenmedik bağ, hikâyeye farklı bir derinlik katar. John Woo’nun stilize silahlı çatışmaları, ağır çekim kullanımı ve melodramatik dokunuşları, The Killer’ı sadece bir aksiyon filmi olmaktan çıkarıp, suçluluk, sadakat ve fedakârlık üzerine etkileyici bir suikastçı hikâyesine dönüştürüyor.

7️⃣ Nikita (La Femme Nikita)

Tam Boyutta Gör Luc Besson’un 1990 tarihli La Femme Nikita’sı, suikastçı filmleri arasında güçlü kadın karakteriyle öne çıkan kült yapımlardan biri.

Yapım Yılı : 1990

: 1990 Tür : Aksiyon, Suç

: Aksiyon, Suç Yönetmen : Luc Besson

: Luc Besson IMDb Puanı: 7.2

Film, genç yaşta işlediği bir cinayet nedeniyle ölüme mahkûm edilen Nikita’nın hikâyesine odaklanıyor. İdam yerine gizli bir devlet programına alınan Nikita, burada acımasız bir eğitim sürecinden geçirilerek profesyonel bir suikastçıya dönüştürülür. Yeni bir kimlik ve yaşam verilen Nikita, zamanla aldığı görevler ile kişisel duyguları arasında sıkışır. Hem aşk hem de özgürlük arayışı, onun kaderini belirleyen en önemli unsurlar hâline gelir. Besson’un stilize anlatımı ve Anne Parillaud’un unutulmaz performansı, La Femme Nikita’yı hem aksiyon hem de karakter odaklı bir dram olarak türünün klasikleri arasına taşıyor.

8️⃣ Hesaplaşma (The Accountant)

Tam Boyutta Gör Modern dönemin dikkat çeken suikastçı filmlerinden The Accountant, zekice kurgulanmış hikâyesi ve alışılmadık ana karakteriyle öne çıkıyor.

Yapım Yılı : 2016

: 2016 Tür : Aksiyon, Gerilim

: Aksiyon, Gerilim Yönetmen : Gavin O'Connor

: Gavin O'Connor IMDb Puanı: 7.3

Ben Affleck'in başrolünü üstlendiği The Accountant, otizm spektrumundaki dahi bir muhasebeci olan Christian Wolff’u takip ediyor. Dışarıdan sıradan bir muhasebeci gibi görünen Christian, aslında dünyanın en tehlikeli suç örgütleriyle çalışan bir suikastçı ve para aklayıcıdır. Devletin radarına yakalanınca, hem kimliğini korumak hem de işlerini sürdürmek için zekâsını ve ölümcül yeteneklerini kullanmak zorunda kalır.

9️⃣ 13 Assassins

Tam Boyutta Gör Yakın dönemde çekilmiş en iyi samuray filmlerinden olan 13 Assassins, cani bir lordu öldürmek için bir araya gelen 13 katilin epik macerasını konu alıyor.

Yapım Yılı : 2010

: 2010 Tür : Samuray, Aksiyon, Tarihi

: Samuray, Aksiyon, Tarihi Yönetmen : Takashi Miike

: Takashi Miike IMDb Puanı: 7.5

Aynı adlı 1963 yapımı filmden uyarlanan 13 Assassins, Yedi Samuray ile benzer bir hikâyeye sahip. Yedi Samuray gibi 13 Assassins de sonu muhtemelen ölümle bitecek zorlu bir görevi kabul eden bir grup samuraya odaklanıyor. Yaşlı bir samuray olan Shimada, kendi beyliğinde her türlü kötülüğü yapan cani lordun yakında tüm krallığın başına geçecek olmasına seyirci kalamıyor. Hâlâ yapabiliyorken bu caniyi durdurmaya karar veren Shimada, bu amaç doğrultusunda 12 savaşçıyı daha yanına alıyor ve lordun kervanına pusu kuruyor. 13 suikastçının yüzlerce kişilik bir orduyla karşı karşıya geldiği film, özellikle filmin ikinci yarısının neredeyse tamamını kaplayan etkileyici savaş sahnesiyle unutulmaz bir seyirlik sunuyor.

🔟 Tetikçinin Gecesi (Collateral)

Tam Boyutta Gör Usta yönetmen Michael Mann'in çektiği Collateral, karanlık atmosferi ve karakter derinliğiyle suikastçı filmleri arasında öne çıkan bir yapım.

Yapım Yılı : 2004

: 2004 Tür : Aksiyon, Suç

: Aksiyon, Suç Yönetmen : Michael Mann

: Michael Mann IMDb Puanı: 7.5

Tom Cruise ve Jamie Foxx'un başrollerini paylaştığı film, Los Angeles’ta bir suikastçıyla bir taksi şoförünün bir gece boyunca süren aksiyon dolu yolculuğunu anlatıyor. Max, sıradan bir gece vardiyasında Vincent adı gizemli bir müşteri alır: Ancak kısa sürede Vincent’ın profesyonel bir suikastçı olduğunu ve şehirde bir gecede ortadan kaldırması gereken bir dizi hedefi olduğunu öğrenir. Taksisi istemeden bu ölümcül yolculuğun parçası hâline gelen Max, bir yandan hayatta kalmaya çalışırken diğer yandan Vincent’ın planlarını engellemenin yolunu arar.

11) Tehlikeli Aslar (Smokin' Aces)

Tam Boyutta Gör Oyuncu kadrosunda ünlü isimleri bir araya getiren Smokin’ Aces, çok sayıda suikastçıyı aynı noktada buluşturan kaotik yapısıyla türün en hareketli, en eğlenceli örneklerinden biri.

Yapım Yılı : 2006

: 2006 Tür : Kara Komedi, Aksiyon

: Kara Komedi, Aksiyon Yönetmen : Joe Carnahan

: Joe Carnahan IMDb Puanı: 6.6

Las Vegas’ta yaşayan bir sihirbaz olan Buddy "Aces" Israel, mafyaya karşı şahitlik yapmak için tanık koruma programına girmek üzeredir. Mafya, Israel’in başına büyük bir ödül koyunca birbirinden renkli ve ölümcül suikastçılar onun peşine düşer. Çılgın tetikçi gruplarından acımasız kiralık katillere kadar birçok karakterin aynı otelde yollarının kesişmesiyle, film tam anlamıyla bir kan gölüne dönüşür. Smokin' Aces, suikastçı hikâyelerini kara komedi türüyle birleştirmesiyle türe farklı bir yorum getiriyor.

12) Suikast Treni (Bullet Train)

Tam Boyutta Gör Ünlü oyuncu Brad Pitt'in başrolünü üstlendiği Bullet Train de Smokin' Aces ile oldukça benzer bir yapıya sahip. Aksiyonla komediyi harmanlayan filmde, çok sayıda suikastçının yolu aynı trende kesişiyor.

Yapım Yılı : 2022

: 2022 Tür : Aksiyon, Komedi

: Aksiyon, Komedi Yönetmen : David Leitch

: David Leitch IMDb Puanı: 7.3

Film, Ladybug adındaki şanssız bir tetikçinin hikâyesine odaklanıyor. Basit gibi görünen bir çanta teslimatı için Tokyo’dan Kyoto’ya giden hızlı trene binen Ladybug, yolculuk sırasında birbirinden farklı motivasyonlara sahip suikastçılarla karşı karşıya geliyor. Kısa sürede işin aslında çok daha büyük bir planın parçası olduğunu fark eden Ladybug, hem hayatta kalmak hem de görevi tamamlamak için zekâsını ve şansını zorlamak zorunda kalıyor. Bullet Train, ilk John Wick filmini de yöneten David Leitch'in imzasını taşıyor.

13) The Villainess

Tam Boyutta Gör Jung Byung-gil’in yönettiği The Villainess, Güney Kore’den çıkan en çarpıcı ve stilize suikastçı filmlerinden biri.

Yapım Yılı : 2017

: 2017 Tür : Aksiyon, Gerilim

: Aksiyon, Gerilim Yönetmen : Jung Byung-gil

: Jung Byung-gil IMDb Puanı: 6.6

Film, küçük yaşta suikastçı olarak yetiştirilen Sook-hee’nin hikâyesini anlatıyor. Sook-hee, özgürlüğünü kazanmak ve yeni bir hayat kurmak ister, ancak geçmişi peşini bırakmaz. Hem eski düşmanları hem de bağlı olduğu teşkilat peşine düşünce, Sook-hee kanlı bir intikam yolculuğuna çıkar. Etkileyici aksiyon sahneleriyle John Wick serisini akıllara getiren The Villainess, birinci şahıs bakış açısıyla çekilen uzun dövüş sahnesi ve motosikletler üzerindeki kılıç düellosu gibi unutulmaz sekanslarla akıllarda yer eden etkileyici bir yapım.

14) Suikast Çemberi (Assassins)

Matrix serisinden tanıdığımız Wachowski Kardeşler'in senaryosunu yazdığı Assassins'te iki yetenekli tetikçi karşı karşıya geliyor.

Yapım Yılı : 1995

: 1995 Tür : Aksiyon, Suç

: Aksiyon, Suç Yönetmen : Richard Donner

: Richard Donner IMDb Puanı: 6.3

Sylvester Stallone'nin hayat verdiği Rath, son bir görevden sonra emekli olmaya hazırlanan deneyimli bir tetikçidir. Ancak bu son görevi Rath'i, genç ve hırslı suikastçı Miguel Bain (Antonio Banderas) ile karşı karşıya getirir. İki tetikçi arasındaki bu ölümcül rekabet, giderek kişisel bir hesaplaşmaya dönüşür. Aralarındaki mücadeleye bilgisayar korsanı Electra’nın da dâhil olmasıyla işler daha da karmaşık bir hâl alır. Assassins, türün en iyi örneklerinden olamsa da 90’lar ruhunu taşıyan son derece keyifli bir suikastçı filmi olarak bu listede kendisine yer buluyor.

15) Mekanik (The Mechanic)

Tam Boyutta Gör Ünlü oyuncu Jason Statham'ın başrolünü üstlendiği Mekanik, aynı adlı 1972 yapımı filme modern bir yorum getiriyor. Bunu yaparken aksiyonun dozunu da biraz daha arttırıyor.

Yapım Yılı : 2011

: 2011 Tür : Aksiyon, Suç

: Aksiyon, Suç Yönetmen : Simon West

: Simon West IMDb Puanı: 6.5

Film, profesyonel bir tetikçi olan Arthur Bishop’un hikâyesine odaklanıyor. Bishop, işini “mekanik” bir titizlikle yürüten, iz bırakmadan suikastlar gerçekleştiren bir ustadır. Ancak yakın dostunu kaybettikten sonra, onun oğlu Steve’i yanına alarak suikast dünyasına sokar. Usta-çırak ilişkisiyle başlayan bu bağ, zamanla ihanet, intikam ve sadakat üzerinden sınanacaktır.

