Yerli milli oyun Tartarus ve arama motoru yaani | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı

2si1, Teknoloji ve Oyun dünyasındaki gelişmeleri Mesut Çevik ve Enis Kirazoğlu'nun yorumuyla ekranlarınıza taşımaya devam ediyor. Ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmelerden öne çıkan haberler bu programda

Göktuğ Koca'ya vakit ayırıp zaman çizelgesi çıkarttığı için teşekkürler.



Türkiye Süper Liginde 10. haftada oynanacak bazı maçlara video hakem sistemi geliyor.

Rockstar'dan "GTA 5'e hikaye DLC'si gelmeyecek" açıklaması

Xbox One X, Xbox 360 oyunlarının bir kısmını 4K olarak gösterebilecek

Singapur'da araba satışı durduruldu

Araçlara cam filmi yasaklandı

Yerli milli oyun Tartarus

Bioware'den Anthem ile ilgili açıklama

Birleşik Arap Emirlikleri yapay zekayla ilgili bakanlık kurdu

Yapay zekanın hatası Filistin'de yaşayan bir gencin hayatını kararttı

Cyberpunk 2077 online olacak söylentisi

Microsoft artık Kinect üretmeyecek

Razer'dan ayarlanabilir LED'li kamera

Razer'in yeni mikrofonu Seiren X çıktı

NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti lanse edildi

AMD Raven Ridge APU'larını tanıttı

Injustice 2 sonbaharda PC'ye geliyor

Metal Gear Survive 20 Şubat'ta çıkıyor

Hikayeli oyunlardan para kazanılıyor mu? 00:29 Yerli arama motoru "Yaani" lanse edildi 5:22 Türkiye Süper Liginde 10. haftada oynanacak bazı maçlara video hakem sistemi geliyor. 7:29 Rockstar'dan "GTA 5'e hikaye DLC'si gelmeyecek" açıklaması 8:27 Xbox One X, Xbox 360 oyunlarının bir kısmını 4K olarak gösterebilecek 11:39 Singapur'da araba satışı durduruldu 15:43 Araçlara cam filmi yasaklandı 17:13 Yerli milli oyun Tartarus 18:32 Bioware'den Anthem ile ilgili açıklama 20:41 Birleşik Arap Emirlikleri yapay zekayla ilgili bakanlık kurdu 24:52 Yapay zekanın hatası Filistin'de yaşayan bir gencin hayatını kararttı 29:25 Cyberpunk 2077 online olacak söylentisi 33:35 Microsoft artık Kinect üretmeyecek 35:14 Razer'dan ayarlanabilir LED'li kamera 37:08 Razer'in yeni mikrofonu Seiren X çıktı 38:06 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti lanse edildi 39:32 AMD Raven Ridge APU'larını tanıttı 40:21 Injustice 2 sonbaharda PC'ye geliyor 40:40 Metal Gear Survive 20 Şubat'ta çıkıyor 41:06 Hikayeli oyunlardan para kazanılıyor mu?