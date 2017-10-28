Yerli milli oyun Tartarus ve arama motoru yaani | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı

Genel Yayın Yönetmeni
2si1, Teknoloji ve Oyun dünyasındaki gelişmeleri Mesut Çevik ve Enis Kirazoğlu'nun yorumuyla ekranlarınıza taşımaya devam ediyor. Ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmelerden öne çıkan haberler bu programda
Göktuğ Koca'ya vakit ayırıp zaman çizelgesi çıkarttığı için teşekkürler.
00:29 Yerli arama motoru "Yaani" lanse edildi
5:22 Türkiye Süper Liginde 10. haftada oynanacak bazı maçlara video hakem sistemi geliyor.
7:29 Rockstar'dan "GTA 5'e hikaye DLC'si gelmeyecek" açıklaması
8:27 Xbox One X, Xbox 360 oyunlarının bir kısmını 4K olarak gösterebilecek
11:39 Singapur'da araba satışı durduruldu
15:43 Araçlara cam filmi yasaklandı
17:13 Yerli milli oyun Tartarus
18:32 Bioware'den Anthem ile ilgili açıklama
20:41 Birleşik Arap Emirlikleri yapay zekayla ilgili bakanlık kurdu
24:52 Yapay zekanın hatası Filistin'de yaşayan bir gencin hayatını kararttı
29:25 Cyberpunk 2077 online olacak söylentisi
33:35 Microsoft artık Kinect üretmeyecek
35:14 Razer'dan ayarlanabilir LED'li kamera
37:08 Razer'in yeni mikrofonu Seiren X çıktı
38:06 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti lanse edildi
39:32 AMD Raven Ridge APU'larını tanıttı
40:21 Injustice 2 sonbaharda PC'ye geliyor
40:40 Metal Gear Survive 20 Şubat'ta çıkıyor
41:06 Hikayeli oyunlardan para kazanılıyor mu?
5:22 Türkiye Süper Liginde 10. haftada oynanacak bazı maçlara video hakem sistemi geliyor.
7:29 Rockstar'dan "GTA 5'e hikaye DLC'si gelmeyecek" açıklaması
8:27 Xbox One X, Xbox 360 oyunlarının bir kısmını 4K olarak gösterebilecek
11:39 Singapur'da araba satışı durduruldu
15:43 Araçlara cam filmi yasaklandı
17:13 Yerli milli oyun Tartarus
18:32 Bioware'den Anthem ile ilgili açıklama
20:41 Birleşik Arap Emirlikleri yapay zekayla ilgili bakanlık kurdu
24:52 Yapay zekanın hatası Filistin'de yaşayan bir gencin hayatını kararttı
29:25 Cyberpunk 2077 online olacak söylentisi
33:35 Microsoft artık Kinect üretmeyecek
35:14 Razer'dan ayarlanabilir LED'li kamera
37:08 Razer'in yeni mikrofonu Seiren X çıktı
38:06 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti lanse edildi
39:32 AMD Raven Ridge APU'larını tanıttı
40:21 Injustice 2 sonbaharda PC'ye geliyor
40:40 Metal Gear Survive 20 Şubat'ta çıkıyor
41:06 Hikayeli oyunlardan para kazanılıyor mu?
Paylaş Tweetle