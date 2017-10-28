Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Yerli milli oyun Tartarus ve arama motoru yaani | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı

1 yıl
6b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
2si1, Teknoloji ve Oyun dünyasındaki gelişmeleri Mesut Çevik ve Enis Kirazoğlu'nun yorumuyla ekranlarınıza taşımaya devam ediyor. Ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmelerden öne çıkan haberler bu programda
Göktuğ Koca'ya  vakit ayırıp zaman çizelgesi çıkarttığı için teşekkürler.
00:29 Yerli arama motoru "Yaani" lanse edildi
5:22 Türkiye Süper Liginde 10. haftada oynanacak bazı maçlara video hakem sistemi geliyor.
7:29 Rockstar'dan "GTA 5'e hikaye DLC'si gelmeyecek" açıklaması
8:27 Xbox One X,  Xbox 360 oyunlarının bir kısmını 4K olarak gösterebilecek
11:39 Singapur'da araba satışı durduruldu
15:43 Araçlara cam filmi yasaklandı
17:13 Yerli milli oyun Tartarus
18:32 Bioware'den Anthem ile ilgili açıklama
20:41 Birleşik Arap Emirlikleri yapay zekayla ilgili bakanlık kurdu
24:52 Yapay zekanın hatası Filistin'de yaşayan bir gencin hayatını kararttı
29:25 Cyberpunk 2077 online olacak söylentisi
33:35 Microsoft artık Kinect üretmeyecek
35:14 Razer'dan ayarlanabilir LED'li kamera
37:08 Razer'in yeni mikrofonu Seiren X çıktı
38:06 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti lanse edildi
39:32 AMD Raven Ridge APU'larını tanıttı
40:21 Injustice 2 sonbaharda PC'ye geliyor
40:40 Metal Gear Survive 20 Şubat'ta çıkıyor
41:06 Hikayeli oyunlardan para kazanılıyor mu?

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
sonofmana 1 yıl en beğenilen
Bu eleman programa eğlence katıyor. Kadroya alın =)
Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ugur_dn 1 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MALTHAEL 1 yıl
İzlediğim en iyi bölümlerden birisiydi . PGW özel bölümünü merakla bekliyorum .
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
forgot 1 yıl
ne kadar pozitif program :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hector_1990 1 yıl
videoyu keyifle izledim enis kirazoğlu gerçekten programa katkısı büyük 2si1 artık daha eğlenceli izleniyor umarım devamı gelir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 yıl
Tameri bir ara konuk alın 2si1
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gurkanse 1 yıl
yıllardır donanımhaber takip ederim ama bu video kadar sıkılmadan izlediğim bir video pek yok(erdinç ve talha hariç).hatta çok eğlendim.Kadroya alınması gereken bir isim kesinlikle.verin eline bsc yi küllerinden doğursun bu enerjiyle :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 yıl
Enis hoca sen çok yaşa emi. Harbi diyorum Erdinç abi ve Talha abiden sonra programa senin kadar yakışanı yoktu yeminle. Seviliyorsun Kel reyiz.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hamitozlu 1 yıl
Sabah el hayır yazmış. Google translete daha iyi çeviriyor FB den.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yavuzuslu 1 yıl
seyirciye birazcık saygı one bacak bacak üstüne mesut beyin efendiliği üzerine yok
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kirantha 1 yıl
Rus malı yaani ^^
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CaRviLLE 1 yıl
Mesut abi cam filminin senin için nasıl gram önemi yok?Yazın klima yetişemiyor aracı soğutmaya cam filmi yaptırınca aracın içi serin kalıyor klima çok düşük ayarda bile yeterli oluyor buda yakıt tasarrufuna etki ediyor gece ışıklardan etkilenmiyor araç daha bi bütün görünüyor aracın içi görünmüyor kaza sonrası camların parçalanıp etrafa saçılmasını önlüyor bunlar önemsiz mi senin için?
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
8,9b izlenme · 2 hf.
46:40
2si1 | Çin, güvercin casus robotlar geliştirdi
11,1b izlenme · 10 ay
53:16
2si1 | AMD mi Nvidia mı daha stabil?
16,1b izlenme · 10 ay
53:59
72 Milyon Doları çöpe atan adam! | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı
13,6b izlenme · 1 yıl
58:30
2si1 | Otomobil fiyatlarına zam geldi
14,9b izlenme · 9 ay
57:20
2si1 "Sansürsüz / uncut" Teknoloji ve Oyun Programı
16b izlenme · 1 yıl
12:19
Oppo Reno ile ilk karşılaşma: Göz alıcı tasarım
9b izlenme · 4 hf.
57:56
2si1: SSD fiyatları düşüyor!
13,8b izlenme · 11 ay
16:58
2si1 Özel: Sadece Muhabbet #1
12,3b izlenme · 12 ay
01:08:11
2si1 | Teknosa Satılıyor mu?
16,6b izlenme · 10 ay
01:00:50
2si1 | Apple'dan dev geri çağırma!
11,1b izlenme · 11 ay
01:05:54
2si1 | Buradayız!
10,8b izlenme · 9 ay
42:56
2si1 | Üst konfigürasyonu 40.000TL olan yeni Macbook Pro
16,5b izlenme · 10 ay
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
6,5b izlenme · 4 gün
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,3b izlenme · 2 gün
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
6,8b izlenme · 1 gün
26:19
2si1 | Güldürmeyen yorumlar, sizden gelenler
9,8b izlenme · 11 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim