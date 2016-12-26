Yerli, zırhlı ve kudretli: Emniyet güçlerine yeni taktik araç "Hızır"

Ülkemizin savunması için emniyet güçlerinin kullanımına hazır yeni bir taktik tekerlekli zırhlı aracımız daha oldu. Karşınızda tüm detaylarıyla duyurusu kısa bir süre önce yapılan Hızır.

Ejder Yalçın, Otokar Kobra II ve FNSS Pars 4x4 sonrasında ülkemizde geliştirilen taktik kara araçlarına bir yenisi daha eklendi. İzmir merkezli Katmerciler tarafından geliştirilen Hızır, Nato standartlarına uygun, gelişmiş zırh sistemine sahip ve farklı görevler için alternatif donanım ve silah sistemleriyle konfigüre edilebilen yeni nesil araç platformu.



Resmi duyurusu geçtiğimiz ay yapılan Hızır, kaslı bir gövdeye sahip. Hatta az önce bahsettiğim rakiplerine karşı, 2610mm ile en yüksek şaşe profili de Hızır'da karşımıza çıkıyor.. Genel tasarım karakteristiği itibariyle rakiplerine karşı farklı arazi koşullarında ne derece hareket kabiliyeti sunduğunu henüz tam olarak bilmediğimiz araç, 400 beygir güç üreten 8.9 litrelik turboşarjlı dizel motoru ile kendi sınıfındaki en güçlü motora sahip. Zaten Katmercilerin altını çizdiği ana hususlardan biri de bu. Ufak bir kıyaslama yapmak gerekirse, Ejder Yalçın 3, 375 beygirlik bir motorla geliyor.



Tam dolu yakıt deposuyla 700Km gidebilen Hızır, aynı zamanda farklı arazi koşullarındaki esnek hareket kabiliyeti için kilitli difereansiyel ile desteklenmiş durumda. Toplamda 9 personel taşıyan Hızır'ın azami yük kapasitesi 16 ton, en yüksek sürati 110Km/saat ve tırmanabilirliği de %70. Taktik tekerlekli zırhılı araçların ortak özelliklerinden biri olan V tipi monokok gövde üzerinde yükselen aracın zırh sistemi, mayın başta olmak üzere farklı türdeki çeşitli patlayıcılar ve balistik risklere karşı yüksek mukavemet gösteriyor.



Hızır'ın sahip olduğu silah sistemi, rakipleriyle ortak. Yerli Ar-Ge'nin bir ürünü olan Aselsan imzalı SARP platformu, Hızır'da da karşımıza çıkıyor. Uzaktan kumanda edilebilen stabilize silah sistemi sayesinde hareketli hedeflere karşı hareket halindeyken de kullanılabiliyor Hızır. 12.7mm makinalı tüfek, 7.6 makinalı tüfek ve 40mm otomatik bomba atar ile konfigüre edilebilen araç da, kullanılan silah platformu sayesinde gece/gündüz görüş sistemi, balistik hesaplama ve mesafe ölçme gibi özellikler de sunuluyor.

Aracın sahip olduğu isteğe bağlı seçenekler arasında ise merkezi lastik şişirme sistemi, otomatik yangın söndürme ve iç konuşma sistemi gibi opsiyonlar bulunuyor. Çok yeni bir araç olduğundan henüz tam olarak neler yapabileceğini bilmiyoruz. Özellikle yüksek profili, farklı engeller için çeşitli avantajlar sağlayacağı gibi, farklı süratlerdeki manevra kabiliyeti için bir takım limitlemeler de getirebilir.

Aktif görevde olan Ejder Yalçın ile kıyaslandığında henüz onun kadar geniş bir opsiyon listesi sunmasa da, aracın Katmerciler açısından bir ilki temsil ettiğini de unutmamak gerekiyor. Zannediyorum ki zamanla gelişecek ve farklı özellikleri de bünyesine ilave edecektir. Günün sonunda emniyet güçlerimiz için ülkemizdeki farklı firmaların yerli ar-ge yaparak farklı türde araç seçenekleriyle iddialı olmaya çalışması, artan rekabete bağlı olarak savunma sanayimizi daha da ileri bir noktaya taşıyacaktır diye düşünüyorum.

