Bir insansız hava aracımız daha silahlandı: Vestel Karayel'in tüm detayları

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Ülkemiz dünya üzerinde silahlı insansız hava aracı geliştiren nadir ülkelerden. Bayraktar TB2'den sonra Vestel Savunma tarafından geliştirilen Karayel de silahlandı ve düşmanları vurmaya hazır.
Vestel Savunma tarafından geliştirilen insansız hava aracı Karayel, ülke güvenliğinde daha fazla rol üstlenebilmek için silahlandı. Roketsan tarafından geliştirilen MAM-L yani lazer güdümlü mini akıllı mühimmatı kullanan Karayel, bir süre önce saha testlerini başarıyla tamamlayarak, yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü keşif-gözlem odaklı görevlerden sonra düşman güçlerinin korkulu rüyası olmaya hazır. Özel videomuzda Vestel Karayel'in ve taşıdığı mühimmatın detaylarına bakıyor, merak edilen noktalara göz gezdiriyoruz.
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Evlerin üzerinde drone savarlar olacak sanırım. Beklenen droneler dışındakileri yaklaştırmayacak :)
Pakistan yurtdışından nükleer konusunda uzman bir bilim adamını getirdi ve nükleer silah üretti, size kesinlikle katılıyorum, pakistan'dan nükleer silah teknolojisini alabiliriz.
Şurda kendi uçağımızı yapmışız siz demediğinizi bırakmıyorsunuz!
Biri dalga geçiyor biri beğenmiyor biri vesteli sevmiyor vs.
Yani ne olursa olsun siz. Ne derseniz değin bundan önce hiç uçaktan geçtin oyuncak uçak bile yapılmıyordu.!
Ama şuan yapılıyor tanktan tutun taa uçağa kadar ve biz bundan gurur duyuyoruz ama siz bu vatanın iyiliğini istemeyenler hala milli araçlarımızı veya başka bir şeyi aşağılamaya devam edin!
Direkt taramali roketatar yapip tanklarin ucuna taksak bence cok guzel olur. Hic terorist eylem olmaz. Rahat rahat taksime ineriz.