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Bir insansız hava aracımız daha silahlandı: Vestel Karayel'in tüm detayları

3 yıl
59,5b
1
Savunma Sanayi
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ülkemiz dünya üzerinde silahlı insansız hava aracı geliştiren nadir ülkelerden. Bayraktar TB2'den sonra Vestel Savunma tarafından geliştirilen Karayel de silahlandı ve düşmanları vurmaya hazır.
Vestel Savunma tarafından geliştirilen insansız hava aracı Karayel, ülke güvenliğinde daha fazla rol üstlenebilmek için silahlandı. Roketsan tarafından geliştirilen MAM-L yani lazer güdümlü mini akıllı mühimmatı kullanan Karayel, bir süre önce saha testlerini başarıyla tamamlayarak, yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü keşif-gözlem odaklı görevlerden sonra düşman güçlerinin korkulu rüyası olmaya hazır. Özel videomuzda Vestel Karayel'in ve taşıdığı mühimmatın detaylarına bakıyor, merak edilen noktalara göz gezdiriyoruz. 

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Parola_18 3 yıl en beğenilen
bayraktar sayesinde kaç pkk lı geberdi israil e mahkumduk bozulan parçaları vermedi diye agladık abd düşmanımıza yalvardık silahlı iha versin diye nereden nereye reis büyüksün
bayraktar sayesinde kaç pkk lı geberdi israil e mahkumduk bozulan parçaları vermedi diye agladık abd düşmanımıza yalvardık silahlı iha versin diye nereden ner...
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1 Yanıt Yanıtla +23
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Erzsa 3 yıl
Erdi hocam daha çok savunma sanayii haberleri bekliyoruz. Ülkemiz adına gurur verici Teşekkürler.
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gcb1903 3 yıl
İsrail Abd iha konusunda sıkıntı yaptı kendimiz yaptık. 1974'de de Ecevit'e ambargo uygulamışlardı Aselsan kurulmuştu. Resmen istesek yapabiliyoruz ama yumurta mabat teması olmadan yapmıyoruz. Büyük askeri ambargolar bekliyorum Almanya, İngiltere, Fransa'dan falan ama sanmam yapmazlar iyi para var. Bir yapsalar var ya 5 yıla motoru bile yaparız.
İsrail Abd iha konusunda sıkıntı yaptı kendimiz yaptık. 1974'de de Ecevit'e ambargo uygulamışlardı Aselsan kurulmuştu. Resmen istesek yapabiliyoruz ama yumurta ...
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1 Yanıt Yanıtla +21
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malifural 2 yıl
ne kadar bu teknoloji üzerine yatırım yapan şirket olursa o kadar güçlü oluruz iha ve askeri teknolojiye yatırım yapan daha çok şirkete ihtiyacımız var devlet desteği şart
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alibaba 2 yıl
Bundan bir 10 yıl sonra gökyüzü IHA lardan geçilmez olacak. Bunlardan biri sevmediğiniz biri tarafından size tehlikeli bir paket getiriyor olabilecek.
Evlerin üzerinde drone savarlar olacak sanırım. Beklenen droneler dışındakileri yaklaştırmayacak :)
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DH Misafiri 3 yıl
Yeteri kadar ilgi görmüyor fakat bunlar gerçekten çok önemli gelişmeler
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DH Misafiri 3 yıl
Teoride her turlu silaha karsi olsamda pratik dunyada silah olmadan yasanamiyacagini biliyorum ne yazik ki. Boyle haberler insana bir rahatlik hissi veriyor. Gor-vur silahlar daima en iyisidir. O an gordugun terorist 10 dakika sonra orada olmayacak, koca koca savas ucaklarini kaldirmak bir ise yaramiyacak. Ustelik her gidis donuslerinin yuksek maliyeti var. Bizim agirlikli olarak boyle silahlara ihtiyacimiz var. Ayrica yuzlerce savas ucagin yerine 5 tane uzun menzilli nukleer baslikli fuzen olmasi da cok daha iyidir. Umarim gelecekte Pakistan ile oyle bir anlasma yapilir.
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EtrüskTürkü 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Teoride her turlu silaha karsi olsamda pratik dunyada silah olmadan yasanamiyacagini biliyorum ne yazik ki. Boyle haberler insana bir rahatlik hissi veriyor. Gor-vur silahlar daima en iyisidir. O an gordugun terorist 10 dakika sonra orada olmayacak, koca koca savas ucaklarini kaldirmak bir ise yaramiyacak. Ustelik her gidis donuslerinin yuksek maliyeti var. Bizim agirlikli olarak boyle silahlara ihtiyacimiz var. Ayrica yuzlerce savas ucagin yerine 5 tane uzun menzilli nukleer baslikli fuzen olmasi da cok daha iyidir. Umarim gelecekte Pakistan ile oyle bir anlasma yapilir.

Pakistan yurtdışından nükleer konusunda uzman bir bilim adamını getirdi ve nükleer silah üretti, size kesinlikle katılıyorum, pakistan'dan nükleer silah teknolojisini alabiliriz.
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DH Misafiri 3 yıl
Böyle haberleri görünce çok seviniyorum. Teşekkür ederim vestel teşekkürler donanımhaber.
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sdc55 3 yıl
gurur verici bir haber insan seviniyor böyle haberleri duyunca
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birumut 3 yıl
Gurur verici. Bu tarz haberleri daha çok duyalım.
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DH Misafiri 3 yıl
Allah şükür iyi gidiyoruz.tankımızı, tüfeğimizi üretiyoruz. geçenlerde bir rus siyasetçi "avrupalılarIN türkiyeye ambargo koyması bir işe yaramaz.Türkiye kendi yağında kavrulan bir ülke" demiş. evet i phone üretemiyoruz belki yinede iyi kötü telefonda üretiyoruz, arabada , silahta. sadece daha iyisini yapmamız gerek. Siyasi irade ve halk destek verirse yurdumun güzel insanının yapamayacağı bir şey yok. insanlarımı gerçekten çok zeki. Avrupaylada dost görüntümüzün bitmesi iyi oldu, zaten dost filan değildik. Mücadeleyi seven biri olarak, şimdi gerçek mücadele dönemimin başında olmak beni sevindiriyor. Tarihimizde hiç bir zaman avrupalı olmadık, zorla avrupalıda görüldüğü gibi olmuyor.Biz kendimizi yamadıkça onlar bizi aşağılar bir tutum sergiliyorlar. Adam gibi kendimiz olalım yeter..
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Guest-7A77EED6B 3 yıl
Yine gelmiş bizim hükümet düşmanları hepinize selam olsun...
Şurda kendi uçağımızı yapmışız siz demediğinizi bırakmıyorsunuz!
Biri dalga geçiyor biri beğenmiyor biri vesteli sevmiyor vs.
Yani ne olursa olsun siz. Ne derseniz değin bundan önce hiç uçaktan geçtin oyuncak uçak bile yapılmıyordu.!
Ama şuan yapılıyor tanktan tutun taa uçağa kadar ve biz bundan gurur duyuyoruz ama siz bu vatanın iyiliğini istemeyenler hala milli araçlarımızı veya başka bir şeyi aşağılamaya devam edin!
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astralll 3 yıl
"Karayel" güzel isimm, "Kabus" da olabilir:) Üzerine nükleer bomba takılanından da yapın :)
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Mephalay 2 yıl astralll
astralll
"Karayel" güzel isimm, "Kabus" da olabilir:) Üzerine nükleer bomba takılanından da yapın :)

Direkt taramali roketatar yapip tanklarin ucuna taksak bence cok guzel olur. Hic terorist eylem olmaz. Rahat rahat taksime ineriz.
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