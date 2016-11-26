Bir insansız hava aracımız daha silahlandı: Vestel Karayel'in tüm detayları

Ülkemiz dünya üzerinde silahlı insansız hava aracı geliştiren nadir ülkelerden. Bayraktar TB2'den sonra Vestel Savunma tarafından geliştirilen Karayel de silahlandı ve düşmanları vurmaya hazır.

Vestel Savunma tarafından geliştirilen insansız hava aracı Karayel, ülke güvenliğinde daha fazla rol üstlenebilmek için silahlandı. Roketsan tarafından geliştirilen MAM-L yani lazer güdümlü mini akıllı mühimmatı kullanan Karayel, bir süre önce saha testlerini başarıyla tamamlayarak, yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü keşif-gözlem odaklı görevlerden sonra düşman güçlerinin korkulu rüyası olmaya hazır. Özel videomuzda Vestel Karayel'in ve taşıdığı mühimmatın detaylarına bakıyor, merak edilen noktalara göz gezdiriyoruz.