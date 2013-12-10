Yılın en politik "Selfie Pozu" Amerikan Başkanı Obama'dan geldi

Bir kişinin internette yayınlamak amacıyla kendisini çektiği fotoğraf anlamına gelen Selfie kelimesinin, Oxford Üniversitesi tarafından yılın kelimesi seçilmesiyle birlikte "acaba yılın selfie" çalışması kimden gelir tartışmaları da iyiden iyiye alevlenmeye başlamıştı.

Gelen son görüntülere bakılırsa yılın en önemli selfie çalışması, Amerika başkanı Barack Obama'dan geliyor. Afrika'nın efsaveni lideri Nelson Mandela'yı anma töreni esnasında, Barack Obama'nın BlackBerry Z10 telefon kullanılarak kendisi ile birlikte Danimarka ve İngiltere başbakanlarını fotoğrafladığı çalışma "selfie" yarışında ipi önde göğüsleyebilir.

Bilindiği üzere Obama'nın, BlackBerry marka cihazlara karşı ayrı bir sempatisi bulunuyor. Kendisi aynı zamanda iPad 2 de kullanan Obama, güvenlik gerekçelerinin de etkili olduğu çeşitli nedenlerden ötürü BlackBerry'i tercih ediyor. Ancak Amerika'da devlet dairelerinin iPhone ve Android'e geçiş süreci dikkate alındığında, yakın gelecekte değişim Beyaz Saray'ı etkileyecek gibi görünüyor.