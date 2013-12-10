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Yılın en politik "Selfie Pozu" Amerikan Başkanı Obama'dan geldi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yılın en politik
Bir kişinin internette yayınlamak amacıyla kendisini çektiği fotoğraf anlamına gelen Selfie kelimesinin, Oxford Üniversitesi tarafından yılın kelimesi seçilmesiyle birlikte "acaba yılın selfie" çalışması kimden gelir tartışmaları da iyiden iyiye alevlenmeye başlamıştı.
Gelen son görüntülere bakılırsa yılın en önemli selfie çalışması, Amerika başkanı Barack Obama'dan geliyor. Afrika'nın efsaveni lideri Nelson Mandela'yı anma töreni esnasında, Barack Obama'nın BlackBerry Z10 telefon kullanılarak kendisi ile birlikte Danimarka ve İngiltere başbakanlarını fotoğrafladığı çalışma "selfie" yarışında ipi önde göğüsleyebilir. 
Bilindiği üzere Obama'nın, BlackBerry marka cihazlara karşı ayrı bir sempatisi bulunuyor. Kendisi aynı zamanda iPad 2 de kullanan Obama, güvenlik gerekçelerinin de etkili olduğu çeşitli nedenlerden ötürü BlackBerry'i tercih ediyor. Ancak Amerika'da devlet dairelerinin iPhone ve Android'e geçiş süreci dikkate alındığında, yakın gelecekte değişim Beyaz Saray'ı etkileyecek gibi görünüyor.

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iboocum 5 yıl en beğenilen
Mişel Obama evde ben gösterecem sana selfie pozunu diyor :D
1 Yanıt Yanıtla +43
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LORDTEK 5 yıl
fx57'den "selfie pozu" haberi, ekrem71'den ise "Qualcomm 64-bit" haberi. Dünya tersine dönmüş...
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__BadblooD__ 5 yıl $developer;
$developer;


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Bunu hatırlattı


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
$developer;Bunu hatırlattı
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waLkE 5 yıl
beşir atalay da vardı bu fotoğrafta kırpmışlar adamı :)
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waLkE 5 yıl
beşir atalay da vardı bu fotoğrafta kırpmışlar adamı :)
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senersongur 5 yıl
Selfie'nin modasi geçti artik.
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onurair 5 yıl
O değilde obama da ipad 2 varken bende ipad 3 var :))))
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-Juhziz- 5 yıl
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modifci 5 yıl onurair
onurair
O değilde obama da ipad 2 varken bende ipad 3 var :))))

hll knk

























Hiç yapmadım bugüne kadar ama dayanamadım
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keskin53 5 yıl
Bir kadın söyleyeceği çok şey olduğu halde susuyorsa, erkek artık tüm şansını kaybetmiştir
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senersongur 5 yıl
Obama ABD başkanlık telefonunu kullanmiyor mu?


8k çözünürlük
32 çekirdekli 6,4ghz 128bit islemci
64gb RAM
1.3 gigapixel kamera
Adreno 890
5.2 inch OLED ekran
80 yil bekleme sureli Uranyum batarya

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mehmedaltair 5 yıl
Bizim ergenler yapıyor la bunu
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xpugur 5 yıl
mynet.com/...
"Başbakan Schmidt ve Başkan Obama'nın samimiyetleri gözden kaçmazken, Michelle Obama kıskançlık krizine girdi. Başbakan Schmidt, töreni cep telefonu ile görüntülemeye çalışırken, iki yanında oturan ABD başkanı Obama ve İngiltere Başbakanı David Cameron da Başbakan Schmidt'e iyice sokulup çektiği görüntüleri kahkahalarla izleyince First Lady Obama buna sinirlenerek eşinden hemen yer değiştirmesini istedi." ......selfie ?? haber yanlı şgibi tabi kaynağını bilemem... mynet ne kadar doğru bilemem, ama telefonun kamerası kendilerine bakmıyor...
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Bir teknoloji üstadı olarak Erdi Bey'in bu haberi yapması ilginç.Ekrem71 severim en azından agresif çıkışlar yapmıyor haberleri ne kadar kötü eleştirilsede.Bu haberi Shady nin yapması lazımdı.
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LORDTEK 5 yıl
fx57'den "selfie pozu" haberi, ekrem71'den ise "Qualcomm 64-bit" haberi. Dünya tersine dönmüş...
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