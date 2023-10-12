Tam Boyutta Gör iPhone 15 Pro Max, DxOMark testlerinde 154 genel puanla oldukça güçlü bir kamera puanı elde etti. iPhone 15 Pro Max’in almış olduğu bu genel puan, onu Huawei P60 Pro'nun sadece iki puan gerisinde ikinci sıraya yerleştiriyor. Ancak özçekim veya ön kamera tarafındaysa işler değişiyor. Geçen yıl olduğu gibi bu sene de zirvede bir iPhone var: iPhone 15 Pro Max.

Ön kamerada lider iPhone 15 Pro Max

Geçtiğimiz yıl iPhone 14 Pro Max, selfie performansında 145 puan elde ederek zirveye oturmuştu. Bu yıl çıkan iPhone 15 Pro Max ise bu skoru geliştirmeyi başarıyor. DxOMark’a göre iPhone 15 Pro Max, 149 puan ile liderlik koltuğunda.

Tam Boyutta Gör Öte yandan hem iPhone 15 Pro Max hem de iPhone 14 Pro Max, 1/3,6 inç sensör boyutunda otomatik odaklama ve optik görüntü sabitleme özelliklerine sahip aynı 12 megapiksel ön kameraya sahip. Ancak DxOMark, iPhone 15 Pro Max'in yüksek performansını yeni A17 Pro çipine ve görüntü sinyal işlemcisine (ISP) bağlıyor.

Tam Boyutta Gör Aktarılanlara göre iPhone 15 Pro Max’in ön kamerası doğru pozlama, hızlı ve hassas otomatik odaklama, geniş dinamik aralık ve gün ışığında yüksek detay seviyesi ile ön plana çıkıyor. DxOMark ayrıca, kullanıcı kayıt sırasında hareket etse bile sorunsuz çalışan etkili video sabitlemeyi de övüyor.

Tam Boyutta Gör Ancak kameranın kusurları da yok değil. Telefonun sensörü geniş bir alan derinliğini tercih ediyor, ancak bu aynı zamanda iyi aydınlatma koşullarında bile görüntülerde görünür parazite (noise) yol açabiliyor. Kamera zaman zaman renk hataları da sergileyebiliyor ve video kaydı sırasında kareler arasında zaman zaman keskinlik farklılıkları oluşuyor.

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En iyi ön kameralı telefon iPhone 15 Pro Max oldu