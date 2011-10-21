Yolları Gerçekten Gösteren Navigasyon: OblioNavMax 7

Oblio'nun yeni nesil ürünü olan OblioNavMax 7, sürekli güncellenen haritaları ile kaybolmadan istenilen noktaya ulaşmayı mümkün kılıyor. OblioNavMax 7 sesli uyarı ve Türkçe menünün yanı sıra yol tabelalarını da göstererek sürücüye kolaylık sağlıyor

Tüketici elektroniği konusunda uzman olan Eftaş'ın markası Oblio, OblioNavMax 7'yi tüketicinin beğenisine sundu. OblioNavMax 7, 7 inç genişliğindeki dokunmatik ekranı, zarif tasarımı ve işlevselliği ile dikkat çekiyor. Yolculuk sırasında ihtiyaç duyabilecek tüm hizmetleri eksiksiz vermek için tasarlanan ürün seyahat süresince karşılaşılacak yol tabelalarını da ekranda gösteriyor. Böylece sürücü ekranda ve yolda gördüğü tabelayla uyumlu olarak yönünü tayin edebiliyor. Oblio, OblioNavMax 7 için harita güncellemelerini ömür boyu ücretsiz olarak yapıyor.

Geniş ekrana sahip olan OblioNavMax 7 video izlenemeye olanak verirken hafıza kartına fotoğraf yüklenebiliyor. Ürünün bir diğer önemli bir özelliği FM Transmitter ile sesli komutlar, yüklenen müzik ve videolar otomobil hoparlörlerinden duyulabiliyor.

Aksesuarlar



Ekran kalemi, USB kablosu, araç şarj aleti, cihaz tutucusu, araç vantuz tutucusu, kullanım kılavuzu

Özellikler



7 INCH TFT LCD TOUCH SCREEN / IGO 8 - 3D CITY SOFTWARE

WINDOWS CE 5.0 CORE VERSION

MP3/MP4/E-BOOK/GAME/PHOTO PLAYER

128 MB DDR2 RAM / FM TRANSMITTER

ATLAS V 500 MHz PROCESSOR / 2 GB MEMORY

www.oblio.com.tr

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