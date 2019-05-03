YoonJy Earphones: Kulaklık ve küpenin beklenen birleşimi

Kulaklık kullanımının neredeyse her günün her saati gerçekleştiği zamanımızda, bu cihazların elektronikten çok aksesuar haline geliyor olması son derece beklenen bir olaydı. Buna bağlı olarak yeni yayınlanan bir tasarımda YoonJy Earphones, küpe tasarımına sahip bir kulaklık sunuyor.

Büyük metal bir halka ve AirPods tarzı kulaklığın birleşiminden oluşan cihaz ve takı, iki aksesuar arasında pürüzsüz bir geçişe sahip. Silindir gövde, kullanıcı tıpkı kulağında küpe takıyormuş gibi görünmesini sağlıyor ve renk uyumları da kullanıcı deneyimlerinden yola çıkarak oluşturulmuş.

İşin en güzel kısmı ise halkanın işlevsel oluşu: döndürme yoluyla ses açma-kısma görevi yerine getirilebiliyor.

Tasarımcılar: Rick Kim & Milmul Studio

https://www.yankodesign.com/2019/05/02/the-beautiful-pairing-of-earphones-and-earrings/