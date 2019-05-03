YoonJy Earphones: Kulaklık ve küpenin beklenen birleşimi

Teknoloji Editörü
Kulaklık kullanımının neredeyse her günün her saati gerçekleştiği zamanımızda, bu cihazların elektronikten çok aksesuar haline geliyor olması son derece beklenen bir olaydı. Buna bağlı olarak yeni yayınlanan bir tasarımda YoonJy Earphones, küpe tasarımına sahip bir kulaklık sunuyor.
Büyük metal bir halka ve AirPods tarzı kulaklığın birleşiminden oluşan cihaz ve takı, iki aksesuar arasında pürüzsüz bir geçişe sahip. Silindir gövde, kullanıcı tıpkı kulağında küpe takıyormuş gibi görünmesini sağlıyor ve renk uyumları da kullanıcı deneyimlerinden yola çıkarak oluşturulmuş.
İşin en güzel kısmı ise halkanın işlevsel oluşu: döndürme yoluyla ses açma-kısma görevi yerine getirilebiliyor.
Tasarımcılar: Rick Kim & Milmul Studio
https://www.yankodesign.com/2019/05/02/the-beautiful-pairing-of-earphones-and-earrings/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
2) Bir kadın işe, ofise gittiğinde gün içinde sürekli kulaklıkları takmak zorunda mı olacak? Kulaklıkları çıkarttığında küpelerinden, takılarında da olmuş oluyor.
3) Takı denilen şeyin illa küpe formunda olması gerekmiyor. Şık bir kulaklık takıldığı sürece zaten bir takıdır, küpe formuna benzetmek gereksiz. Üzeri taşlı vs. olsa kadınlar için tasarım bir kulaklık olabilir, yeterlidir. Küpenin yerini alamaz.