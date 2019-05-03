Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

YoonJy Earphones: Kulaklık ve küpenin beklenen birleşimi

Yanko Design içerisinde yayınlanan yeni bir tasarımda kulaklık ve küpeler bir araya geliyor. Halka küpe, görselliğin yanında ses açma-kısma işlevini de başarıyla yerine getiriyor.
2 hf.
2,6b
1
3
Cep Tel Aksesuarları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Kulaklık kullanımının neredeyse her günün her saati gerçekleştiği zamanımızda, bu cihazların elektronikten çok aksesuar haline geliyor olması son derece beklenen bir olaydı. Buna bağlı olarak yeni yayınlanan bir tasarımda YoonJy Earphones, küpe tasarımına sahip bir kulaklık sunuyor. 
Büyük metal bir halka ve AirPods tarzı kulaklığın birleşiminden oluşan cihaz ve takı, iki aksesuar arasında pürüzsüz bir geçişe sahip. Silindir gövde, kullanıcı tıpkı kulağında küpe takıyormuş gibi görünmesini sağlıyor ve renk uyumları da kullanıcı deneyimlerinden yola çıkarak oluşturulmuş. 
İşin en güzel kısmı ise halkanın işlevsel oluşu: döndürme yoluyla ses açma-kısma görevi yerine getirilebiliyor.  

Tasarımcılar: Rick Kim & Milmul Studio


https://www.yankodesign.com/2019/05/02/the-beautiful-pairing-of-earphones-and-earrings/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
fuckulteli 2 hf.
1) Ne diye kulaklıkları ağırlaştırmak isteyeyim?
2) Bir kadın işe, ofise gittiğinde gün içinde sürekli kulaklıkları takmak zorunda mı olacak? Kulaklıkları çıkarttığında küpelerinden, takılarında da olmuş oluyor.
3) Takı denilen şeyin illa küpe formunda olması gerekmiyor. Şık bir kulaklık takıldığı sürece zaten bir takıdır, küpe formuna benzetmek gereksiz. Üzeri taşlı vs. olsa kadınlar için tasarım bir kulaklık olabilir, yeterlidir. Küpenin yerini alamaz.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mosyozzz 2 hf.
Anahtarlık olarak da kullanabiliyoz mu?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huzzeyin 2 hf.
Çok çakma duruyor. Kısa bir trend olur. Sonra kaybolur gider
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 hf. Dell bilgisayarlarda ön yüklü gelen program güvenlik açığına sebep oluyor [Güncellendi] 2 hf. OnePlus 7 suya karşı dayanıklı ama IP sertifikasız olacak (Video) 2 hf. Samsung’dan arkaya devam eden ekranlı telefon patenti 2 hf. 2si1 | SpaceX uydudan internet 2020'de başlıyor 2 hf. SpaceX, 'patlayan' uzay kapsülüyle ilgili ilk kez konuştu 2 hf. Google Haritalar, restoranların popüler yemeklerini gösteriyor 2 hf. Asus Zenfone 6 için çerçevesiz tasarımlı yeni bir poster paylaşıldı 2 hf. Türk mühendislerin tasarladığı "Seyit", IDEF 2019'da görücüye çıktı 2 hf. Star Wars’un Chewbacca’sı Peter Mayhew, 74 yaşında hayata gözlerini yumdu 2 hf. Tablet pazarında Huawei, Samsung’u yerinden etti 2 hf. Arka kapı iddiaları ile gündeme gelen Super Micro, üretimi Çin’den kaydırıyor 2 hf. Elon Musk: Otonom sürüş teknolojisi ile birlikte Tesla'nın değeri 500 milyar dolara yükselecek 2 hf. Kısa Devre | AMD'de önemli gelişme 2 hf. BMC'nin sürücüsüz zırhlı araç prototipi IDEF 2019'da sergilendi 2 hf. Huawei Mate 30 Pro geliyor: 6.7 inç ekran, dörtlü arka kamera ve 55 W hızlı şarj 2 hf. Netflix, platformun ses kalitesini yükselttiğini açıkladı 2 hf. Microsoft gelecek ay Windows 8.1 için MSN uygulamalarını sonlandıracak 2 hf. Honor 20 Pro görselleri sızdırıldı 2 hf. Samsung Galaxy M40 kilit özellikleri Geekbench sayesinde belli oldu 2 hf. Facebook'a kullanıcı gizliliğini denetleyecek bir gözetim komitesi atanacak 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN YoonJy Earphones: Kulaklık ve küpenin beklenen birleşimi Sonraki Sonic filmine gelen ağır eleştiriler sonrasında Paramount'tan geri adım 2 hf. Spotify sesle aktive olan reklamları test ediyor 2 hf. Adobe Photoshop ve Lightroom abonelik ücreti iki katına çıkarılıyor 2 hf. Apple şimdi de bisiklet yolu projesinin logosuna takıldı 2 hf. Microsoft veri toplama konusunda daha şeffaf olacağını açıkladı 2 hf. Facebook, iklim değişikliği hakkındaki yanlış haberleri denetlemek için ekip kurdu 2 hf. Satılan her 10 akıllı saatten birisi Samsung, üçü Apple 2 hf. 2019 Chevrolet Camaro SS, yenilenen yüzüyle ortaya çıktı 2 hf. Yerli İHA ANKA’nın mobil oyunu yayınlandı 2 hf. LG V50 ThinQ 5G, 10 Mayıs’ta satışa sunulacak 2 hf. Binance, kara para aklamayı önleme planındaki son ortaklığını açıkladı 2 hf. ABD’de yenilenebilir kaynaklar, kömürden elde edilen enerjiyi ilk kez geride bıraktı 2 hf. Valve Index sanal gerçeklik kaskı tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 hf. Avengers: Endgame korsan kopyası Filipinler TV kanalında yayınlandı 2 hf. World of Goo, PC oyuncuları için kısa bir süreliğine ücretsiz oldu 2 hf. OnePlus 7 Pro’nun Nebula Mavi ve Ayna Gri renkleri karşınızda 2 hf. Oppo Reno 5G, Avrupa pazarına giriş yapan ilk 5G'li akıllı telefon modeli oldu 2 hf. Xiaomi Mi 9 SE Türkiye’ye geliyor 2 hf. Western Digital 96 katmanlı Nand yongalarının gönderimine başladı 2 hf. Intel’in bazı Xe GPU’ları Ray Tracing’e donanımsal destek sunacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Audi Q8, dudak uçuklatan fiyatıyla
DonanımHaber
Lords of the Fallen 2 Yayıncısı CI
Bölüm Sonu Canavarı
Game of Thrones: 1 milyon hayran son
DonanımHaber
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei telefonlara Google darbesi -
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim