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Satılan her 10 akıllı saatten birisi Samsung, üçü Apple

Akıllı saat pazarında Apple ve Samsung yaklaşık yüzde 50 civarında bir paya sahip oldu. Huawei de bu yıl iddialı modellerle yavaş yavaş pazarda ağırlığını arttırmaya başlıyor.
2 hf.
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Pek çok markanın yatırım yapmaya devam ettiği akıllı saat pazarı yılın ilk çeyreğinde yüzde 50 civarında büyüme yaşadı. Apple pazarda hakimiyetini devam ettirirken Samsung da önemli bir büyüme sağladı.

Pazar büyüdü

Yapılan pazar analizine göre Apple yüzde 35.8 pay ile lider durumda. Satışlar geçen yıla göre artmış olsa da pazarın yüksek oranda büyümesi nedeniyle Apple’ın payı değişmemiş gibi duruyor.

Diğer taraftan Samsung yüzde 11 pazar payına ulaşmış ve yaklaşık 4 puanlık bir artış yakalamış. Bu da yıllık bazda yüzde 35 civarında bir artışa denk geliyor. Son dönemde Galaxy Watch akıllı saatlerinin ilgiyi arttırdığı belirtiyor.

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Tabloda dikkat çeken Endonezyalı Imoo firması. Arama yapabilen ve görüntülü sohbet imkânı sunan Watch Phone çocuk saati serisinin geliştiricisi Imoo bu alana büyük yatırımlar yapıyor. Rakipleri kadar iddialı olmasa da özellikle ebeveynler tarafından tercih ediliyor. Imoo geçen yıla göre düşüş yaşamış ancak ilk beşte olması büyük bir başarı.

Diğer taraftan Fitbit markası yüzde 50 artışla pazar payını yüzde 5.5 seviyesine çıkarmış. Xiaomi iştiraki Amazfit yüzde 3.7 seviyesine gerilerken Huawei de yaklaşık 2 kat artışla yüzde 2.8 pazar payına ulaşmış.

Raporda akıllı saat pazarının büyümeye devam edeceği belirtilirken 2025 yılına kadar da Nubia Alpha örneğinde olduğu gibi kıvrılabilir ekranlı modellerin de yavaş yavaş pazarda kendisini göstereceği vurgulanıyor.

 

https://www.macrumors.com/2019/05/02/apple-watch-1q19-market-share-counterpoint/ Yorum Yaz
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KaleyDeskop 2 hf. en beğenilen
doktorlar bilim adamları kimi görürsem kolunda apple saati var. Dikdörtgen biçimini asla kullanmayacak biri olarak apple kendi tarzını millete iyi giydirdi.
2 Yanıt Yanıtla +10
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ramis78 2 hf.
yalan yok apple bu işi iyi yapıyor.
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selmand 2 hf.
edit: silinebilir
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Marrusia 2 hf.
Apple in cidden tasarımı çöp.Dikdörtgen saat olmaz evet uygulama desteği daha geniş belki ama Gear görüntü olarak eziyor az app olsada daha güzel.Watch ta app destegi varda yemeksepetini acip kim yemek soyleyecek saatten.Zaten belli basli seyler yapilacak o yuzden her turlu Gear daha iyi
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alemburda34 2 hf.
Valla param olsa garmin almaya çalışırdım millet sıf apple diye alıyor yazık
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homebird 2 hf.
Tasarımı çok itici. Saat biraz da aksesuardır. Ne kadar becerikli de olsa şu saati asla kolumda dolaştırmam.
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Bloodin 2 hf.
Bir de Türkiye verilerine baksınlar bakalım Apple satılabiliyor mu? Millet 2 asgari ücretlik parayı verebiliyor mu bir saate?
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wolferto 2 hf.
aha applekrem
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agent1453 2 hf.
Abd verilerinini neden yazıyorsunuz?
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Mr. Jingles 2 hf.
Bu diğerleri kim çok merak ettim. Apple’dan sonra en çok onlar satmış.
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KaleyDeskop 2 hf. en beğenilen
doktorlar bilim adamları kimi görürsem kolunda apple saati var. Dikdörtgen biçimini asla kullanmayacak biri olarak apple kendi tarzını millete iyi giydirdi.
2 Yanıt Yanıtla +10
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_turbo_ 2 hf. KaleyDeskop
Onlarin cogu teknoloji özürlüsü, sirf Apple diye tasiyorlar. Yoksa bilege takilacak sey degil oyuncak gibi duruyor, kare ekranla.
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LGatakan 2 hf. KaleyDeskop
Yani şöyle bir şey var. Apple'ın tasarımı sanırım bir akılkı saat için en. İyi tasarım. Açılış ekranında ne kadar çok bilgi görebilirsem o kadar iyi gibi
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