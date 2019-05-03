Satılan her 10 akıllı saatten birisi Samsung, üçü Apple

Pek çok markanın yatırım yapmaya devam ettiği akıllı saat pazarı yılın ilk çeyreğinde yüzde 50 civarında büyüme yaşadı. Apple pazarda hakimiyetini devam ettirirken Samsung da önemli bir büyüme sağladı.

Pazar büyüdü

Yapılan pazar analizine göre Apple yüzde 35.8 pay ile lider durumda. Satışlar geçen yıla göre artmış olsa da pazarın yüksek oranda büyümesi nedeniyle Apple’ın payı değişmemiş gibi duruyor.

Diğer taraftan Samsung yüzde 11 pazar payına ulaşmış ve yaklaşık 4 puanlık bir artış yakalamış. Bu da yıllık bazda yüzde 35 civarında bir artışa denk geliyor. Son dönemde Galaxy Watch akıllı saatlerinin ilgiyi arttırdığı belirtiyor.

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Tabloda dikkat çeken Endonezyalı Imoo firması. Arama yapabilen ve görüntülü sohbet imkânı sunan Watch Phone çocuk saati serisinin geliştiricisi Imoo bu alana büyük yatırımlar yapıyor. Rakipleri kadar iddialı olmasa da özellikle ebeveynler tarafından tercih ediliyor. Imoo geçen yıla göre düşüş yaşamış ancak ilk beşte olması büyük bir başarı.

Diğer taraftan Fitbit markası yüzde 50 artışla pazar payını yüzde 5.5 seviyesine çıkarmış. Xiaomi iştiraki Amazfit yüzde 3.7 seviyesine gerilerken Huawei de yaklaşık 2 kat artışla yüzde 2.8 pazar payına ulaşmış.

Raporda akıllı saat pazarının büyümeye devam edeceği belirtilirken 2025 yılına kadar da Nubia Alpha örneğinde olduğu gibi kıvrılabilir ekranlı modellerin de yavaş yavaş pazarda kendisini göstereceği vurgulanıyor.