Yüksek grafik performansı isteyen profesyoneller için ASUSPRO FZ50

FZ50’nin tek parça olarak üretilmiş klavyesi , dayanıklılığı arttırmak için yaklaşık 100 lehim noktasına sahip ve karanlıkta bile rahat kullanım için tüm klavye alttan ışıklandırılmış. Ürünün genel tasarımında ise F22 savaş uçağın kıvrımlarından ilham alınmış. Dinamik, güçlü duruşunu veren açılı yüzeylere sahip ürün aynı zamanda tasarımı de ilgi çekici.
Asuspro serisi FZ50 dizüstü bilgisayarlar yetkili Asus dağıtıcıları tarafından 2 yıl garanti ile satışa sunulmaktadır.
Teknik Özellikler :
|
Model Adı
|
FZ50
|
İşlemci
|
Intel® Core™ i7-6700HQ İşlemci 2.6 GHz (6M Ön Bellek, 3.5 GHz'e kadar)
|
Çipset
|
Mobil Intel® HM170 Express Çipsetleri
|
Sistem Belleği
|
DRAM DDR4 8G *2
|
Depolama
|
SATA 1TB 5400RPM 2.5' HDD
|
SATA3 128G M.2 SSD
|
Ekran
|
15.6'//LED Arka Aydınlatma//Ultra İnce 200nits//FHD 1920x1080 16:9//AG//NTSC:45%
|
Harici Video Görüntüleme Modu
|
HDMI 1.4
|
Video Grafikleri
|
NVIDIA® GeForce® GTX 950M ( N16P-GT)
|
GPU
|
Intel® HD graphics 530
|
Video Belleği
|
GDDR5 4GB
|
Video Kamera
|
HD web kamera
|
Optik Sürücü
|
[SATA] 8.9"mm 8X Çift Katmanlı Super Multi
|
Kablosuz
|
802.11ac+Bluetooth 4.1 (Çift Bant)
|
USB Port
|
1x USB 2.0
|
2x USB 3.0
|
Ses
|
Dahili Hoparlör
|
Dahili Mikrofon
|
Sonic Master
|
Ağırlık (Kg)
|
2.35 KG (Pil Olmadan)
|
2.59 KG (4 Hücreli Pil ile)
|
Pil
|
48WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion Pil
|
Klavye
|
Işıklı Lastik Tuşlu Klavye
|
Yazılım
|
Gaming Center
|
ROG Game First III
|
ASUS Smart Gesture
|
ASUS Splendid
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