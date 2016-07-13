Yüksek grafik performansı isteyen profesyoneller için ASUSPRO FZ50

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ASUSPRO FZ50, 6. Nesil Intel® Core™ i7 quad-core işlemcisi, DirectX 12 destekli NVIDIA® GTX 960 grafik kartı ve opsiyonel SSD özellikleriyle kullanıcılara, olağanüstü yükleme süreleri ve daha hızlı veri transferi imkanı veriyor. Yen ürün, 16GB of DDR3L bellek, 2TB depolama alanı (SSD opsiyonel) ile bir masaüstü bilgisayarın sunabildiği depolama alanı performansını garantiliyor.

Full HD , 178 derece açılı, değişik açılardan bile bakıldığın da renk değişimini minimize eden , parlamayı engelleyen , mat IPS ekranını , ASUS Splendid teknolojisi ile tüm görüntüleme modlarında renk derinliği ve göz alıcı parlaklığını ASUS Sonicmaster ‘ın berrak, hi-fi ses kalitesi ile taçlandıran FZ50, kullanıcılara sıra dışı bir görüntü ve ses deneyimi vadediyor. Bunun yanı sıra FZ50’in arkasında bulunan kolay açılabilen kapak sayesinde depolama kapasitesi kullanım ihtiyacı doğrultusunda kolayca yükseltilebiliyor. Kullanıcılar dilerlerse SSD kombinasyonu veya HDD kombinasyonları ile daha hızlı veri transferi /depolama yaparken dilerlerse çift SSD ile FZ50’yi maksimum performansta kullanabiliyor.

FZ50’nin tek parça olarak üretilmiş klavyesi , dayanıklılığı arttırmak için yaklaşık 100 lehim noktasına sahip ve karanlıkta bile rahat kullanım için tüm klavye alttan ışıklandırılmış. Ürünün genel tasarımında ise F22 savaş uçağın kıvrımlarından ilham alınmış. Dinamik, güçlü duruşunu veren açılı yüzeylere sahip ürün aynı zamanda tasarımı de ilgi çekici.

Ürün ile ilgili, ASUSPRO İş Geliştirme Müdürü Tolga Özdil “ İş hayatında dizüstü bilgisayarların kullanım amaçları çok değişken olabiliyor , Yeni profesyonel ürünümüz FZ50, grafik performansı ve tasarımı ile alışılmışın dışında bir ürün olarak tasarlandı , özellikle yüksek görüntü kalitesi ve depolama kapasitesi ile inşaat, mimarlık, grafik tasarım gibi sektörlerde çalışanların ihtiyaçlarına cevap verecek doğru bir seçim. “ dedi.

Asuspro serisi FZ50 dizüstü bilgisayarlar yetkili Asus dağıtıcıları tarafından 2 yıl garanti ile satışa sunulmaktadır.

Teknik Özellikler : Model Adı FZ50 İşlemci Intel® Core™ i7-6700HQ İşlemci 2.6 GHz (6M Ön Bellek, 3.5 GHz'e kadar) Çipset Mobil Intel® HM170 Express Çipsetleri Sistem Belleği DRAM DDR4 8G *2 Depolama SATA 1TB 5400RPM 2.5' HDD SATA3 128G M.2 SSD Ekran 15.6'//LED Arka Aydınlatma//Ultra İnce 200nits//FHD 1920x1080 16:9//AG//NTSC:45% Harici Video Görüntüleme Modu HDMI 1.4 Video Grafikleri NVIDIA® GeForce® GTX 950M ( N16P-GT) GPU Intel® HD graphics 530 Video Belleği GDDR5 4GB Video Kamera HD web kamera Optik Sürücü [SATA] 8.9"mm 8X Çift Katmanlı Super Multi Kablosuz 802.11ac+Bluetooth 4.1 (Çift Bant) USB Port 1x USB 2.0 2x USB 3.0 Ses Dahili Hoparlör Dahili Mikrofon Sonic Master Ağırlık (Kg) 2.35 KG (Pil Olmadan) 2.59 KG (4 Hücreli Pil ile) Pil 48WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion Pil Klavye Işıklı Lastik Tuşlu Klavye Yazılım Gaming Center ROG Game First III ASUS Smart Gesture ASUS Splendid

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