Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yüksek grafik performansı isteyen profesyoneller için ASUSPRO FZ50

ASUS’un Profesyoneller için tasarlanan ASUSPRO serisine ait yeni dizüstü bilgisayarı FZ50, yüksek grafik performansı ile öne çıkıyor ve altıncı nesil Core i7 işlemci ile geliyor.
2 yıl
206
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Yüksek grafik performansı isteyen profesyoneller için ASUSPRO FZ50
Tam Boyutta Gör

ASUSPRO FZ50, 6. Nesil Intel® Core™ i7 quad-core işlemcisi, DirectX 12 destekli NVIDIA® GTX 960 grafik kartı ve opsiyonel SSD özellikleriyle kullanıcılara, olağanüstü yükleme süreleri ve daha hızlı veri transferi imkanı veriyor. Yen ürün, 16GB of DDR3L bellek, 2TB  depolama alanı (SSD opsiyonel) ile bir masaüstü bilgisayarın sunabildiği depolama alanı performansını garantiliyor.
Full HD , 178 derece açılı, değişik açılardan bile bakıldığın da renk değişimini minimize eden , parlamayı engelleyen , mat IPS ekranını , ASUS Splendid teknolojisi ile tüm görüntüleme modlarında  renk derinliği ve göz alıcı parlaklığını ASUS Sonicmaster ‘ın berrak, hi-fi  ses kalitesi ile taçlandıran FZ50, kullanıcılara sıra dışı bir görüntü ve  ses deneyimi vadediyor. Bunun yanı sıra FZ50’in arkasında bulunan kolay açılabilen kapak sayesinde  depolama kapasitesi kullanım ihtiyacı doğrultusunda kolayca yükseltilebiliyor. Kullanıcılar dilerlerse SSD kombinasyonu veya HDD kombinasyonları ile daha hızlı veri transferi /depolama yaparken dilerlerse çift SSD ile FZ50’yi maksimum performansta kullanabiliyor.

FZ50’nin tek parça olarak üretilmiş klavyesi , dayanıklılığı arttırmak için yaklaşık 100 lehim noktasına sahip ve karanlıkta bile rahat kullanım için  tüm klavye alttan ışıklandırılmış. Ürünün genel tasarımında ise F22 savaş uçağın kıvrımlarından ilham alınmış. Dinamik, güçlü duruşunu veren açılı yüzeylere sahip ürün aynı zamanda  tasarımı de ilgi çekici.

Ürün  ile ilgili, ASUSPRO İş Geliştirme Müdürü Tolga Özdil “ İş hayatında  dizüstü bilgisayarların kullanım amaçları çok değişken olabiliyor , Yeni profesyonel ürünümüz FZ50, grafik performansı ve tasarımı ile alışılmışın dışında bir ürün olarak tasarlandı , özellikle yüksek görüntü kalitesi ve depolama kapasitesi ile inşaat, mimarlık, grafik tasarım gibi sektörlerde çalışanların  ihtiyaçlarına cevap verecek doğru bir seçim. “ dedi.

Asuspro serisi FZ50 dizüstü bilgisayarlar yetkili Asus dağıtıcıları tarafından 2 yıl garanti ile satışa sunulmaktadır.

Teknik Özellikler :

Model Adı

FZ50

İşlemci

Intel® Core™ i7-6700HQ İşlemci 2.6 GHz (6M Ön Bellek, 3.5 GHz'e kadar)

Çipset

Mobil Intel® HM170 Express Çipsetleri

Sistem Belleği

DRAM DDR4 8G *2

Depolama

SATA 1TB 5400RPM 2.5' HDD

SATA3 128G M.2 SSD

Ekran

15.6'//LED Arka Aydınlatma//Ultra İnce 200nits//FHD 1920x1080 16:9//AG//NTSC:45%

Harici Video Görüntüleme Modu

HDMI 1.4

Video Grafikleri

NVIDIA® GeForce® GTX 950M ( N16P-GT)

GPU

Intel® HD graphics 530

Video Belleği

GDDR5 4GB

Video Kamera

HD web kamera

Optik Sürücü

[SATA] 8.9"mm 8X Çift Katmanlı Super  Multi

Kablosuz

802.11ac+Bluetooth 4.1 (Çift Bant)

USB Port

1x USB 2.0

2x USB 3.0

Ses

Dahili Hoparlör

Dahili Mikrofon

Sonic Master

Ağırlık (Kg)

2.35 KG (Pil Olmadan)

 2.59 KG (4 Hücreli Pil ile)

Pil

48WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion Pil

Klavye

Işıklı Lastik Tuşlu Klavye

Yazılım

Gaming Center

ROG Game First III

ASUS Smart Gesture

ASUS Splendid
 

Yorum Yaz yoruma kapalı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim