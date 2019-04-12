Yunanistan'da, “Üç ebeveynden olma” bebek dünyaya geldi

Salı günü bir çift, bilim insanlarının “üç ebeveynden olma bebek” adını verdikleri bir yöntem sayesinde çocuk sahibi oldu. Bahsi geçen yöntemin, kısırlık sorunu yaşayan çiftlere umut olabileceği ifade ediliyor.

Dört kez denenen ve hepsinin de başarısızlıkla sonuçlandığı tüp bebek yönteminin ardından farklı bir alternatife yönelen Yunan asıllı çift, bu kez de mitokondiriyal yer değiştirme terapisi (MRT) adı verilen bir yöntemi denemeye karar vermiş. Söz konusu yöntemde bilim insanları; anne adayının yumurtasından elde ettikleri çekirdeği, benzer şekilde çekirdeği çıkartılmış donör bir yumurtaya yerleştiriyorlar. Daha sonra ise babadan alınan sperm ile döllenen donör yumurta tekrar anne adayına yerleştiriliyor.

3 kişinin DNA'sına sahip

İzlenen yöntem sayesinde dünyaya gelen 2,72kg ağırlığındaki erkek bebeğe, anne ve babadan gelen DNA’nın yanında donör anne DNA’sından da bir miktar geçtiği belirtilmiş.

Söz konusu erkek çocuk, ailesinin MRT ile tedavi olup dünyaya getirdiği ilk “Üç ebeveynli bebek” değil. Bu kapsamda dünyaya gelen ilk bebek, 2016 yılında Ürdün’de doğmuş.

Ancak Ürdün’de gerçekleşen ve onu takip eden doğumlar, Yunanistan’daki olaydan farklılık gösteriyor. Ürdün’deki olayda doktorların MRT yöntemini, bebeğin ailede bulunan genetik bir rahatsızlığı kalıtım yoluyla almasını engellemek için kullandığı belirtiliyor. Yunan çifte uygulanan MRT ise kısırlık sorunu yaşayan ailelere umut olmak için kullanıldığı ifade ediliyor.

Yöntemi hayata geçiren şirketlerden biri olan Embryotools’un kurucu ortağı Nuno Costa-Borges yapmış olduğu açıklamada “Diğer şirketlerle yapmış olduğumuz ortaklık ve aldığımız bu fevkalade sonuç, sayısız kadına kendi genetik materyali ile anne olabilme hayalini gerçekleştirme şansı tanıyacak.” sözlerini sarf etmiş.

https://www.theguardian.com/science/2019/apr/11/baby-with-dna-from-three-people-born-in-greece-ivf