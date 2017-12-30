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Yurt dışı alış verişe vergi | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı

1 yıl
7b
1
2si1
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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2si1'in bu haftaki bölümüne yurt dışındaki sitelerden yapılan alış verişe gelecek olan vergi damgasını vuruyor. Sadece amazon ve benzeri alış veriş siteleri değil; Steam ve Playsore da etkilenecek.
2si1, yılın son programı ile karşınızda. Biz süper bir yıl geçirdik ve 2018'de de sizlerle birlikte güzel günler geçirmeyi diliyoruz. Hepinize istediklerinizi gerçekleştirdiğiniz bir yıl dileriz.
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Xreleave 1 yıl en beğenilen
Durmak yok, halkı sömürmeye devam.
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InsideR 1 yıl
kimi öpelim kimi öpelim
tabiikide vatandası
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InsideR 1 yıl TR_001
TR_001
Her zaman söylerim; tüketim boykotu...
Alışveriş yapmayın, acil ve yaşamsal ihtiyaçlar dışında tüm alışverişi kesin. Vergi gelirlerinde ciddi düşüşler yaratana kadar boykot devam etmeli. Zira, yakında aldığınız nefese de vergi koyacaklar bunlar. Onların itibarlarından tasarruf yapacakları yok, bari siz yolunmaktan tasarruf yapın.
Sevgiyle kalın..

onlar herzaman bır yolunu bulur
cunku dur dıyecek bırılerı yok
cunku egıtımlerı olmadıgı ıcın nasıl ıtıraz edeceklerını karsı cıkacaklarını bılmıyorlar (genelleme yapıyorum)
ornek (alısverıs olmayacak bu ornekte ama konu vergı)
elektrık faturası
nasıl boykot yapabılırsın varmı ımkanı
yok
kı kacak kullanım bedelı dıye bısey oduyoruz faturada
sen gununde faturanı oduyorsun kacak kullanmadan
ama sana kacak kullananın parasını odetıyorlar
ozaman maaslarımızada hırsız odenegı olsun oyle degıl mı?
hırsızın calma ıhtımalıne karsı
ozamanda dıyecekler kı parana sahıp cıksaydın
eee bende dıyorum kı sızde elektrıgınıze sahıp cıkın kacak kullandırmayın banada parasını odetmeyın
neyse sonuc olarak
fakır ve egıtımsız halk
bu ıkısının bırlesımı yolunmaya hazır tavuktur
TR_001Her zaman söylerim; tüketim boykotu...Alışveriş yapmayın, acil ve yaşamsal ihtiyaçlar dışında tüm alışverişi kesin. Vergi gelirler...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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ÇatlakMerlin 11 ay
Ne yapsın kardeşim millet nerede ucuzsa oradan almak istiyor. İç piyasada kazıklanıyorsa tabii ki dışarıya yönelecek. Her şeyi vergi sopasıyla denetlemeye çalışmak mantıklı da değil, hakkaniyetli de değil.
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anldrms34 1 yıl
Güzel haber yurtdışı alışveriş zaten dolar sayesinde çekilmez olmuştu artık hiç almayız teşekkürler
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DH Misafiri 1 yıl
-arkadaşlar hazineden çok fazla para cebimize aldık ne yapalım
+vatandaştan keselim
-bu sefer çok oy kaybederiz asgari ücret düşük zaten
+peki asgari ücrete az bir zam yapıp insaların gözünü boyayalım sonra her yerden ceplerini boşaltırız
-tamamdır
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DH Misafiri 1 yıl
Fiziksel olmayan dijital birşeyden vergi alınması haraç olmuş. Gündemdeki açıkılamalara bakılırsa Telefon ve internete de olumsuz bakıyorlar zehirlediğini söylüyorlar. Bu kadarına pes doğrusu...
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lazer__ 1 yıl
mesutçum noldu eleştirmeye korktunuz mu hükümeti... :D %18 kdv az olmuş bence YTV diye bişey çıksın yurtdışı tüketim vergisi diye oranı da %50 olsun bu millete müstehak :D
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whisper242 1 yıl
Güzel programdı :) Yeni yılda başarılar :)
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hakanyurtseven 1 yıl
Sondaki muhabbet cok iyiydi.Her programin sonuna 10-15 dakika muhabbet eklemeniz dilegiyle
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absolute 1 yıl
btc işareti neden ters?
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mavizaman 1 yıl absolute
düşüşe geçti ya o yüzden.
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musa_unsal2005 1 yıl
Bu ikiliyi bozmayın, 10 numarasınız.
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dere.beyi 1 yıl
http://www.mediamarkt.com.tr/tr/product/_n%C4%B1ntendo-switch-oyun-konsol-1178628.html
valla 1900 tl
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