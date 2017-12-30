Yurt dışı alış verişe vergi | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı

2si1'in bu haftaki bölümüne yurt dışındaki sitelerden yapılan alış verişe gelecek olan vergi damgasını vuruyor. Sadece amazon ve benzeri alış veriş siteleri değil; Steam ve Playsore da etkilenecek.

2si1, yılın son programı ile karşınızda. Biz süper bir yıl geçirdik ve 2018'de de sizlerle birlikte güzel günler geçirmeyi diliyoruz. Hepinize istediklerinizi gerçekleştirdiğiniz bir yıl dileriz.

Teknoloji Dünyası

Yurt dışı alış verişe vergi 0:20

Kredi kartlarının internetten alış verişe kapanması 1:51

Windows 10 a ücretsiz upgrade için son tarih belli oldu 10:58

Seagate eski harddisk teknolojisini geliştirme peşinde 13:48

Ülkemizde termik elektrik santrali kurulması gündemde 20:43

Los Anges' ta Space X in bir uydusunu herkes uzaylı zannetti 23:22

Yazılımcılar telefonunuzdaki sensörleri kullanılarak girdiğiniz şifreyi öğrenebiliyor 27:31

Edward Snowden eski telefon/tabletinizi güvenlik alarmına çeviren yeni bir uygulama çıkarttı. 28:42

Türkiye' de siber suçlar nedeniyle 1000 kişi 2017 yılında tutuklanmış 36:43

America' nın New Jersey eyaletinin Lenoir şehrinde ara sokakları dolduran navigasyon uygulamaları 41:50

Kötü ve iyi sürücülerin sigorta primleri belirlendi 44:14

Oyun Dünyası

Twitterdaki enteresan Xbox update Olayı 5:28

Japonya' da Nintendo Switch satış rekorları kırıyor 9:54

IDC analiz şirketindeki PS5 ve yeni Xbox çıkış tahminleri 16:47

Overwatch' un yapımcısı Jeff Kaplan, yılbaşı için 9 saat sadece oturarak yayın yaptı 19:33

Çinli bir firma mobil bir Devil May Cry oyunu yapmata, görüntüleri yayınlandı 25:35

Oyun bağımlılığı artık akıl hastalığı sayılıyor 30:42

Sid Meiers Civilization VI pc ile aynı fiyata Ipad'' e çıktı 34:06

PS Plus sahipleri için iki dikkat çekici oyun 46:49

Kojima Death Stranding ile ilgili 2018 de sürpriz bir açıklama yapacağını duyurdu 47:09

Shenmue 3 yapıcısı: "Beklediğimizden daha iyi bir görsellik aldık" 47:44