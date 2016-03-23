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ZTE'nin yeni telefonu Blade V7 mercek altında

3 yıl
51,7b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yakın gelecekte ülkemize de gelmesini beklediğimiz ZTE Blade V7 tüm detaylarıyla mercek altında. Bakalım erişilebilir orta sınıf temsilcisi olarak gelecek Blade V7 neler sunuyor.
ZTE'nin yeni akıllı telefon modeli tüm detaylarıyla mercek altında. Tasarımından donanımına, kamera özelliklerinden yazılım ve pile kadar tüm yönleriyle karşınızda ZTE Blade V7.
 

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fx57 3 yıl en beğenilen lostlast
lostlast

Erdi Bey Vibe p1 in incelemesi hala gelmedi. 2 ay önce gelecek diyordu Mesut Bey hala gelecek

Merhaba,

Yarın bir test örneği geliyor olacak.

İncelemesini kısa sürede yayınlarız.

Teşekkürler.
lostlastErdi Bey Vibe p1 in incelemesi hala gelmedi. 2 ay önce gelecek diyordu Mesut Bey hala gelecekMerhaba,
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1 Yanıt Yanıtla +6
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buraxus 3 yıl
mt 6753ü duyar duymaz kapattım videoyu..Erdicim yorma kendini böyle çöpler için...
1 Yanıt Yanıtla +4
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DH Misafiri 2 yıl
Arkadaşlar bu telefonu küçümsemeyin.Bu kez olmuş diyebilirim.Özellikler ekran muadili j7 yi bile solluyor.İşlemcide çöp felan değil.Kafamı kurcalayan iki şey var.Biri kamera sorunları,diğeri müzik çaların kalitesizliği.Haricindeki her şey tatmin ötesi.Kamera güzel çekiyor.Özelliği de çok fazla.Ama bazen çektiğini kaydetmedi.Neden oldu bilmiorum.Ama açıp kapatınca düzeldi.Müzik çalar telefonun klasına yaklaşamayacak kadar kötü.Ekolayzırı bile kaldırmıyor.Aldırmayanlar için tavsiye edilir.Fakat gözlemlerime bu telefon yazılımı narin bir şey.Fazla yüklenip, kurcalamayanlar uzun süre kullanabilir.
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DH Misafiri 2 yıl
alalı 2 gün oldu sarjı hala yarının üstünde cok hızlı çalışıyor fiyatıda 999 tl ben bundan sonra samsunga bakmam apple aramam cok beğendim süper bu fiyata bu hizmet
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DH Misafiri 2 yıl
Ben migrostan aldim 3 ay oldu hala kullaniyorum on numara telefon daha once lg g2 vardi bozulunca bunu aldim tek kotu yani oyunlar yavas aciliyor ama bana lg yi aratmiyor hafiza kartini takiyorum kapazitesi yeterli olugyor her keze tavsiye ederim bence o fiyata gore 5 yildiz...
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Gökaydinho 3 yıl
Blade V6 üzerine pek de birşey konmamış.Madem kendi yaptığın operatör telefonlarından farkı olmayacak, ne diye boşa kürek çekiyorsunuz arkadaş.. Metal kasayla göz boyama olmuş. 2500 mah Hd ekrana bile yetmezken Full HD ne demek.O segmentte seçenek çok. Farkındalık oluşturacak birşey sunmadıktan sonra tırtsın. Yeni versiyon yapıyorsun bari 3 GB Ram koy, 32 hafıza koy. Reeder bile metal kasa 3GB Ram, 32 GB dahili hafıza yapmış.Çok boş modeller çıkıyor çok..
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ozkanwap 3 yıl
800-1000 arası tl ye hacı baba g3 , 1150-1250 tl ye baba g4 varken 1000 tl ye yaklaşan fiyatlarda memlekette bu telefonlar birde yurtdışı olmayacaksa mtk olması nedeniyle ancak bilmeyene satar... haydi hayırlı işler zte...
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DH Misafiri 3 yıl
Daha önce iki defa ZTE telefonu kullandım. İlki Blade S Live idi. taş gibi telefondu yaklaşık iki yıl kullandım. Sir yıl da kardeşim kullandı. oldukça memmun kalmıştım. Sonra ise önceki telefonumun markasına güvenerek V6 aldım. Tabiri caiz ise 5 para etmez bir cihaz. kısa sürede bozuldu. Garanti yenisini verdi. Sonra yine aynı sorunlar baş gösterdi dondu kastı vs. A3 aldım da kurtuldum diyebilirim. Bir daha ZTE almam!!
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mertsat24 3 yıl
Tüm telefonlar birbirine benzedi artık fiyattan başka bir şeyin fark yaratması çok zor
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nhmanas 3 yıl
ZTE blade s6 plus klonu telefon olan Vodafone smart ultra 6 kullanıcısıyım. Görüşüm ZTE den uzak durun. Telefon temel işlemlerinde bile kasıyor. Eskiden kullandığımız samsung java telefonlar gibi çöküyor
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system electronıc 3 yıl
Çok şık olmuş kasa.
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Roark 3 yıl
sahrayıcedid minibüs caddesinde büyük bir ZTE yetkili servisi açılmış. sanırım sağlam geliyorlar.
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cibili bebe 3 yıl
bence videoya giriş kısmında erdi beyin tebessüm ederek elinde telefonla beklediği kısım biraz daha kısa olmalı. güzel inceleme. elinize sağlık.
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