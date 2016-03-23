ZTE'nin yeni telefonu Blade V7 mercek altında

Yakın gelecekte ülkemize de gelmesini beklediğimiz ZTE Blade V7 tüm detaylarıyla mercek altında. Bakalım erişilebilir orta sınıf temsilcisi olarak gelecek Blade V7 neler sunuyor.

ZTE'nin yeni akıllı telefon modeli tüm detaylarıyla mercek altında. Tasarımından donanımına, kamera özelliklerinden yazılım ve pile kadar tüm yönleriyle karşınızda ZTE Blade V7.