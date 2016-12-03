ZUK Z2 kutu açma ve ilk izlenim videosu: Fiyat/performans kralı telefon

ZUK Z2 ülkemiz telefon piyasasında dengeleri alt üst edebilir. Tam anlamıyla bir fiyat/performans canavarı olan bu telefonu sizlerden gelen istek üzerine temin ettik ve bu videoyu hazırladık!

Lenovo'nun alt markası ZUK, fiyat/performans kralı telefonuyla ülkemize gelmeye hazırlanıyor. ZUK Z2, dünya devi markaların amiral gemi telefonlarındaki özellikleri yarı fiyatına sunma iddiasında. Tüm detaylar ve fazlası videomuzda.