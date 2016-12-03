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ZUK Z2 kutu açma ve ilk izlenim videosu: Fiyat/performans kralı telefon

2 yıl
82,4b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ZUK Z2 ülkemiz telefon piyasasında dengeleri alt üst edebilir. Tam anlamıyla bir fiyat/performans canavarı olan bu telefonu sizlerden gelen istek üzerine temin ettik ve bu videoyu hazırladık!
Lenovo'nun alt markası ZUK, fiyat/performans kralı telefonuyla ülkemize gelmeye hazırlanıyor. ZUK Z2, dünya devi markaların amiral gemi telefonlarındaki  özellikleri yarı fiyatına sunma iddiasında. Tüm detaylar ve fazlası videomuzda.

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nomox1 2 yıl en beğenilen
İncelemenin giriş kısmını size pek yakıştıramadım Erdi Bey sanki Donanımhaber değilde Youtube'da popüler olmaya çalışan kanallar gibi geldi . İsim vermek gerekirse Webtekno gibi . Halbuki Xiaomi mi5 incelmesini ve "Apple MacBook Pro Kutu Açma ve İlk İzlenim Videosu"'nu hayranlıkla izlemiştim . Unutmayın Türkiye'de inceleme nasıl yapılır konusunda ders verir nitelikte videolar ile her zaman karşımıza çıktınız . Komik olmak derdiniz olmasın , yeterince ergen kesime hitap eden Youtube kanalımız var . Sizin yeriniz bambaşka , buram buram profesyonellik kokuyor . Lütfen çizginizi bozmayın . Yanlış anlaşılmak ve kırıcı olmak istemem bu sadece benim görüşüm . Saygılar .
İncelemenin giriş kısmını size pek yakıştıramadım Erdi Bey sanki Donanımhaber değilde Youtube'da popüler olmaya çalışan kanallar gibi geldi . İsim vermek gereki...
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Kygo2 2 yıl
Flash tv oyunculuğu 1:10 :)
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smurfylol 2 yıl
dolar böyle giderse zuk tutar abi. zuk u tutarız her türlü maalesef.
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hakan985 2 yıl
erdi beyi bir an için bal satıcısı gibi düşündüm
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Expert#Ali 2 yıl
Zuk z2 Snapdragon 820 li bir cihaz 650TL ile 700TL gibi fiyatlara satılıyor yurt dışında bize gelse tahminen 1300TL olur. Harbiden fiyat performans canavarı. mi5 den donanım olarak daha iyi, mi5 kamerası ve yazılımı iyi.
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man utd 2 yıl
Nerede saçma sapan cihaz var toplanıp 2500 tl üstü fiyatla piyasaya girer, nerde güzel f/p lar var ara ki bulasın❗
Mi mix e bakıyorsun 590 $ lık telefonu çakallar 4000 liraya itelemeye uğraşıyor.Mi 5 desen keza aynı. Dünyanın parasını verip alsan da cihazlar garantisiz.
Umarım gelir. Cihaz güzel
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frux 2 yıl
Ekran ışığı sonuna kadar açık, ama ekran pek parlaklığı az gibi.. Bence xiaomi mi5 daha güzel bir telefon..
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AfyonumuFünyeylePatlattm 2 yıl
Lenovo Facebook sayfasında zuk serisi gelmeyecek diye cevap geldi haberiniz olsun
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AsSakallıDede 2 yıl AfyonumuFünyeylePatlattm
Paralel ithalat ile gelebilir belki. Bir duyumlari vardır heralde videoyu hazırlayanların...
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okan_cehapelioglu 2 yıl
Gündemi takip eden forumda takılan tayfa zaten biliyordu bu modeli kamera dışında zayıf bir yönü yok
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Robot Doktoru 2 yıl
Cidden lenovo zuk z2 yi Türkiyeye getirecek mi?
Zuk z2 Pro da getirilecek mi bilen varmı?
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Cluptechno 2 yıl
İlginç bir cihaz biraz ekranı ufak gibi geldi bana ama fiyat açısından hoşuma gitti.
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huseyincarnege 2 yıl
zukunu almadan çıkma yola :)
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sdc55 2 yıl
teşekkur
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