ZUK Z2 kutu açma ve ilk izlenim videosu: Fiyat/performans kralı telefon

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
ZUK Z2 ülkemiz telefon piyasasında dengeleri alt üst edebilir. Tam anlamıyla bir fiyat/performans canavarı olan bu telefonu sizlerden gelen istek üzerine temin ettik ve bu videoyu hazırladık!
Lenovo'nun alt markası ZUK, fiyat/performans kralı telefonuyla ülkemize gelmeye hazırlanıyor. ZUK Z2, dünya devi markaların amiral gemi telefonlarındaki özellikleri yarı fiyatına sunma iddiasında. Tüm detaylar ve fazlası videomuzda.
Paylaş Tweetle
Mi mix e bakıyorsun 590 $ lık telefonu çakallar 4000 liraya itelemeye uğraşıyor.Mi 5 desen keza aynı. Dünyanın parasını verip alsan da cihazlar garantisiz.
Umarım gelir. Cihaz güzel
Zuk z2 Pro da getirilecek mi bilen varmı?