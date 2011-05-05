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Zalman yeni işlemci soğutucusu CNPS7X LED'i satışa sunuyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,6b
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Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Zalman resmi tanıtımını iki hafta önce yaptığı yeni işlemci soğutucusu CNPS7X LED'in satışına Haziran ayı içerisinde başlayacağını açıkladı. 90 x 127 x 135 mm boyutlarında ve 345 gram ağırlığında olan yeni işlemci soğutucusu V tipi tasarımı temel alıyor ve üç adet Bakır ısı borusu ile birlikte geliyor. 1100-1950 devir/dakika hızlarında çalışan ve çalışma hızına göre en yüksek 27 dbA gürültü yaratan 92mm çapında fan (Mavi LED'li) ile desteklenen soğutucu aynı zamanda geniş işlemci desteği ile dikkat çekiyor.

AMD'nin Soket AM2(+)/AM3 ve Intel'in ise LGA775/1155/1156/1366 formundaki işlemcileriyle uyumlu olan yeni soğutucu ZM-STG2M kodlu termal macun ile geliyor. Zalman CNPS7X LED'in Avrupa'da 30 Avro seviyesinden bir fiyatlandırma ile sunulması bekleniyor.


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OverClocK1ng 8 yıl
Fanı iyi değil. Bunun yerine zaten Thermalright Ultra 120 Extreme falan alıp üzerine de şu yeni daha sessiz ama %30 daha fazla hava üfleyebilen ama düşük devirli fanlardan alırdım. Zaten ne yapayım ben 92mm fanı. 12cm kullanmak varken.

En iyi ikili:

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born2bemad 8 yıl
CNPS10X in kırpılmışı.Alınmaz.
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eeevrim 8 yıl
yc#1
eeevrim bunla 2600k yı 5 Ghz çalıştıra bilirmiyiz ???
Sanmam. Hafif sayılabilecek bir soğutucu.

O zaman almam stok fanla zaten 4 ghz görüyor :D
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eneshatipoglu 8 yıl
aynı markanın 9700nt modeli var bende...kısacası Allah'a yakın bana uzak olsun bu marka :)
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Yasin_ON 8 yıl
bune benzer bi chipset soğutucusu vardı yaa :D üzerine çakmışlar fanı cpu soğutucusu olmuş


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eeevrim 8 yıl
bunla 2600k yı 5 Ghz çalıştıra bilirmiyiz ???
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yc#1 8 yıl

eeevrim

bunla 2600k yı 5 Ghz çalıştıra bilirmiyiz ???


Sanmam. Hafif sayılabilecek bir soğutucu.
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CriticalWave 8 yıl
Çok klasik... Fanını değişip yeni model gibi pazarlıyorlar...
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Necessa®i 8 yıl
TR fiyatı 90-100 lira olur.
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