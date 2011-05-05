Zalman yeni işlemci soğutucusu CNPS7X LED'i satışa sunuyor

Zalman resmi tanıtımını iki hafta önce yaptığı yeni işlemci soğutucusu CNPS7X LED'in satışına Haziran ayı içerisinde başlayacağını açıkladı. 90 x 127 x 135 mm boyutlarında ve 345 gram ağırlığında olan yeni işlemci soğutucusu V tipi tasarımı temel alıyor ve üç adet Bakır ısı borusu ile birlikte geliyor. 1100-1950 devir/dakika hızlarında çalışan ve çalışma hızına göre en yüksek 27 dbA gürültü yaratan 92mm çapında fan (Mavi LED'li) ile desteklenen soğutucu aynı zamanda geniş işlemci desteği ile dikkat çekiyor.

AMD'nin Soket AM2(+)/AM3 ve Intel'in ise LGA775/1155/1156/1366 formundaki işlemcileriyle uyumlu olan yeni soğutucu ZM-STG2M kodlu termal macun ile geliyor. Zalman CNPS7X LED'in Avrupa'da 30 Avro seviyesinden bir fiyatlandırma ile sunulması bekleniyor.