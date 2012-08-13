Zalman, yeni mid-tower bilgisayar kasasını duyurdu: Z9 Plus D4-U3

Bilgisayar bileşeni üreticisi Zalman, Dospara işbirliğiyle hazırladığı yeni mid-tower bilgisayar kasası Z9 Plus D4-U3'ü duyurdu.

Zalman'ın çelik ve plastik gibi materyallerden yana tercihini kullandığı Z9 Plus D4-U3, 3 adede kadar 5.25-inç'lik sürücüye, 6 adede kadar 3.5-inç'lik sürücüye, 1 adet 2.5-inç'lik sürücüye, 7 adet PCI / PCI Express genişletme slotuna ve kablo saklama kanallarına ev sahipliği yapıyor.







Bileşenlerin soğutulması için yeni kasanın üst tarafına 2 adet 120 mm / 140 mm fan, ön tarafına 1 adet 120 mm / 140 mm fan, arka tarafına 1 adet 120 mm fan, alt tarafına 1 adet 120 mm / 140 mm fan, yan paneline ise 2 adet 120 mm fan takılabiliyor. Kasayla beraber toplamda 4 adet 120 mm'lik fan geliyor. Fanların üçünün mavi LED'li olduklarını belirtelim.

Micro ATX ve ATX formundaki anakartlara destek veren kasa ön paneliyle dikkat çekiyor. Kasanın ön panelinde 2 adet USB 3.0 portu, 2 adet USB 2.0 portu, 1 adet mikrofon girişi, 1 adet kulaklık çıkışı, fan kontrolcü ve sıcaklık göstergesi konumlandırılmış.



Zalman Z9 Plus D4-U3'ün, 19 Ağustos'tan itibaren 76$ fiyatla yurtdışında satışa sunulması planlanıyor.



http://www.dospara.co.jp/5shopping/detail_parts.php?bg=1&br=72&sbr=79&ic=334772&lf=0