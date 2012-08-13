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Zalman, yeni mid-tower bilgisayar kasasını duyurdu: Z9 Plus D4-U3

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
6,8b
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Kasa
knight
Haber Editörü
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Zalman, yeni mid-tower bilgisayar kasasını duyurdu: Z9 Plus D4-U3
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Bilgisayar bileşeni üreticisi Zalman, Dospara işbirliğiyle hazırladığı yeni mid-tower bilgisayar kasası Z9 Plus D4-U3'ü duyurdu.
Zalman'ın çelik ve plastik gibi materyallerden yana tercihini kullandığı Z9 Plus D4-U3, 3 adede kadar 5.25-inç'lik sürücüye, 6 adede kadar 3.5-inç'lik sürücüye, 1 adet 2.5-inç'lik sürücüye, 7 adet PCI / PCI Express genişletme slotuna ve kablo saklama kanallarına ev sahipliği yapıyor.

Bileşenlerin soğutulması için yeni kasanın üst tarafına 2 adet 120 mm / 140 mm fan, ön tarafına 1 adet 120 mm / 140 mm fan, arka tarafına 1 adet 120 mm fan, alt tarafına 1 adet 120 mm / 140 mm fan, yan paneline ise 2 adet 120 mm fan takılabiliyor. Kasayla beraber toplamda 4 adet 120 mm'lik fan geliyor. Fanların üçünün mavi LED'li olduklarını belirtelim.
Micro ATX ve ATX formundaki anakartlara destek veren kasa ön paneliyle dikkat çekiyor. Kasanın ön panelinde 2 adet USB 3.0 portu, 2 adet USB 2.0 portu, 1 adet mikrofon girişi, 1 adet kulaklık çıkışı, fan kontrolcü ve sıcaklık göstergesi konumlandırılmış.
Zalman Z9 Plus D4-U3'ün, 19 Ağustos'tan itibaren 76$ fiyatla yurtdışında satışa sunulması planlanıyor.
Zalman, yeni mid-tower bilgisayar kasasını duyurdu: Z9 Plus D4-U3
Tam Boyutta Gör
Zalman, yeni mid-tower bilgisayar kasasını duyurdu: Z9 Plus D4-U3
Tam Boyutta Gör
Zalman, yeni mid-tower bilgisayar kasasını duyurdu: Z9 Plus D4-U3
Tam Boyutta Gör

http://www.dospara.co.jp/5shopping/detail_parts.php?bg=1&br=72&sbr=79&ic=334772&lf=0 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Ertugrul sevim 4 yıl
Kacırmadan aldım yeni eklentiler cok iyi kasa ici genis sevdim bu kasayı
1 Yanıt Yanıtla
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hayrikoc61 4 yıl Ertugrul sevim
Ertugrul sevim
Kacırmadan aldım yeni eklentiler cok iyi kasa ici genis sevdim bu kasayı

O halde inceleme bekleriz.
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batar 7 yıl
Rakutende 7382 yen 2.2 ile carparsaniz tl karsiligini bulursunuz.sanirim 2000 yende kupon veriyorlar. ben begendim gelirken bil toplamayi dusunuyorum buna guzel bir guc kaynagiyla beraber uygun bir kasa olur. hafif sayilabiilir 7.2 kg dizaynida hos .
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Kitmaker 7 yıl
Therhamtake MATRIX var bende de, ön taraf aynen bunun gibi delikli, her gün süpürseniz yinede yok :D
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evohan 7 yıl
usb 3.0 eklenmiş dikkatinizden kaçmasın kasada ne ararsan var

özellikle fiyatına göre çok çok iyi bir kasa bence bugun vatandanki modelini inceledim çok beğendim alacam büyük ihtimal ama eksenden :)
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King ov Hell 7 yıl
Alınası bir şey strike-x one'a benziyor.
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Ezno®a 7 yıl
yan paneldeki sac ve plexi ve de ön panel dizaynı gayet havalı bir midT kasa,

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IhtiyarDelikanli 7 yıl
ekran olmamış
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pohuman 7 yıl
Genel olarak güzel kasa ama kontrolcü hiç olmasaydı daha iyiydi..
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