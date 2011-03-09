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Zalman yüksek performanslı yeni işlemci soğutucusu CNPS11X Extreme'i duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
31,3b
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Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Güney Kore merkezli komponent üreticisi Zalman, Tüketici Elektroniği Fuarı'nda tanıttığı yeni işlemci soğutucusu CNPS11X Extreme'i resmi olarak duyurdu. V tipi tasarımı esas alan 135 x 80 x 154 mm boyutlarında ve 600 gram ağırlığındaki yüksek performans sınıfı yeni işlemci soğutucusu, beş adet Bakır ısı borusuna sahip.

1000-1950 devir/dakika hızlarında çalışan ve en yüksek gürültü seviyesi 33 dBA olarak açıklanan 120mm çapındaki Mavi LED'li fanla gelen soğutucuya, Zalman'ın ZM-STG2M kodlu termal macun eşlik ediyor. Intel ve AMD'nin güncel tüm işlemcileriyle uyumlu olan CNPS11X Extreme, bu ayın sonuna doğru satışa sunulacak.


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X-FI 6 yıl
3570K 4.5 ya da 5 GHz te kullanmak için almak zorunda kalacaktım o yüzden şimdiden alıyorum :) çok iyi bir soğutucu reviewleri inceledim. fiyatıda güzel.
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erdekuru 8 yıl
en sonunda farklı ve güzel bi tasarım. ağırlıkta iyi seviyede. abartıp 1.5 kg. yapan bile var. önemli olan soğutma performansı olsada dünyadaki en ağır soğutucu bizim soğutucumuz diye 5 kg. bile çıkartırlar
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rbronline 8 yıl
haber için teşşekürler
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xdorukx 8 yıl
Çok güzel tasarımı performasıda güzel olucak gibi :)
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Firaristt 8 yıl
Görüntüsü güzel. performansı hakkında bilgi var mı?
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niksaçmabişeybence 8 yıl
kaç paradır la bu
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