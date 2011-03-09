Zalman yüksek performanslı yeni işlemci soğutucusu CNPS11X Extreme'i duyurdu

Güney Kore merkezli komponent üreticisi Zalman, Tüketici Elektroniği Fuarı'nda tanıttığı yeni işlemci soğutucusu CNPS11X Extreme'i resmi olarak duyurdu. V tipi tasarımı esas alan 135 x 80 x 154 mm boyutlarında ve 600 gram ağırlığındaki yüksek performans sınıfı yeni işlemci soğutucusu, beş adet Bakır ısı borusuna sahip.

1000-1950 devir/dakika hızlarında çalışan ve en yüksek gürültü seviyesi 33 dBA olarak açıklanan 120mm çapındaki Mavi LED'li fanla gelen soğutucuya, Zalman'ın ZM-STG2M kodlu termal macun eşlik ediyor. Intel ve AMD'nin güncel tüm işlemcileriyle uyumlu olan CNPS11X Extreme, bu ayın sonuna doğru satışa sunulacak.