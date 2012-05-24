Zalman'dan 155 MB/sn okuma hızına ulaşabilen SLC serisi USB 3.0 bellekler

Haber Editörü
Zalman, 16 GB ve 32 GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği sunan SLC serisi yeni USB belleklerini duyurdu. 78 mm x 17 mm x 8.6 mm ebatlarında tasarlanan USB bellekler, USB 3.0 arabirimine destek veriyor.
Saniyede 155 MB'a varan okuma hızı, saniyede 135 MB'a varan yazma hızı vadeden USB belleklerin haziran ayında piyasaya sürülmeleri bekleniyor. Fiyat ise sırasıyla 69$ ve 113$ olarak belirlenmiş durumda.
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usb3.0 standardı geriye doğru uyumludur ;
yani usb 3.0 flash diskleri 2.0 portlarda kullanabilirsiniz ; ancak acaba maksimum okuma yazma hızı 60 mbyte mı olacak ?
asıl soru bu ;
anakartlarda usb 3.0 yuvasına usb 2.0 aparat vs bağlayabilirsiniz ; intelin bu standardı bu şekilde dizayn edildi ; eğer sonradan usb 3.0 portlarda geriye doğru uyumluluk kalktıysa bunu bilemiyorum.
hangi vatandaşta usb 3.0 destekli motherboard laptop var ki zaten ?
çok çok az.
geriye doğru uyumluluk eklenmemişse üretici firma bu yüzden zarar edebilir ; eğer sadece usb3.0 portla uyumlu olup usb 2.0 porta takılamıyorsa onu bilemem.
USB2.0 ile maximum 480megabit hıza ulaşabilirsiniz teorik olarak,yani megabayt değil o.Ki bu değer 57megabayt'a filan tekabul ediyor lakin benimkisi 30 mb larda geziyor(okuma).USB3.0 ile birlikte bu hız 10 katına çıkıyor yine teorik olarak :D .Bu hız dikin içindeki kontolcüye dikin kendi hızına kablonun kalitesine göre yine değişebilmekte.
Yukarıda bahsedilen stick işimi görür fazlasıyla+32 olmasıda güzel ve fiyat bence oldukça iyi.
O zaman TEAM SR1 i sipariş veriyorum+
Teşekkürler
iyi güzelde çok para...
orada belleğin SLC tabanlı olduğu yazmakta !
bu ne mi demek ;
-daha uzun kullanım ömrü demek
-görece daha uzun okuma-yazma hızı demek (kontrolcüye bağlı olarak )
-verilerinizin daha bir güvencede olması demek
-veee en önemlisi GB başına daha pahalı üretim ve doğal olarak da yüksek fiyat etiketi demek...
sıradan bellekler ile kıyaslamalarınızı bu saydıklarıma göre yapmalısınız .saygılar...
480 Megabit, 480 / 8 = 60 Megabyte / Saniye yapıyor. Fakat bu teoride. Ben bu güne kadar USB2.0 da 60 Mb/Sn. hızı ne gördüm ne de duydum. ADATA PD7 USB diskimde de en fazla 30-31 gibi hızlar gördüm. Daha hızlısını da görmedim.
Yani USB2.0 da teoride 60 olarak söylenen hızın yarısını alabiliyorsunuz. USB3.0 da ise 10 kat hızlı ise 600Mb/Sn yapar. Yalnız bu hızlara erişebileceğini sanmasam da ilerde daha iyi flash bellekler ile belki 300 falan görülebilir. SSD den bahsetmiyorum tabii ki. Flash disk olarak 150 olsa da kabulum. Yeter ki yazma hızı USB3.0 da 50 nin altında olmasın...
Google drive yazılımını da indirdim. Masaüstünde bir tane google drive adında klasör duruyor. Onun içine attığım her şey google drive hesabıma upload oluyor. Sildiğim her şey siliniyor. Kısaca senkron çalışıyor. Dosyalarıma internet olan her yerden ulaşabiliyorum.
SANIRIM SORUN İNTERNET !!! iyi bir konuya parmak bastınız !!
ama sizin yazıyı USB BELLEK üreticilerine EMAİL atacağım nadir bir düşünce !
Ustam seni bilmem de benim upload hızım 70 kb/s civarı.
Ben 2007 de 1gb bigboy ram e 55 TL vermistim. Suanda ortalama 16 gb ve marka flah bellek 20TL
Cevremde 3/5 yil usb 3.0 olmayacak . Ben sadece pc program arsivi tasiyorum , OKUMA HIZI lazim oluyor.
suanda usb den memnunum , harici disklerim ise eSATA )))