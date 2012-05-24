Zalman'dan 155 MB/sn okuma hızına ulaşabilen SLC serisi USB 3.0 bellekler

Zalman, 16 GB ve 32 GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği sunan SLC serisi yeni USB belleklerini duyurdu. 78 mm x 17 mm x 8.6 mm ebatlarında tasarlanan USB bellekler, USB 3.0 arabirimine destek veriyor.





Saniyede 155 MB'a varan okuma hızı, saniyede 135 MB'a varan yazma hızı vadeden USB belleklerin haziran ayında piyasaya sürülmeleri bekleniyor. Fiyat ise sırasıyla 69$ ve 113$ olarak belirlenmiş durumda.

