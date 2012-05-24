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Zalman'dan 155 MB/sn okuma hızına ulaşabilen SLC serisi USB 3.0 bellekler

7 yıl
10,3b
1
46
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Zalman, 16 GB ve 32 GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği sunan SLC serisi yeni USB belleklerini duyurdu. 78 mm x 17 mm x 8.6 mm ebatlarında tasarlanan USB bellekler, USB 3.0 arabirimine destek veriyor.

Saniyede 155 MB'a varan okuma hızı, saniyede 135 MB'a varan yazma hızı vadeden USB belleklerin haziran ayında piyasaya sürülmeleri bekleniyor. Fiyat ise sırasıyla 69$ ve 113$ olarak belirlenmiş durumda.

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koxp94 6 yıl
soğutucu arıyodum nereye geldim
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turbocat1 6 yıl
bir not ;
usb3.0 standardı geriye doğru uyumludur ;
yani usb 3.0 flash diskleri 2.0 portlarda kullanabilirsiniz ; ancak acaba maksimum okuma yazma hızı 60 mbyte mı olacak ?
asıl soru bu ;

anakartlarda usb 3.0 yuvasına usb 2.0 aparat vs bağlayabilirsiniz ; intelin bu standardı bu şekilde dizayn edildi ; eğer sonradan usb 3.0 portlarda geriye doğru uyumluluk kalktıysa bunu bilemiyorum.
hangi vatandaşta usb 3.0 destekli motherboard laptop var ki zaten ?
çok çok az.

geriye doğru uyumluluk eklenmemişse üretici firma bu yüzden zarar edebilir ; eğer sadece usb3.0 portla uyumlu olup usb 2.0 porta takılamıyorsa onu bilemem.
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marseltalon 6 yıl koxp94
koxp94

soğutucu arıyodum nereye geldim


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DH Misafiri 6 yıl
Alcatraz79
USB 2.0 480 mb yazma okuma sağlayamıyomu?Usb 3.0 10gb sağlarken hala 100 mblerde gezip bu kadar yüksek bi fiyat vermeleri hiç hoş değil.

USB2.0 ile maximum 480megabit hıza ulaşabilirsiniz teorik olarak,yani megabayt değil o.Ki bu değer 57megabayt'a filan tekabul ediyor lakin benimkisi 30 mb larda geziyor(okuma).USB3.0 ile birlikte bu hız 10 katına çıkıyor yine teorik olarak :D .Bu hız dikin içindeki kontolcüye dikin kendi hızına kablonun kalitesine göre yine değişebilmekte.
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albani 6 yıl
OK+anlaşıldı

Yukarıda bahsedilen stick işimi görür fazlasıyla+32 olmasıda güzel ve fiyat bence oldukça iyi.
O zaman TEAM SR1 i sipariş veriyorum+

Teşekkürler
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KAZUYA MISHIMA 7 yıl
Ben halen kingston Datatraveler HyperX 3.0 ın hızına ulasan usb 3 flash göremedim.Beğerlerini incelemenizi öneririm 8 kanal mimarisi ile 225MB/saniye seviyesinde okuma ve 135MB/saniye seviyesinde yazma hızı sunuyorlar. forum.donanimhaber.com/...
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marseltalon 7 yıl KAZUYA MISHIMA
hiachi

Ben halen kingston Datatraveler HyperX 3.0 ın hızına ulasan usb 3 flash göremedim.Beğerlerini incelemenizi öneririm 8 kanal mimarisi ile 225MB/saniye seviyesinde okuma ve 135MB/saniye seviyesinde yazma hızı sunuyorlar.
forum.donanimhaber.com/...

iyi güzelde çok para...
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anxie48 7 yıl
Dosyalarıma internet olan her yerden ulaşabiliyorum.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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toonjai 7 yıl
burada pek çok kişi okuma-yazma hızı ve fiyatına odaklanmış durumda... belli belirsiz yazılıp çizilmiş , yok şöyle yok böyle diyerek...
orada belleğin SLC tabanlı olduğu yazmakta !
bu ne mi demek ;
-daha uzun kullanım ömrü demek
-görece daha uzun okuma-yazma hızı demek (kontrolcüye bağlı olarak )
-verilerinizin daha bir güvencede olması demek
-veee en önemlisi GB başına daha pahalı üretim ve doğal olarak da yüksek fiyat etiketi demek...
sıradan bellekler ile kıyaslamalarınızı bu saydıklarıma göre yapmalısınız .saygılar...
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OverClocK1ng 7 yıl
Normalde USB 2.0 hızı 480 megabit. Açarak yazıyorum ki Megabyte ile karıştırmayın. En azından bilmeyen arkadaşlar için yazıyorum diyeyim.
480 Megabit, 480 / 8 = 60 Megabyte / Saniye yapıyor. Fakat bu teoride. Ben bu güne kadar USB2.0 da 60 Mb/Sn. hızı ne gördüm ne de duydum. ADATA PD7 USB diskimde de en fazla 30-31 gibi hızlar gördüm. Daha hızlısını da görmedim.
Yani USB2.0 da teoride 60 olarak söylenen hızın yarısını alabiliyorsunuz. USB3.0 da ise 10 kat hızlı ise 600Mb/Sn yapar. Yalnız bu hızlara erişebileceğini sanmasam da ilerde daha iyi flash bellekler ile belki 300 falan görülebilir. SSD den bahsetmiyorum tabii ki. Flash disk olarak 150 olsa da kabulum. Yeter ki yazma hızı USB3.0 da 50 nin altında olmasın...
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-Ege 7 yıl
Keske benim internetim 100 Mbit download 50 Mbit upload hizinda olsada herseyimi Dropboxa yuklesem.
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Virtual Reality 7 yıl
USB bellek mi kaldı yav google drive harika bir şey her şeyim içinde
Google drive yazılımını da indirdim. Masaüstünde bir tane google drive adında klasör duruyor. Onun içine attığım her şey google drive hesabıma upload oluyor. Sildiğim her şey siliniyor. Kısaca senkron çalışıyor. Dosyalarıma internet olan her yerden ulaşabiliyorum.
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marseltalon 7 yıl
64gb 113$ olsaydı alınabilirdi.Demek istediğim 32 gb için 113 dolar pahalı...Bu arada okuma ve yazma hızları güzelmiş...
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Bukalemun 7 yıl Virtual Reality
ilker_xxx

USB bellek mi kaldı yav google drive harika bir şey her şeyim içinde
Google drive yazılımını da indirdim. Masaüstünde bir tane google drive adında klasör duruyor. Onun içine attığım her şey google drive hesabıma upload oluyor. Sildiğim her şey siliniyor. Kısaca senkron çalışıyor. Dosyalarıma internet olan her yerden ulaşabiliyorum.

SANIRIM SORUN İNTERNET !!! iyi bir konuya parmak bastınız !!

ama sizin yazıyı USB BELLEK üreticilerine EMAİL atacağım
nadir bir düşünce !
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Virinom 7 yıl Virtual Reality
ilker_xxx
USB bellek mi kaldı yav google drive harika bir şey her şeyim içinde
Google drive yazılımını da indirdim. Masaüstünde bir tane google drive adında klasör duruyor. Onun içine attığım her şey google drive hesabıma upload oluyor. Sildiğim her şey siliniyor. Kısaca senkron çalışıyor. Dosyalarıma internet olan her yerden ulaşabiliyorum.

Ustam seni bilmem de benim upload hızım 70 kb/s civarı.
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Bukalemun 7 yıl
Usb 2.0 a ve 30 mb lara devam )
Ben 2007 de 1gb bigboy ram e 55 TL vermistim. Suanda ortalama 16 gb ve marka flah bellek 20TL
Cevremde 3/5 yil usb 3.0 olmayacak . Ben sadece pc program arsivi tasiyorum , OKUMA HIZI lazim oluyor.
suanda usb den memnunum , harici disklerim ise eSATA )))
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1963bursa 7 yıl
Pahalı.
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