Zalman'dan yeni kasa fanı: ZM-SF3

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Başta kasa ve soğutucuları olmak üzere hazırladığı komponentlerle sektörün iddialı isimlerinden biri olan Kore merkezli donanım üreticisi Zalman, yeni kasa fanını duyurdu.Yaprak tasarımında Köpekbalığı yüzgecinden etkilenilen ZM-SF3 isimli 120mm çapındaki kasa fanında, 150.000 saat ömürlü ELQ bilye kullanıldığı belirtiliyor.
Titreşimi en aza indirmek için silikon tamponlara yer verilen kasa fanı, 900-1500 devir/dakika hızlarında çalışıyor ve 18-23 dbA arasında gürültü yaratıyor.
Zalman tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen ZM-SF3 için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.
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