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Zalman'dan yeni kasa fanı: ZM-SF3

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,2b
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11
Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Başta kasa ve soğutucuları olmak üzere hazırladığı komponentlerle sektörün iddialı isimlerinden biri olan Kore merkezli donanım üreticisi Zalman, yeni kasa fanını duyurdu.Yaprak tasarımında Köpekbalığı yüzgecinden etkilenilen ZM-SF3 isimli 120mm çapındaki kasa fanında, 150.000 saat ömürlü ELQ bilye kullanıldığı belirtiliyor.

Titreşimi en aza indirmek için silikon tamponlara yer verilen kasa fanı, 900-1500 devir/dakika hızlarında çalışıyor ve 18-23 dbA arasında gürültü yaratıyor.

Zalman tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen ZM-SF3 için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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Batuist 9 yıl
oldukça şık duruyor.. o köpek balığı yüzgeçleri ters tarafta duruyor.. demek ki sadece görüntü olsun diye yapmışlar..
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Swothra 9 yıl
Ne kadar hava veriyor orası yazmıyor
Enermax magma fan ları güzel 18dba 69.15 cfmv
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DH Misafiri 9 yıl
led yoksa bu fandan bişe beklemesin zalman.
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Tunyukuk 9 yıl
enteresan. Ne yapacaklarını şaştılar artık.
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DH Misafiri 9 yıl
süper bir fan.soğutma devi zalman dan.
gladiatusluk.tr.gg/...
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barbar20 9 yıl
çok şık duruyor
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Process64 9 yıl
Zalman çok pahalı. Aynı kaliteyi diğer markalarda daha düşük fiyata alabilirsiniz.
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