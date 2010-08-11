Zalman'dan yeni kasa fanı: ZM-SF3

Başta kasa ve soğutucuları olmak üzere hazırladığı komponentlerle sektörün iddialı isimlerinden biri olan Kore merkezli donanım üreticisi Zalman, yeni kasa fanını duyurdu.Yaprak tasarımında Köpekbalığı yüzgecinden etkilenilen ZM-SF3 isimli 120mm çapındaki kasa fanında, 150.000 saat ömürlü ELQ bilye kullanıldığı belirtiliyor.

Titreşimi en aza indirmek için silikon tamponlara yer verilen kasa fanı, 900-1500 devir/dakika hızlarında çalışıyor ve 18-23 dbA arasında gürültü yaratıyor.

Zalman tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen ZM-SF3 için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.