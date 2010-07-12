Zotac GTX460 video inceleme "Yeni Fiyat Performans Canavarı!"

Genel Yayın Yönetmeni
Nvidia'ya göre oyun severler için geliştirilmiş en iyi GPU olan GF104'den gücünü alan GTX460 bakalım beklentileri karşılayabilecek mi?
Nvidia'nın belki de GTX400 ailesinin en merak edilen üyesi GTX460 test masamızda. Nvidia'ya göre oyun severler için geliştirilmiş en iyi GPU olan GF104'den gücünü alan GTX460 bakalım beklentileri karşılayabilecek mi?
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görünüşü en ıyı performansı hengi kart alınırr
inanın pek ihtiyacım yoktu dolanırken fiyatı görüp şaşırdım we o anda aldım. üründen 1 adet kalmış şu anda kalmadı.
gerçekten hala etkisindeyim. sizce üründe sorun çıktı gönderemiyoruzmu diyecekler ):
:D
Asus gtx460 incelemesine bir bakın isterseniz:
donanimhaber.com/...