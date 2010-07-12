Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Zotac GTX460 video inceleme "Yeni Fiyat Performans Canavarı!"

8 yıl
148b
1
Ekran Kartı
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Nvidia'ya göre oyun severler için geliştirilmiş en iyi GPU olan GF104'den gücünü alan GTX460 bakalım beklentileri karşılayabilecek mi?

Nvidia'nın belki de GTX400 ailesinin en merak edilen üyesi GTX460 test masamızda. Nvidia'ya göre oyun severler için geliştirilmiş en iyi GPU olan GF104'den gücünü alan GTX460 bakalım beklentileri karşılayabilecek mi?


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
ben bugun vatan bilgisayardan zotac gtx460 256bit 1gb nvidia ekran kartını araştırdım gidip muhabbet ettim ve aklıma gayet yattı internetteki yorumları karşılaştırmalarıda okudum maliyet değeri 480tl gibi bir fiyattı hatırladığıma göre kullanan bir kişiyide tanıyorum bana sölediği tek şey " açıcak program oyun kalmadı meret hakediyo verdiğim parayı" şeklinde olmuştu eğer bir aksilik çıkmazsa bu aralar almayı düşünüyorum herkese tavsiye edebilirim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zeytunk 8 yıl
suan da 300tl verip güzel
görünüşü en ıyı performansı hengi kart alınırr
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
chewrokee 8 yıl
arkadaşlar ben garanticenter.com diye biyerden 2gb we 256bit olanını 295 liraya aldım.
inanın pek ihtiyacım yoktu dolanırken fiyatı görüp şaşırdım we o anda aldım. üründen 1 adet kalmış şu anda kalmadı.
gerçekten hala etkisindeyim. sizce üründe sorun çıktı gönderemiyoruzmu diyecekler ):
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ceycey11 8 yıl
2 gb 460 varmı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
arkadaşlar kart gayet güzel ama merak ediyorum acaba power supply'im bu kartı destekler mi . üstünde 350w total , 300w rated yazıyor. Sanırım 300W , şuan kullandığım kart ATI Radeon x1650 ... güç sorunu yaşar mıyım ? öte yandan ek güç girişi 'şart' mı ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bekirtanis 8 yıl
8800gt & gtx 460
:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
23cem23 8 yıl
leadtek gtx 460 oc mu gigabyte gtx 460 oc mu yoksa palit gtx 460 sonic mi gtx 460ta karar kıldımda markada takıldım şimdide xD aralarında performans farkı var mıdır ?? eksen bilgisayarda ve inventusda buldum fiyatları hemen hemen aynı hangisini tavsiye edersinz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
500 watt lık bir psu ile bu kartı çalıştırabilirmiyim???
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Silvernake 8 yıl
Sizce en iyi GTX 460 hangisi acil lazım çünkü alıcam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dağılın 8 yıl
güzel kart fiyatının düşmesibi bekleyeceğiz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hartim 8 yıl
neden 192 bitlik oc li bir gtx 460 değerlendirilmiyor oysaki 380 tl ye yani 5770 fiyatına bile bulunan bu kart tam bir f/p ürünü...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
M@U 8 yıl
hartim

neden 192 bitlik oc li bir gtx 460 değerlendirilmiyor oysaki 380 tl ye yani 5770 fiyatına bile bulunan bu kart tam bir f/p ürünü...

Asus gtx460 incelemesine bir bakın isterseniz:

donanimhaber.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
04:33
GTX 1660, 2K'da oyun oynatır mı?
3,8b izlenme · 1 hf.
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8,1b izlenme · 3 hf.
09:30
Nokia 5.1 Plus ile oyun deneyimi
2,1b izlenme · 1 gün
12:35
Samsung Galaxy A70 mercek altında: Merak edilen her şey
7,6b izlenme · 3 hf.
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
13b izlenme · 4 gün
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,4b izlenme · 2 hf.
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
15,9b izlenme · 2 gün
05:44
Acer Predator Thronos PUBG Turnuvasındayız!
1b izlenme · 8 sa. yeni video
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,5b izlenme · 1 hf.
18:45
AMD FreeSync monitörde Nvidia G-Sync nasıl açılır?
5,9b izlenme · 1 ay
25:09
ASUS Rog Strix RTX 2060 inceleme
14,5b izlenme · 4 ay
34:47
Kısa Devre | PC Donanımları ve teknolojileri programı
14,4b izlenme · 7 ay
20:30
Monster'da Bu Hafta - Metro Exodus
549 izlenme · 8 sa. yeni video
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,4b izlenme · 2 hf.
33:17
Nvidia Geforce RTX 2080 ve RTX 2080Ti inceleme
18,4b izlenme · 8 ay
09:34
MSI GTX 1660 Gaming X | RX 590'a rakip geldi
7,5b izlenme · 2 ay
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,4b izlenme · 1 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim