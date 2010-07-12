Zotac GTX460 video inceleme "Yeni Fiyat Performans Canavarı!"

Nvidia'ya göre oyun severler için geliştirilmiş en iyi GPU olan GF104'den gücünü alan GTX460 bakalım beklentileri karşılayabilecek mi?

Nvidia'nın belki de GTX400 ailesinin en merak edilen üyesi GTX460 test masamızda. Nvidia'ya göre oyun severler için geliştirilmiş en iyi GPU olan GF104'den gücünü alan GTX460 bakalım beklentileri karşılayabilecek mi?