Zotac Zbox Nano mini bilgisayar video inceleme

Zotac'ın kompakt boyutlarıyla öne çıkan mini bilgisayarı Zbox Nano AD10 Plus inceleme konuğumuz. Modem büyüklüğünde olan ve AMD'nin çift çekirdekli Fusion E-350 işlemcisini kullanan sistem, entegre WiFi gibi özellikleriyle boyundan büyük PC'lere de meydan okuyor.

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