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Zotac Zbox Nano mini bilgisayar video inceleme

7 yıl
61,7b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Zotac'ın kompakt boyutlarıyla öne çıkan mini bilgisayarı Zbox Nano AD10 Plus inceleme konuğumuz. Modem büyüklüğünde olan ve AMD'nin çift çekirdekli Fusion E-350 işlemcisini kullanan sistem, entegre WiFi gibi özellikleriyle boyundan büyük PC'lere de meydan okuyor.
 

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NorthShield 7 yıl en beğenilen
İnceleme için Teşekkür edemeyecem çünki bi inceleme yok... Teknik özellik Kutu içeriği ve montaj okadar... Bi tv ye bağlayın 2 3 tane HD film açın menüleri falan gösterin... İyice basite düşti nerede o eski incelemeler yada MEsut hocammı daha fazla üzerine düşüyordu bu işlerin... ?
İnceleme için Teşekkür edemeyecem çünki bi inceleme yok... Teknik özellik Kutu içeriği ve montaj okadar... Bi tv ye bağlayın 2 3 tane HD film açın menüleri fala...
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aspirin_00 7 yıl
sanki ürünün monitörün arkasına nasıl takılır diye bir inceleme olmuş yoksa çalışmasını mı beceremediler onu anlamadım ürün ellerinde bari çalışrııp gösterin kart sokun bilmem artık test edin ürünün resimlerini gösterseler daha iyiydi..
sanki ürünün monitörün arkasına nasıl takılır diye bir inceleme olmuş yoksa çalışmasını mı beceremediler onu anlamadım ürün ellerinde bari çalışrııp gösterin ka...
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DH Misafiri 6 yıl
Allah aşkına editörler cevap verin Zotac ZBox Nano AD10 modelinden aldım ama 2 tane monitörde ve 2 ayrı hdmi kablosuyla denememe rağmen görüntü alamadım ...cihazmı arızalıdır yoksa benim bilmediğim bir yolmu var bu cihazı açmak için
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desperadotr 7 yıl
Oturma odasına alınan büyük LCD TV için yüksek medya deneyimi sunan bir cihaz şeklinde mediaplayer niyetine kullanılabilir. LCD TV iyi oturma oadasında tek merkezli bir internet media cennetine çeviriyor. HDD si daha büyük olabilirdi. şahsen LCD TV im için böyle bir şey almak isterdim fakat küçük HDD si tatminsiz.fiyatının uygun olacağını sanmıyorum. Yer sıkıntısı çekenler için iyi bir çözüm olabilir yinede.
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S 7 yıl
Güzel pcymiş incelemede güzel olmuş teşekkürler.
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clubberkay 7 yıl
güzel bi pc.
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yusufcetin 7 yıl
Sanırım 126.000 kez ürünün ismi söylenmiş. İncelemeden çok ezber çalışması gibi olmuş.
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DH Misafiri 7 yıl
aspirin 00 mickli arkadasımıza tamamen katılıyhorum insan urunu bir icini acar bakar sisteme sokar işletim sistemi yukler oyuyn testine sokar perfonmansları gosterir sadece gordugumuz 1 adet kutu ekrana takılabiliyor enfest ozellikleri var bu kadar benim bildiğim donanım haber bu kadar kotu bir tanıtım yapmazdı gercekten cok ama cok uzuldum ::(
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artenis 7 yıl
İnceleme mi?
Vitrindeki bir ürüne bakılmış gibi hissettiriyor !
İçini Açmadı, bırak içini Açma tuşuyla çalıştırmadı bile...
Kumanda var ! tamamda neler yapıyor TV yi açın görelim...
Bunlar yok ise neden FONKSİYONALİTE?
( bu arada tekrar hatırlıyorum fonksiyonalitenin hiçbir sözlükte karşılığı yoktur
bkz: TDK, SesliSözlük, Google Translate )
İyi aksamlar ;)
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VISION 7 yıl
Ürün gerçekten çok güzel, bende normal Zbox var şuan performans, güç tüketimi ve sessizlik olarak başarılı bir ürün. İnceleme için DH ekibine teşekkür ederim
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siyahtemas 7 yıl
optik ses cıkısı yok... sadece tv ye baglanır bu...
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bwhiteshark 7 yıl
Bence inceleme sayılmaz. Optik ses çıkışı olsaydı çok iyi olurdu.
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