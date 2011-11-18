Zotac Zbox Nano mini bilgisayar video inceleme

Zotac'ın kompakt boyutlarıyla öne çıkan mini bilgisayarı Zbox Nano AD10 Plus inceleme konuğumuz. Modem büyüklüğünde olan ve AMD'nin çift çekirdekli Fusion E-350 işlemcisini kullanan sistem, entegre WiFi gibi özellikleriyle boyundan büyük PC'lere de meydan okuyor.
Vitrindeki bir ürüne bakılmış gibi hissettiriyor !
İçini Açmadı, bırak içini Açma tuşuyla çalıştırmadı bile...
Kumanda var ! tamamda neler yapıyor TV yi açın görelim...
Bunlar yok ise neden FONKSİYONALİTE?
( bu arada tekrar hatırlıyorum fonksiyonalitenin hiçbir sözlükte karşılığı yoktur
bkz: TDK, SesliSözlük, Google Translate )
İyi aksamlar ;)