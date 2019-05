ZyXEL 3 yılda 2 milyon modem satarak lider oldu

Tam 27 yıl önce yani 1989 yılında bir apartman dairesinde dört arkadaşın girişimci ruhuyla yaratılan ZyXEL markası, bugün ev kullanıcılarından, iş dünyasında her ölçekten kuruma kadar çok geniş bir yelpazede hizmet veren; dünya çapında bir organizasyona sahip olan lider ağ teknolojileri firmalarından biri olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Tüm modem ürünlerine ömür boyu 7x24 ücretsiz teknik destek de sunan şirketi farklılaştıran bir diğer nokta ise; Ar-Ge konusunda uzmanlaşmış dev kadrosu.

ZyXEL Türkiye, ülkemizde ilk olarak faaliyete geçtiği 90’larda analog modem pazarındaki başarısını, 2000’li yılların başında, Türkiye’de ilk Geniş Bant internet olan ADSL’in devreye girdiği dönemden itibaren artırarak sürdürdü. ZyXEL, bugün gelinen noktada; dünyanın 150 faklı ülkesinde distribütörlükleri, ofisleri ve holding grubuyla toplamda 4000’in üzerinde çalışana sahip.ZyXEL olarak her zaman kaliteyi ön plana çıkarttıklarını belirten ZyXEL Türkiye Genel Müdürü Vefa Tarhan, “Türkiye’de modem pazarında son 3 senede 2 milyonun üzerinde modem satışı gerçekleştirdik. Bu rakam da bizi tartışmasız modem pazarında Türkiye lideri yaptı. Tabi ki 2 milyonun üzerinde tüketicinin ZyXEL’i tercih etmesinin belli sebepler var. Öncelikle biz müşterilerimize kutu değil, tam donanımlı bir teknoloji sunuyoruz. 3 yıllık garantinin yanı sıra, ömür boyu 7x24 teknik destek imkanı ve tüm bunların arkasında gelirlerimizin büyük bir kısmını ayırdığımız dev Ar-Ge ekibimiz bizi her zaman rakiplerimizin önüne taşıyor. Ürünlerimize özel, özenle seçilen donanım materyalleriyle beraber, yazılımlar da bizi farklılaştıran konuların başında yer alıyor. Arkasında iyi ya da yeterli bir teknoloji barındırmayan 4 port WiFi N ADSL ya da VDSL gibi donanım ismiyle sunulan kutuların, müşteriyi yanıltabildiği görülmektedir. Ev ağımızın ve internet erişimimizin en önemli cihazı olan modemimizde bir ölçüde bilgisayar gibidir, üzerindeki, yongalar, işlemci, yazılım gücü, hafızası gibi tüm parametreler modemin kalitesini etkilemektedir. ZyXEL olarak yerel ofisimizde çok önemli bir teknik ekip ve laboratuvar şartlarımızla ürünlerimiz Türkiye alt yapısına en uygun şekilde hazırlanmaktadır.Örneğin 2000’li yılların başında elektrik şebekesindeki özellikle kış aylarında oluşan dalgalanmaya karşı ADSL bağlantısında düşmeleri önleyen ve yüksek kalitede internet erişimi sunan modem ve adaptörde özel tasarım yapan ZyXEL’dir. Şirketimiz bu teknolojinin daha sonra herkes tarafından kullanılan bir teknoloji olmasına vesile olmuştur. Ürünlerimizde yıldırıma karşı özel koruma bulunmaktadır. Rakiplerimizden farklı olarak teknik detaylar içeren bir çok yeniliği daima ürünlerimize entegre ediyoruz. ZyXEL kalitesinin arkasında; çok fazla detay bulunmaktadır. Müşterilerimizin birçoğu bu teknolojilerin farkında olmadan sadece bu ayrıcalığın konforunu yaşarlar.İnovatif teknolojimiz, bilinçli birçok müşterimizin dikkatini çekiyor ve bu sayede liderliğimizi perçinliyoruz. ZyXEL Avrupa modem pazarını domine etmekte, iş hacminin yüzde 50’sini Avrupa’da telekom operatörlerine göstermiş olduğu yüksek performans ve laboratuvar test başarılarıyla ulaşmaktadır. Firmamızın kalite anlayışında olmazsa olmazları vardır. Fiyattan öte kalite ve kullanım konforu daima önceliğimizdir” diyor.Yazılım tarafında önemli çalışmaları olan ZyXEL’in, kullanıcı güvenliğini en üst düzeye taşıyan PPTP, IP Sec gibi VPN desteği ile artık evinizde bir ağ teknolojisi dönüşümü yaşanırken cihazlarınızı koruyor, her ortamdan güvenli bir şekilde ev ağınıza veya dışarıdaki ağlarınıza erişmenizi sağlıyor. Çocuklarınızın internet kullanımını planlayan, zararlı içeriğe karşı korumayı sağlayacak ebeveyn kontrolü önemli yer tutuyor. Ebeveyn kontrolü ile ebeveynler kendileri modem arayüzünden gün ve saat ayarlaması yaparak hangi saatlerde hangi cihazın internete çıkış yapabileceğini kontrol edebiliyor. Örneğin çocuğun tableti hafta içi ebeveynin belirlediği zaman aralığında internete çıkacak şekilde ayarlanabiliyor, ebeveynlerin kendi cihazları ise internet bağlantısına devam edebiliyor. Bu teknoloji aynı zamanda kelime filtresi ile ailenin belirlediği kelime içeriğini tarayarak hiçbir şekilde o kelimeye sahip içeriğe girişe izin vermiyor.ZyXEL ürünlerinde; kablosuz bant genişliğini yapılandırmayı ve ev ya da ofislere gelecek misafirler için izinleri önceden belirlenmiş protokoller sunmayı sağlayacak yazılımlar da ön plana çıkıyor. Bunun dışında kablosuz ağı zamanlayarak istenilen saatte açıp kapatmayı sağlayan yazılımla, kullanıcıların gece yatarken ekstra sinyale son vermek için modemi kapatmalarına gerek kalmıyor. Cihazlarla birlikte gelen MAC filtreleme özelliğiyle evde modeme bağlı olan cihazların MAC adreslerini modemin MAC filtreleme özelliğini etkinleştirerek MAC listesine eklemem mümkün. Böylelikle dışardan gelen bir cihaz kablosuz şifresini bilse bile MAC listesine eklenmediği sürece hiçbir şekilde ağa dahil olamıyor. Birden çok kablosuz ağ oluşturma Multi SSID ve kablosuz çıkış gücü yönetimi gibi özellikler de yine ZyXEL’i rakiplerinden farklılaştırıyor.Sadece ZyXEL’in sahip olduğu ve müşterilerine sunduğu ZyXEL Network Manager ürünü ile kullanıcılar akıllı cihazlarına indirdikleri mobil uygulama ile modemlerini diledikleri yerden kontrol edebiliyor. Ayrıca bu mobil uygulama ile kablosuz ayarlarını yapılandırmak, ziyaretçi misafir ağı oluşturmak, ağdaki cihazların internete girişini kolayca engellemek de mümkün.