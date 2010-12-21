ZyXEL, Karbon Ayak İzi Onaylanan İlk Ağ Donanımı Şirketi Oldu

Bağlantı teknolojileri alanında dünya lideri olan ZyXEL, Tayvan’da Çevre Koruma örgütü EPA tarafından organize edilen ve bir şirketin tüm ürün süreçlerinde çevreyi koruduğunu gösteren karbon ayak izi etiketiyle onurlandırıldı. Böylece ZyXEL, çevreyi en çok koruyan dünya şirketlerinden biri olduğunu resmi olarak da doğrulatmış oldu.

Dünyanın lider genişbant erişim çözümleri sağlayıcısı ZyXEL, kablosuz ADSL2+ Router ürünlerine yönelik olarak karbon ayak izi etiketi ile ödüllendirildi. Dünyanın en büyük teknoloji üretim ve geliştirme merkezlerinden Tayvan’da Çevre Koruma İdaresi (EPA) tarafından verilen bu etiketi ile ZyXEL, bu ayrıcalığa hak kazanan ilk Tayvanlı şirketler arasında yer aldı ve ilk ağ donanımları üreticisi unvanına sahip oldu.



Uluslararası platformda karbon ayak izi bilgilerinin açıklanması eğiliminin ağırlık kazanmasıyla birlikte Tayvan hükümeti, ülkedeki kurumların daha yeşil ürünler üretmelerine ve küresel ısınmanın azalmasına katkıda bulunmalarına destek olmak amacıyla karbon ayak izi etiketleme sistemini uygulamaya sokmuştu. Tayvan’da karbon ayak izi etiketi onaylanan ilk ağ şirketi ise ZyXEL oldu.

ZyXEL, bu etiket sistemi hayata geçmeden çok önce, hammadde, imalat, teslimat, tüketici kullanımı, imha ve geri dönüşüm olmak üzere, ürün yaşam döngüsünün her aşamasında karbon emisyonunu hesaplamaya başlamıştı. Bu sayede, karbon ayak izi hesaplamalarını inceleyerek gerçek rakamları öğrenen tüketiciler, elektronik ürün kullanmaları nedeniyle yarattıkları çevresel etkiyi daha iyi anlayabilecek ve bu sorumlulukla karbon ayak izinin azaltılmasına yardım etmeleri gerektiğinin bilincinde olacaklar.

ZyXEL, AB yönergelerine uymanın ve tedarikçileri ile kendisine uluslararası müşterilerin çevreci taleplerini karşılama zorunluluğunu yerine getirmesinin yanı sıra, bir “Eşgüdümlü Bilgi Sistemi” kurarak karbon emisyon incelemesi yürütüyor. “Eşgüdümlü Bilgi Sistemi”, “Yeşil Ürün Veritabanı”, “Yaşam Döngüsü Analiz Sistemi”, “3R ve Sökme Raporu Veritabanı” ve “Tehlikeli Maddeleri Kısıtlama Yönetim Sistemi” gibi olanaklardan yararlanan ZyXEL, tüm ürünlerinin yaşam döngüsünde, tüm taahhütlerinde ve kurumsal olarak üstlendiği düşük zehirli, az atık üreten, kolaylıkla geri dönüştürülebilen ve enerji tasarrufu sağlayan ürünler geliştirme sorumluluğunda yarattığı çevresel etkiyi var gücüyle kontrol ediyor.

ZyXEL, ürün, üretim ve tedarik zincirinde oluşan karbon emisyonunu azaltmanın farklı yollarını bulmanın yanı sıra, ürün geliştirme sürecine yönelik olarak enerji tasarrufu sağlayan, çevre dostu bir kavram da benimsiyor. Bir elektronik ürünün yaşam döngüsündeki enerji tüketiminin en büyük bölümünün tüketicilerden kaynaklanması, ZyXEL’i yeşil ürünler için enerji tasarrufu sağlayan birçok teknoloji geliştirmeye yöneltti. ZyXEL’in yeşil ürünleri, Güç Kullanım Ayarı, Kablosuz Programlama, Talep Üzerine Uyanma, Akıllı Fan Kontrolü ve Ethernet Üzerinden Akıllı Güç gibi, tüketicilerin elektronik ürünleri kullanırken karbon emisyonunu azaltmalarını sağlayan özellikler taşıyor.

ZyXEL, sorumluluk sahibi küresel bir kurum olarak, daha iyi bir çevre için ürünlerini ve teknolojilerini geliştirmenin yenilikçi “yeşil yollarını” bulmak amacıyla tüm gücüyle çalışmaya ve sera gazı emisyon seviyelerini düşürmek için gerekli tüm adımları atmaya kararlı olduğunu belirtiyor.

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