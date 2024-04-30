Turkcell'den 30. yıla özel hediye: Paketler ikiye katlandı!

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin önde gelen GSM şirketlerinden Turkcell, 30. yılını aboneler için güzel bir hediyeyle kutluyor. 30. yıla özel ikiye katla kampanyası kapsamında abonelerin paketteki dakika, internet ve SMS hakkı tek seferliğine ikiye katlanıyor. İşte, Turkcell ikiye katla hediyesini almak için yapmanız gerekenler:

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Turkcell 30. yıl hediyesi nasıl alınır?

Turkcell 30. yıl hediye kampanyasına SMS ve Turkcell uygulaması üzerinden katılmak mümkün. SMS ile “30YIL” yazıp 2222’ye kısa mesaj göndererek, Turkcell uygulamasından Hediyeler bölümüne girip Hediyeler Havuzunda ilgili kampanyanın “Şimdi katılın” butonuna tıklayarak hediye alınabiliyor.

Turkcell 30. yıl ikiye katla kampanyası kapsamında paketteki GB, dakika ve SMS’ler bir ay boyunca ücretsiz olarak ikiye katlanıyor. Tarafınıza “Turkcell’den 30. yıl kampanyası! Kampanya kapsamında bir ay geçerli olacak şekilde yurt içi her yöne xxx SMS, xx GB, xxxx DK hediyeleriniz hattınıza tanımlanmıştır. Tanımlanan tüm hediye paketlerinizi Turkcell uygulaması üzerinden görüntüleyebilirsiniz.” mesajı geldiyse, Turkcell 30. yıl kampanyasına başarıyla katılmışsınız demektir.

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