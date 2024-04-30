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    Turkcell'den 30. yıla özel hediye: Paketler ikiye katlandı!

    Turkcell, 30. yılına özel harika bir kampanya hazırladı. Tüm abonelerin paketteki hakları (konuşma, internet, sms) ikiye katlandı. Peki, Turkcell ikiye katla hediyesi nasıl alınır?
    turkcell 30. yıl kampanya Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin önde gelen GSM şirketlerinden Turkcell, 30. yılını aboneler için güzel bir hediyeyle kutluyor. 30. yıla özel ikiye katla kampanyası kapsamında abonelerin paketteki dakika, internet ve SMS hakkı tek seferliğine ikiye katlanıyor. İşte, Turkcell ikiye katla hediyesini almak için yapmanız gerekenler:

    Turkcell 30. yıl hediyesi nasıl alınır?

    turkcell ikiye katla kampanyası
    Turkcell 30. yıl hediye kampanyasına SMS ve Turkcell uygulaması üzerinden katılmak mümkün. SMS ile “30YIL” yazıp 2222’ye kısa mesaj göndererek, Turkcell uygulamasından Hediyeler bölümüne girip Hediyeler Havuzunda ilgili kampanyanın “Şimdi katılın” butonuna tıklayarak hediye alınabiliyor.

    Turkcell 30. yıl ikiye katla kampanyası kapsamında paketteki GB, dakika ve SMS’ler bir ay boyunca ücretsiz olarak ikiye katlanıyor. Tarafınıza “Turkcell’den 30. yıl kampanyası! Kampanya kapsamında bir ay geçerli olacak şekilde yurt içi her yöne xxx SMS, xx GB, xxxx DK hediyeleriniz hattınıza tanımlanmıştır. Tanımlanan tüm hediye paketlerinizi Turkcell uygulaması üzerinden görüntüleyebilirsiniz.” mesajı geldiyse, Turkcell 30. yıl kampanyasına başarıyla katılmışsınız demektir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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