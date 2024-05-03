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    Vodafone Vakfı, ortaokul ve lise öğrencilerine yapay zeka eğitimi verecek

    Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen Yapay Zeka Yıldızları projesi ile 81 ildeki ortaokul ve lise öğrencilerine yapay zeka alanında ücretsiz eğitim verilecek.
    Vodafone Vakfı, ortaokul ve lise öğrencilerine yapay zeka eğitimi Tam Boyutta Gör
    Vodafone Türkiye’nin sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiren Vodafone Vakfı, gençlere yapay zeka alanında eğitim vermek için kolları sıvadı. Habitat Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen “Yapay Zeka Yıldızları” projesi ile 81 ilde lise ve ortaokul öğrencilerine yapay zeka eğitimleri verilecek.

    Yapay Zeka Yıldızları ile 11-14 yaş arası ortaokul ve 14-18 yaş arası lise öğrencilerine, eğitim ve atölye etkinlikleri dahil olmak üzere 6 saatlik dersle birlikte yapay zekaya dair temel bilgiler ve kodlama örnekleri öğretilecek. Öğrenciler dilerse Yapay Zeka Yıldızları projesi için hazırlanacak web sitesi üzerinden daha fazla eğitime ulaşabilecek. Yapay zeka, Python, sanal gerçeklik gibi alanlarda bilgilerini derinleştirip uygulama yapabilecek.

    35 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor

    Eğitimler öğretmenler ve gönüllüler tarafından verilecek. Projede görev alacak 276 eğitmenin yüzde 70’inin okul öğretmeni olması hedefleniyor. 2024 yılı içerisinde 35 bin öğrenciye eğitim verilmesi amaçlanıyor.

    Vodafone Vakfı, ortaokul ve lise öğrencilerine yapay zeka eğitimi Tam Boyutta Gör
    Vodafone’un Politika Analiz Laboratuvarı iş birliğiyle hazırladığı ‘Dijital Türkiye 2030 Raporu’na göre, Türkiye’de bireylerin %30’u en az temel düzeyde dijital beceriye sahipken, Avrupa Birliği ülkelerinde bu oran %54 düzeyinde. Öte yandan, Avrupa Birliği’nin resmi hedefi, 2030’da bu oranı %80’e çıkarmak. Avrupa Birliği’nin 2030 hedefinin Türkiye tarafından yakalanabilmesi için dijital beceriye sahip nüfus oranının her yıl %12 artması gerekiyor. Vodafone, Türkiye’nin dijital gelişimi için çeşitli projeler yürütüyor. Yapay Zeka Yıldızları projesi de bunlardan biri olacak.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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