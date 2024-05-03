Vodafone Vakfı, ortaokul ve lise öğrencilerine yapay zeka eğitimi verecek

Tam Boyutta Gör Vodafone Türkiye’nin sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiren Vodafone Vakfı, gençlere yapay zeka alanında eğitim vermek için kolları sıvadı. Habitat Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen “Yapay Zeka Yıldızları” projesi ile 81 ilde lise ve ortaokul öğrencilerine yapay zeka eğitimleri verilecek.

Yapay Zeka Yıldızları ile 11-14 yaş arası ortaokul ve 14-18 yaş arası lise öğrencilerine, eğitim ve atölye etkinlikleri dahil olmak üzere 6 saatlik dersle birlikte yapay zekaya dair temel bilgiler ve kodlama örnekleri öğretilecek. Öğrenciler dilerse Yapay Zeka Yıldızları projesi için hazırlanacak web sitesi üzerinden daha fazla eğitime ulaşabilecek. Yapay zeka, Python, sanal gerçeklik gibi alanlarda bilgilerini derinleştirip uygulama yapabilecek.

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35 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor

Eğitimler öğretmenler ve gönüllüler tarafından verilecek. Projede görev alacak 276 eğitmenin yüzde 70’inin okul öğretmeni olması hedefleniyor. 2024 yılı içerisinde 35 bin öğrenciye eğitim verilmesi amaçlanıyor.

Tam Boyutta Gör Vodafone’un Politika Analiz Laboratuvarı iş birliğiyle hazırladığı ‘Dijital Türkiye 2030 Raporu’na göre, Türkiye’de bireylerin %30’u en az temel düzeyde dijital beceriye sahipken, Avrupa Birliği ülkelerinde bu oran %54 düzeyinde. Öte yandan, Avrupa Birliği’nin resmi hedefi, 2030’da bu oranı %80’e çıkarmak. Avrupa Birliği’nin 2030 hedefinin Türkiye tarafından yakalanabilmesi için dijital beceriye sahip nüfus oranının her yıl %12 artması gerekiyor. Vodafone, Türkiye’nin dijital gelişimi için çeşitli projeler yürütüyor. Yapay Zeka Yıldızları projesi de bunlardan biri olacak.

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