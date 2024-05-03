Vodafone Vakfı, ortaokul ve lise öğrencilerine yapay zeka eğitimi verecek

Yapay Zeka Yıldızları ile 11-14 yaş arası ortaokul ve 14-18 yaş arası lise öğrencilerine, eğitim ve atölye etkinlikleri dahil olmak üzere 6 saatlik dersle birlikte yapay zekaya dair temel bilgiler ve kodlama örnekleri öğretilecek. Öğrenciler dilerse Yapay Zeka Yıldızları projesi için hazırlanacak web sitesi üzerinden daha fazla eğitime ulaşabilecek. Yapay zeka, Python, sanal gerçeklik gibi alanlarda bilgilerini derinleştirip uygulama yapabilecek.
35 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor
Eğitimler öğretmenler ve gönüllüler tarafından verilecek. Projede görev alacak 276 eğitmenin yüzde 70’inin okul öğretmeni olması hedefleniyor. 2024 yılı içerisinde 35 bin öğrenciye eğitim verilmesi amaçlanıyor.
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.