A-DATA 1600MHz'de çalışan Gaming serisi DDR3 belleklerini duyurdu

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Gaming serisi altında hazırladığı DDR2 belleklerini bir süre önce duyuran A-DATA, ilgili ürün gamına daha yüksek saat hızına saip DDR3 bellekler de ekliyor. Firmanın 1600MHz'de görev yapan Gaming serisi yeni DDR3 bellekleri 1-2GB'lık modül ve 2-4GB'lık kitler halinde hazırlandı. 9-9-9-24 zamanlamalarıyla 1.6-1.7v gerilimlerinde çalışan Gaming serisi yeni DDR3 bellekler, 6 katmanlı baskılı devre kullanıyor ve Siyah renkli ısı dağıtıcılar il geliyor. Ömür boyu garanti ile önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulması beklenen belleklerin fiyatı hakkında şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.