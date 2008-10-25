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A-DATA 1600MHz'de çalışan Gaming serisi DDR3 belleklerini duyurdu

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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A-DATA 1600MHz'de çalışan Gaming serisi DDR3 belleklerini duyurdu
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Gaming serisi altında hazırladığı DDR2 belleklerini bir süre önce duyuran A-DATA, ilgili ürün gamına daha yüksek saat hızına saip DDR3 bellekler de ekliyor. Firmanın 1600MHz'de görev yapan Gaming serisi yeni DDR3 bellekleri 1-2GB'lık modül ve 2-4GB'lık kitler halinde hazırlandı. 9-9-9-24 zamanlamalarıyla 1.6-1.7v gerilimlerinde çalışan Gaming serisi yeni DDR3 bellekler, 6 katmanlı baskılı devre kullanıyor ve Siyah renkli ısı dağıtıcılar il geliyor. Ömür boyu garanti ile önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulması beklenen belleklerin fiyatı hakkında şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.


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toonjai 11 yıl
şu anda iyi bir DDR2 ramin frekansı ve zamanlamaları 800 mhz 4-4-4-10 ise mantıken DDR3 8-8-8-20 üzeri üretilen ramler fosss .birde adını gaming yapmıyolarmı deli oluyorum.pehhh
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mertekin 11 yıl
Pekte gaming olmamış.
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Númenóre 11 yıl
A-DATA = KALITE
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max975 11 yıl
cas 9 ile gaming olmaz[>:]
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