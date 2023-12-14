Direksiyon seti tavsiyesi için en iyi oyun direksiyon setleri (2023)

Bilgisayar ve oyun konsolları için en iyi direksiyon setleri, özellikle yarış oyunları ve tır simülasyon oyunlarını daha keyifle oynamanızı sağlar. Piyasadaki çoğu oyun direksiyon seti, hem PC hem de konsollarla (Xbox, PlayStation) uyumludur ancak bazı direksiyon setleri force feedback olarak adlandırılan sürüşe gerçekçilik katan premium özelliklere sahiptir. Peki, PC, Xbox ve PS5 için en iyi yarış direksiyon seti hangisi? 2023’te alınabilecek en iyi oyun direksiyonları listemizde her bütçeye uygun seçenekleri bir araya getirdik.

Direksiyon seti yorumları dikkate alınarak, en iyi oyun direksiyonları markası sıralamasında Logitech, Thrustmaster ve Rampage geliyor. PC, Xbox, PlayStation (PS5, PS4, PS3) konsollarla uyumlu olmalarıyla 2023’te alınabilecek en iyi direksiyon setleri Logitech G G29, Rampage V900-S ve Thrustmaster T300 olarak sıralanabilir.

1️⃣ Rampage V900-S Gaming Oyuncu Direksiyonu Tam Boyutta Gör Özellikle çocuğunuza veya arkadaşınıza alabileceğiniz uygun fiyatlı direksiyon seti arıyorsanız, Rampage modelleri tavsiyemizdir. Listemizdeki en ucuz direksiyon seti Rampage V900-S, PC, PlayStation ve Xbox konsollarıyla uyumlu. Gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra Euro Truck Simulator (ETS) tır simülatörü, Formula 1 (F1) yarış oyunu, Forza ve Project Cars gibi araba yarışı oyunları dahil dilediğiniz yarış veya simülasyon oyunlarını bu oyun direksiyon seti ile keyifle oynayabilirsiniz. Direksiyonda 900 derece ve 270 derece modu var ancak içinden çıkan kitapçıktaki yönergelere bakarsanız 360, 600 derece gibi farklı açılarda da oynamaya hazır hale getirebilirsiniz. Direksiyon seti ucuz model bakanlar Rampage’i kesinlikle değerlendirmeli. Tür: Pedallı oyuncu direksiyonu

Arabirim: USB Type-A 2.0

Buton sayısı: 21 buton + 1 direksiyon + 2 pedal

Direksiyon çapı: 275 mm

Direksiyon dönüş açısı: Ayarlanabilir 900 derece ve 270 derece

Kablo uzunluğu: USB kablosu (196mm), Pedal kablosu (156mm)

Kullanım tipi: Tak-Çalıştır

Montaj tipi: Masaya mengene yardımıyla sabitlenebilir

Ses çıkış: 3.5mm AUX dişi ses çıkışı

Titreşim: Var

Uyumluluk: PS3/PS4/PC/Xbox One/Xbox 360 Rampage V900-S Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 İlk defa bir direksiyon seti kulanan biri olarak gayet memnunum. Ayarları yapıp hemen kullanmaya başladık. Euro Truck oynadık. Tuş atamalarını, hassasiyet ayarlarını yapınca gayet sorunsuz bir şekilde kullandık. Daha pahalı olan diğer direksiyonları bilmem ama beni bu ürün memnun etti. Direksiyon tutma yerleri kauçuk. 900 derece dönüyor olması da güzel tarafı. Bazı yorumlarda gıcırtısı var demişler fakat bizde hiç ses çıkarmadı. ✍🏻Bu ürün gerçekten çok iyi arkadaşlar. Bu fiyata cidden bu performans çok iyi. Tabii ki 15.000TL'lik malum direksiyon setinin hissiyatını falan vermiyor da bu direksiyon üçte biri fiyatına. Dediğim gibi bu fiyata cidden muazzam ve hiç beklemediğim kadar üst bir kalitede. Bu fiyata daha iyisi yok, herkese öneriyorum.

2️⃣ Thrustmaster T300 RS GT Edition Direksiyon Seti Tam Boyutta Gör Thrustmaster T300, yarış oyunlarını daha keyifli oynamak için direksiyon seti arayanlara tavsiye edeceğimiz bir başka model. Force feedback özellikli piyasadaki en iyi direksiyon markaları arasında olan Thrustmaster’ın T300 RS GT Edition modeli, hızlı ve kolay vites değiştirme sistemine sahip. Basit fırçalı motorun aksine T300RS yarış direksiyonlarına yerleştirilmiş fırçasız motor teknolojisi yol durumuna göre titreşim göndermenin yanı sıra son derece sessiz yarış deneyimi sağlar. Çift kayış mekanizması, yarış pistinden alınan farklı veri öğelerinin yumuşatılmasına olanak tanır. Fırçasız motora doğrudan bağlantı sayesinde sistem, tüm yarış ortamlarında optimum gerçekçilik için olası ölü bölgeleri ortadan kaldırır ve efektlerden ödün vermeden rahatsız edici sarsıntıları azaltır. Thrustmaster direksiyon seti, optimum hassasiyet ve uzun ürün ömrü sağlayan patentli HallEffect AccuRate Technology sistemine sahip. Uyumluluk: PC/PS3/PS4/PS5

Fırçasız motor: Hassas ve gerçekçi (25W güç)

Çift kayış sistemi: Ölü bölge olmadan akıcı oyun oturumları

Mıknatıslı teknoloji: Sınırsız ömür ve optimum hassasiyet

Ekosisteme hazır: Farklı yarış stilleri için değiştirilebilir direksiyon

Resmî ürün: PlayStation ve Gran Turismo lisanslı Thrustmaster T300 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 G29'dan geçiş yaptım. Kesinlikle arada dağlar kadar fark var. Kayışlı sistem tepkilerde mükemmel sonuç veriyor. Kasisleri daha iyi hissediyorsunuz. Gelbura firması çok ilgili ve ürünlerinin arkasında sonuna kadar duruyorlar. Eğer direksiyon alma düşünceniz varsa, tercihinizi T300RS GT'den yana kullanabilirsiniz. ✍🏻 Kuvvet geri bildirimi gerçek araba gibi hissettiriyor ve tekerleğin hareketi aşırı derecede akıcı. Daha önce G25 oyuncağım vardı; evet oyuncak. Yani ben T300'ü kullanana kadar anlamamıştım arkadaşlar. Bazı forumlarda tartışıyorlar; arasında dağlar kadar fark olduğunu kullanan anlar. Thrustmaster gerçek bir direksiyon.

3️⃣ Thrustmaster T80 Ferrari 488 GTB Edition Direksiyon Seti Tam Boyutta Gör Thrustmaster’ın resmî Ferrari ve PlayStation 4 lisanslı direksiyon seti T80 Ferrari 488 GTB Edition, yarış oyunu için en iyi direksiyon seti modelini arayanlara tavsiyemizdir. Ferrari 488 GTB direksiyonunun 8:10 ölçekli bir kopyası. Direksiyonda PlayStation 4 arayüzünde ve oyunlarda kolay gezinmeniz için PlayStation 4’ün PS ve Share butonları yer almaktadır. Tüm PlayStation 4 sistemleri ile birlikte PS4 yarış oyunları ve PC ile uyumlu. Optimize edilmiş Bungee Cord mekanizması (Thrustmaster’ın patentli otomatik yeniden merkezleme sistemi) döndürme açısından bağımsız doğrusal direnç sağlayarak ergonomik ve sezgisel kontrol sağlar. Yarış direksiyonu, dokulu kauçuk kaplaması ile uzun yarış oturumlarında keyifli oynanış sunar. Uyumluluk: PC/PS4/PS5

Direksiyon çapı: 28 cm

Buton sayısı: 11 buton ve D-pad + 2 büyük metal vites değiştirici

Ayarlanabilir eğim açısına sahip büyük pedal seti (2 pedal)

Son derece hassas, rahat hızlanma ve frenleme için geniş ayak dayanağı

Özel hassasiyet: 4 ön ayar

Ferrari ve PlayStation 4 lisanslı Thrustmaster T80 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 PS4'de tanıtma işlemi yapmadık, kendi otomatik tanıyor, tuşlar tanımlı geliyor. PC'de support.thrustmaster.com adresinden cihaz ismine göre yazılımı yükleyin. PC'de ETS 2 oyununda tuşların tanımını yaptık, gayet stabil oldu. Dönüşlerde veya kontrol etmede çok iyi. Direksiyon başlangıç demeyelim de orta seviyede; çok lüks cihazlarla tabii ki kıyaslanamaz. PS4 Need for Speed'de çok iyi bir performans alamadım ama GT2 ve GTA'da çok iyi. Masaya sabitleniyor, vantuzlu değil. Sabitlendiğinde rahat kullanım sağlıyor. Tavsiye ederim. ✍🏻 Çok iyi direksiyon. Bu fiyattaki direksiyon setlerinin en iyisi diyebilirim. Ferrari lisansı olması da çok hoş.

4️⃣ Logitech G G29 Driving Force Direksiyon Seti Tam Boyutta Gör Logitech, en iyi direksiyon seti markası ve G29 modeli Xbox, PlayStation ve bilgisayar için yarış direksiyonu arayanlara tavsiyemizdir. Logitech direksiyon seti, çift motorlu güç geri bildirimi, paslanmaz çelik direksiyondan denetimli vitesler ve el dikişli deri direksiyon ile mükemmel bir sürüş deneyimi sağlar. Ayarlanabilir zemin pedalları, gerçek bir araba hissi ile hızlanmanızı, fren yapmanızı ve vites değiştirmenizi sağlar. D yüzeyi, tuşlar ve direksiyondan denetimli vitesler yarış direksiyonunda yerini alıyor. Direksiyonun merkezinin hemen üstünde bulunan LED gösterge ışıkları, tam olarak ne zaman vites değiştirmeniz gerektiğini belirtir, böylece gözlerinizi yoldan ayırmadan maksimum hızınızı koruyabilirsiniz. Driving Force'un 900 derecelik direksiyon dönüşü, direksiyonu 2,5 kez döndürebileceğiniz anlamına gelir. Bu, bir arabadaki direksiyon ile aynı hareket derecesi. Uyumluluk: PS3/PS4/PS5/PC

Dönüş: 900 derece

Manyetik etkili direksiyon algılayıcı

Çift motorlu güç geri bildirimi

Aşırı ısınma koruması

Doğrusal olmayan fren pedalı

Patentli halı tutucu sistemi

Dokulu topuk kavrama

Otomatik kalibrasyon Logitech G G29 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Direksiyon tek kelime ile süper. Ben ilk defa direksiyon seti aldım. Benim gibi ilk defa alanlar için şiddetle tavsiye ederim. Almadan önce çok araştırdım, muadillerine baktım fakat bütçemi biraz zorlasa da aldığıma kesinlikle değdi. Oyunlarda ise ETS2, Asetto ve Forza 4'te deneyimledim; hepsinde ayarlarını yapınca hiç boşluk, ölü nokta olmuyor. Sadece Forza 4'te tam birebir olmadı ya da ayarlarını ben yapamadım çünkü en ufak manevrada arabalar çabuk savruluyor. Sonuç olarak eğer bütçeniz yetiyorsa alıp evladiyelik kullanacağınız bir direksiyon. ✍🏻 Ben bu oyun direksiyon setini uzun araştırmalardan sonra almaya karar verdim. Maalesef Türkiye koşullarında bu tip bir ürünün fiyatı bu seviyelerde oluyor. Bütçeniz varsa düşünmeden alıp kullanacağınız bir ürün.

5️⃣ Logitech G G923 Yarış Direksiyonu Tam Boyutta Gör Yarış direksiyon seti tavsiyesi isteyenlere Logitech G G923 modelini öneririz. Özel TRUEFORCE geri bildirim, benzeri görülmemiş bir gerçekçilik için doğrudan oyun içi fiziksel efektlere bağlanır. Doğru akım, doğru tork demektir. G923’ün gelişmiş ürün yazılımı, direksiyon motorlarından geçen tüm akımı izleyerek voltajı oyun fiziğinden gelen çıkışlara uyacak şekilde sürekli olarak ayarlar. G923, varsayılan ayarların ötesine geçerek kesin doğruluk ve benzeri görülmemiş bir gerçeklik sunar. Yeni colorway, birinci sınıf fırçalanmış metal, otomotiv tarzı deri dikiş ve parlak pedallar G923'e profesyonel bir görünüm kazandırır. Platform bağımsız en iyi yarış deneyimi için Xbox Series X|S, Xbox One, PS5 veya PS4 kontrolleri doğrudan direksiyon simidine yerleştirilmiş. Yerleşik renkli LED'ler desteklenen oyunlarda RPM aralığınızı gösterir. Hızı aştığınız anda görürsünüz. Logitech yarış direksiyonunu bilgisayarda kullanacaksanız G Hub yazılımını indirmelisiniz. G HUB il direksiyon hassasiyetini, güç geri bildirim düzeylerini ve düğme özelleştirmesini ayarlayabilirsiniz. Uyumluluk: Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4/5, Windows 11/10

Dönüş: 900 derece

Manyetik etkili direksiyon algılayıcı

TRUEFORCE ile çift motorlu güç geri bildirimi

Aşırı ısınma koruması

Kapalı döngü motor kontrolü

Modernize edilmiş klasik tasarım

Direksiyondan oyun denetimleri

24 noktalı seçim ekranı

Aşamalı fren pedalı

G HUB yazılımı ile özelleştirme Logitech G G923 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Direksiyon muazzam, harika. PS5'i alamasak da fiyatı uygun bulmuşken direksiyon setini önceden alalım dedik. Alacakların bilgisine; direksiyonu sabitlemek için stand almak şart. ✍🏻 Direksiyon çok kaliteli ve sürüş hissiyatı mükemmel ötesi. Almak isteyen bir saniye bile düşünmesin.

6️⃣ Logitech G G920 Driving Force Yarış Direksiyonu Tam Boyutta Gör Xbox ve PC için oyun direksiyon seti arayanlar Logitech G920 modeline kesinlikle bakmalı. Çift motorlu güç geri bildirimi tekerleğin her kayma hareketini ve arazi değişikliğini hissetmenizi sağlar. Direksiyon milindeki masif çelik bilyalı rulmanlar ağırlık ve dayanıklılık katar. Paslanmaz çelikten üretilmiş direksiyondan denetimli vitesler ve zemin pedalları hassas güç uygular. Yüksek performanslı, çift motorlu güç geri bildirimi, güç efektlerini gerçekçi bir şekilde taklit ederek hemen ve doğru şekilde tepki vermenizi sağlar. Direksiyon, lüks bir spor arabanın hissine sahip olması için yüksek kaliteli, elde dikilmiş deri ile kaplı. Driving Force Yarış Direksiyonu ayrıca direksiyon pozisyonunu algılamak için manyetik alanları kullanan uzun ömürlü, sağlam bir manyetik etkili direksiyon algılayıcıya sahip. Yarış direksiyonunda D yüzeyi, tuşlar ve direksiyondan denetimli vitesler mevcut ve hemen üstte vites değiştirme hatırlatıcısı olarak görev yapan LED gösterge ışıkları mevcut. Driving Force, 900 derece dönüş sağlıyor. Dolayısıyla 900 derece direksiyon seti arayanlar için Logitech G920 en iyi seçeneklerden biri. Dahili gaz, fren ve debriyaj pedallarına sahip ayrı zemin pedal ünitesi daha gerçekçi bir sürüş vücut pozisyonunda durmanızı sağlar. Driving Force, gerçekçi araba hissi ile rahatça hızlanmanıza, fren yapmanıza ve vites değiştirmenize olanak tanır. Uyumluluk: Xbox Series X|S, Xbox One, PC

Çift motorlu güç geri bildirimi

Motor sporlarına uygun yapı

Otomobil şanzımanlarında kullanılan viteslere göre modellenen sarmal dişli takımı

Direksiyondan denetimli vitesler

900 derecelik direksiyon dönüşü

Ayarlanabilen zemin pedalları

Basınç hassasiyeti

Sabit ve dayanıklı taban Logitech G G920 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Özellikle Forza oyunlarında mükemmel bir sürüş hissi veriyor. Direksiyonun malzemesi kaliteli. Bu fiyata değer mi diye çekincem vardı fakat kesinlikle değdi. Başından kalkamıyorum. ✍🏻 Logitech kalitesini ve uzmanlığını konuşturmuş, çok başarılı bir direksiyon seti.

7️⃣ Rampage Force V995 Direksiyon Seti Tam Boyutta Gör Rampage Force V995, her türlü yarış oyunu için tasarlanmış, uygun fiyatlı yarış direksiyon seti modelleri arasında. Force W995, gerçek bir araba hissi ile hızlanmanızı, frenlemenizi ve vites değiştirmenizi sağlar. Dahili gaz, fren ve debriyaj pedallarına sahip ayrı zemin pedal ünitesi daha gerçekçi bir sürüş vücut pozisyonunda durmanızı sağlar. Alt kısım pedallarınızın tam olarak yerleştirdiğiniz şekilde kalmalarına yardımcı olur. Direksiyon kısmında bulunan pedal shifti, yarış simülasyonu deneyiminizi en üst düzeye çıkarır. Geri vitesli ve altı konumlu H düzenine sahip vites, akıcı bir şekilde hareket edip kusursuz vites geçişi sağlar. Force V995, 270 derece - 900 derece dönüş ayarı sunar. Uyumluluk: PS4/Xbox One/Xbox Series X|S, PC

900 derece dönme açısı

Force Feedback ve Titreşim sistemi

Aşamalı pedallar

Sabit ve dayanıklı taban

USB bağlantı: 1.5 m Rampage Force V995 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Güzel direksiyon, kullanışlı. Logitech G29 ile arada kalmıştım ama onun kadar var, gayet güzel bir direksiyon tavsiye ederim. ✍🏻 Fiyat performans direksiyon seti. Şüphesiz bu fiyata alabileceğiniz en iyi direksiyon. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz, ben çok memnunum.

8️⃣ Thrustmaster T248 Hyprid Yarış Direksiyonu ve Magnetic Pedal Seti Tam Boyutta Gör Thrustmaster T248 Hyprid, resmî olarak PlayStation 5 ve PlayStation 4 için lisanslı, PC ile uyumlu yarış direksiyonu modeli. T248, Force Feedback tipini seçmeniz, direksiyonun dönüş açısını ayarlamanız, vites oranını seçmeniz, en iyi tur süresi görmeniz ve fazlası için dahili ekranında farklı seçenekler sunar. T248, tüm oyunlarla uyumlu ve doğrudan direksiyon üzerinden anında değiştirilebilen 3 tür Force Feedback içerir. H.E.A.R.T manyetik teknoloji sayesinde, T248'in direksiyondan kumandalı vites değiştiricileri, sürüş hatalarını önlemek için net ve hassas etkinleştirme hissiyle (30 ms tepki süresi) süper hızlı vites değiştirmeye olanak tanır. Thrustmaster’ın herhangi bir sürtünme olmaksızın temassız mıknatıs sistemine dayanan bu teknolojisi sayesinde direksiyonu uzun yıllar boyunca sorunsuzca kullanabilirsiniz. Saniyenin binde biri hassasiyet sağlayan T3PM manyetik pedal seti aynı zamanda fren pedalında 4 basınç modu sağlar. Uyumluluk: PC/PS4/PS5

Kontrol paneli ekranı: 20’den fazla farklı seçenek

Dinamik FFB: 3 tip Force Feedback sistemi

25 eylem düğmesi: Çok sayıda yeniden ayarlama seçeneği

Süper hızlı vites değiştirme (30 ms)

4 fren basınç modu

9️⃣ Rush Prorace RW900R Direksiyon Seti Tam Boyutta Gör Rush Prorace RW900R, F/P direksiyon seti modellerine bakanlara önerimizdir. Yarış oyunlarında (Forza Horizon serisi, NFS serisi gibi) vites desteği vites kutusundan değil, direksiyonda bulunan kulakçıklardan sağlanır. Simülasyon oyunlarında (ETS, American Truck Simulator, Assetto Corsa, iRacing gibi) ise sıralı 12 vites desteği mevcut. Dolayısıyla direksiyon setini oynadığınız oyuna göre kalibre etmenizde fayda var. Yüksek performanslı, çift motorlu titreşim geri bildirimi, oyun efektlerini gerçekçi bir şekilde taklit ederek doğru şekilde tepki vermenizi sağlar. Rush Prorace direksiyon seti, 270° – 900° dönüş ayarı ile pistte gerçekçi dönüşler için yapılandırılabilir. Prorace yarış direksiyonu, dahili modüler montaj aparatları ve montaj noktaları aracılığıyla masanıza veya yarış donanımınıza güvenli bir şekilde sabitlenir. Prorace dahili gaz, fren ve debriyaj pedallarına sahip ayrı zemin pedal ünitesi daha gerçekçi bir sürüş vücut pozisyonunda kalmanızı sağlar; dilerseniz kolayca katlayabilirsiniz. Prorace, gerçek bir araba sürüyormuş hissi vermek için kavisli yapısı ve basınç miktarına duyarlı hassas fren pedalına sahip. Uyumluluk: Xbox One, Xbox 360, PS3, PS4, PC

Dönüş açısı: 270° - 900°

3 kademe hassasiyet ayarı

Çift titreşim

6 ileri 1 geri vites kutusu

Park (P) tuşu

Metal alaşımlı pedallar

Güvenli ve kolay montaj Rush Prorace RW900R Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Bence gayet yeterli bir direksiyon seti. ETS 2'de sorunsuz çalışıyor. Tam bir fiyat performans direksiyon seti. ✍🏻 Fiyatına göre güzel bir direksiyon seti. Başlangıç için alınabilir.

🔟 Thrustmaster Ferrari F1 Yarış Direksiyonu Tam Boyutta Gör Thrustmaster Ferrari F1 Wheel Add-On, Formula 1 yarış oyunlarını sevenler için en iyi direksiyonlardan biri. F1 direksiyon seti bakıyorsanız, kurulumu kesinlikle Thrustmaster’ın Ferrari F1 direksiyonu üzerine yapmalısınız. Ferrari’nin resmî lisansı altında Formula 1 Ferrari 2011 yarış direksiyonunun tam boyutlu kopyası. Orijinal F1 tarzı sert fırçalanmış metalli bastır ve çek vites, gerçekçi ve konforlu bir kavrama sunan kauçuk dokulu direksiyon, profesyonel kalitede döner düğmeler, anahtarlar ve eylem butonları ile Thrustmaster Ferrari F1, piyasadaki en iyi Formula 1 direksiyonu. 2 x kodlayıcı döner düğme (yarış sırasında araç ayarlarını ayarlamak için)

8 x çift işlevli basmalı düğme

3 x 3 konumlu metal anahtarlar (direksiyon tekrar merkezlemeli)

2 x yüksek basınç, gerçekçi basınca yanıt veren 8 yönlü D-pad

2 x yukarı / aşağı vites (F1 tarzı, bas çek)

En iyi oyuncu (gaming) koltuğu tavsiyeleri 5 ay önce eklendi

2023 en iyi direksiyon seti markaları ve modelleri listesinde kullanıcı deneyimlerine göre en iyi oyun direksiyonlarına yer verilmiştir. Güncel listemizde yer alan yarış ve simülasyon oyunu direksiyon setleri ürünlerini Kara Cuma indirimleri kapsamında çok daha uygun fiyatlara satın alabilirsiniz.

Oyun direksiyon seti alırken nelere dikkat etmeliyiz 🧐 Tam Boyutta Gör Uyumluluk ve platform Direksiyon boyutu ve malzeme kalitesi İşlevsellik Özelleştirme Kokpit seçenekleri Ergonomi

En İyi Direksiyon Seti Modelleri Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 95013

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En iyi direksiyon seti tavsiyeleri