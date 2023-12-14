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    Direksiyon seti tavsiyesi için en iyi oyun direksiyon setleri (2023)

    PC, Xbox, PS4, PS5 direksiyon seti tavsiyesi isteyenler buraya! Bilgisayar & oyun konsolları için uygun fiyatlı ve en iyi oyun direksiyon setleri burada.         

    Bilgisayar ve oyun konsolları için en iyi direksiyon setleri, özellikle yarış oyunları ve tır simülasyon oyunlarını daha keyifle oynamanızı sağlar. Piyasadaki çoğu oyun direksiyon seti, hem PC hem de konsollarla (Xbox, PlayStation) uyumludur ancak bazı direksiyon setleri force feedback olarak adlandırılan sürüşe gerçekçilik katan premium özelliklere sahiptir. Peki, PC, Xbox ve PS5 için en iyi yarış direksiyon seti hangisi? 2023’te alınabilecek en iyi oyun direksiyonları listemizde her bütçeye uygun seçenekleri bir araya getirdik.

    En iyi direksiyon setleri (2023) 🕹️
    Marka/Model 🎮 Fiyat 🏷️
    Rampage V900-S Gaming Oyuncu Direksiyonu 4.699 TL
    Thrustmaster T300 RS GT Edition Direksiyon Seti 19.984 TL
    Thrustmaster T80 Ferrari 488 GTB Edition Direksiyon Seti 6.276 TL
    Logitech G G29 Driving Force Direksiyon Seti 11.999 TL
    Logitech G G923 Yarış Direksiyonu 13.899 TL
    Logitech G G920 Driving Force Yarış Direksiyonu 15.499 TL
    Rampage Force V995 Direksiyon Seti 8.450 TL
    Thrustmaster T248 Hyprid Yarış Direksiyonu ve Magnetic Pedal Seti 26.499 TL
    Rush Prorace RW900R Direksiyon Seti 7.274 TL
    Thrustmaster Ferrari F1 Yarış Direksiyonu 10.909 TL

    Direksiyon seti yorumları dikkate alınarak, en iyi oyun direksiyonları markası sıralamasında Logitech, Thrustmaster ve Rampage geliyor. PC, Xbox, PlayStation (PS5, PS4, PS3) konsollarla uyumlu olmalarıyla 2023’te alınabilecek en iyi direksiyon setleri Logitech G G29, Rampage V900-S ve Thrustmaster T300 olarak sıralanabilir.

    1️⃣ Rampage V900-S Gaming Oyuncu Direksiyonu

    ucuz direksiyon seti Rampage V900-S Tam Boyutta Gör
    Özellikle çocuğunuza veya arkadaşınıza alabileceğiniz uygun fiyatlı direksiyon seti arıyorsanız, Rampage modelleri tavsiyemizdir. Listemizdeki en ucuz direksiyon seti Rampage V900-S, PC, PlayStation ve Xbox konsollarıyla uyumlu. Gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra Euro Truck Simulator (ETS) tır simülatörü, Formula 1 (F1) yarış oyunu, Forza ve Project Cars gibi araba yarışı oyunları dahil dilediğiniz yarış veya simülasyon oyunlarını bu oyun direksiyon seti ile keyifle oynayabilirsiniz. Direksiyonda 900 derece ve 270 derece modu var ancak içinden çıkan kitapçıktaki yönergelere bakarsanız 360, 600 derece gibi farklı açılarda da oynamaya hazır hale getirebilirsiniz. Direksiyon seti ucuz model bakanlar Rampage’i kesinlikle değerlendirmeli.
    • Tür: Pedallı oyuncu direksiyonu
    • Arabirim: USB Type-A 2.0
    • Buton sayısı: 21 buton + 1 direksiyon + 2 pedal
    • Direksiyon çapı: 275 mm
    • Direksiyon dönüş açısı: Ayarlanabilir 900 derece ve 270 derece
    • Kablo uzunluğu: USB kablosu (196mm), Pedal kablosu (156mm)
    • Kullanım tipi: Tak-Çalıştır
    • Montaj tipi: Masaya mengene yardımıyla sabitlenebilir
    • Ses çıkış: 3.5mm AUX dişi ses çıkışı
    • Titreşim: Var
    • Uyumluluk: PS3/PS4/PC/Xbox One/Xbox 360

    Rampage V900-S Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 İlk defa bir direksiyon seti kulanan biri olarak gayet memnunum. Ayarları yapıp hemen kullanmaya başladık. Euro Truck oynadık. Tuş atamalarını, hassasiyet ayarlarını yapınca gayet sorunsuz bir şekilde kullandık. Daha pahalı olan diğer direksiyonları bilmem ama beni bu ürün memnun etti. Direksiyon tutma yerleri kauçuk. 900 derece dönüyor olması da güzel tarafı. Bazı yorumlarda gıcırtısı var demişler fakat bizde hiç ses çıkarmadı.

    ✍🏻Bu ürün gerçekten çok iyi arkadaşlar. Bu fiyata cidden bu performans çok iyi. Tabii ki 15.000TL'lik malum direksiyon setinin hissiyatını falan vermiyor da bu direksiyon üçte biri fiyatına. Dediğim gibi bu fiyata cidden muazzam ve hiç beklemediğim kadar üst bir kalitede. Bu fiyata daha iyisi yok, herkese öneriyorum.

    2️⃣ Thrustmaster T300 RS GT Edition Direksiyon Seti

    en iyi playstation direksiyon seti Thrustmaster T300 RS GT Edition Tam Boyutta Gör
    Thrustmaster T300, yarış oyunlarını daha keyifli oynamak için direksiyon seti arayanlara tavsiye edeceğimiz bir başka model. Force feedback özellikli piyasadaki en iyi direksiyon markaları arasında olan Thrustmaster’ın T300 RS GT Edition modeli, hızlı ve kolay vites değiştirme sistemine sahip. Basit fırçalı motorun aksine T300RS yarış direksiyonlarına yerleştirilmiş fırçasız motor teknolojisi yol durumuna göre titreşim göndermenin yanı sıra son derece sessiz yarış deneyimi sağlar. Çift kayış mekanizması, yarış pistinden alınan farklı veri öğelerinin yumuşatılmasına olanak tanır. Fırçasız motora doğrudan bağlantı sayesinde sistem, tüm yarış ortamlarında optimum gerçekçilik için olası ölü bölgeleri ortadan kaldırır ve efektlerden ödün vermeden rahatsız edici sarsıntıları azaltır. Thrustmaster direksiyon seti, optimum hassasiyet ve uzun ürün ömrü sağlayan patentli HallEffect AccuRate Technology sistemine sahip.
    • Uyumluluk: PC/PS3/PS4/PS5
    • Fırçasız motor: Hassas ve gerçekçi (25W güç)
    • Çift kayış sistemi: Ölü bölge olmadan akıcı oyun oturumları
    • Mıknatıslı teknoloji: Sınırsız ömür ve optimum hassasiyet
    • Ekosisteme hazır: Farklı yarış stilleri için değiştirilebilir direksiyon
    • Resmî ürün: PlayStation ve Gran Turismo lisanslı

    Thrustmaster T300 Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 G29'dan geçiş yaptım. Kesinlikle arada dağlar kadar fark var. Kayışlı sistem tepkilerde mükemmel sonuç veriyor. Kasisleri daha iyi hissediyorsunuz. Gelbura firması çok ilgili ve ürünlerinin arkasında sonuna kadar duruyorlar. Eğer direksiyon alma düşünceniz varsa, tercihinizi T300RS GT'den yana kullanabilirsiniz.

    ✍🏻 Kuvvet geri bildirimi gerçek araba gibi hissettiriyor ve tekerleğin hareketi aşırı derecede akıcı. Daha önce G25 oyuncağım vardı; evet oyuncak. Yani ben T300'ü kullanana kadar anlamamıştım arkadaşlar. Bazı forumlarda tartışıyorlar; arasında dağlar kadar fark olduğunu kullanan anlar. Thrustmaster gerçek bir direksiyon.

    3️⃣ Thrustmaster T80 Ferrari 488 GTB Edition Direksiyon Seti

    en iyi yarış direksiyon seti Thrustmaster T80 Tam Boyutta Gör
    Thrustmaster’ın resmî Ferrari ve PlayStation 4 lisanslı direksiyon seti T80 Ferrari 488 GTB Edition, yarış oyunu için en iyi direksiyon seti modelini arayanlara tavsiyemizdir. Ferrari 488 GTB direksiyonunun 8:10 ölçekli bir kopyası. Direksiyonda PlayStation 4 arayüzünde ve oyunlarda kolay gezinmeniz için PlayStation 4’ün PS ve Share butonları yer almaktadır. Tüm PlayStation 4 sistemleri ile birlikte PS4 yarış oyunları ve PC ile uyumlu. Optimize edilmiş Bungee Cord mekanizması (Thrustmaster’ın patentli otomatik yeniden merkezleme sistemi) döndürme açısından bağımsız doğrusal direnç sağlayarak ergonomik ve sezgisel kontrol sağlar. Yarış direksiyonu, dokulu kauçuk kaplaması ile uzun yarış oturumlarında keyifli oynanış sunar.
    • Uyumluluk: PC/PS4/PS5
    • Direksiyon çapı: 28 cm
    • Buton sayısı: 11 buton ve D-pad + 2 büyük metal vites değiştirici
    • Ayarlanabilir eğim açısına sahip büyük pedal seti (2 pedal)
    • Son derece hassas, rahat hızlanma ve frenleme için geniş ayak dayanağı
    • Özel hassasiyet: 4 ön ayar
    • Ferrari ve PlayStation 4 lisanslı

    Thrustmaster T80 Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 PS4'de tanıtma işlemi yapmadık, kendi otomatik tanıyor, tuşlar tanımlı geliyor. PC'de support.thrustmaster.com adresinden cihaz ismine göre yazılımı yükleyin. PC'de ETS 2 oyununda tuşların tanımını yaptık, gayet stabil oldu. Dönüşlerde veya kontrol etmede çok iyi. Direksiyon başlangıç demeyelim de orta seviyede; çok lüks cihazlarla tabii ki kıyaslanamaz. PS4 Need for Speed'de çok iyi bir performans alamadım ama GT2 ve GTA'da çok iyi. Masaya sabitleniyor, vantuzlu değil. Sabitlendiğinde rahat kullanım sağlıyor. Tavsiye ederim.

    ✍🏻 Çok iyi direksiyon. Bu fiyattaki direksiyon setlerinin en iyisi diyebilirim. Ferrari lisansı olması da çok hoş.

    4️⃣ Logitech G G29 Driving Force Direksiyon Seti

    en iyi bilgisayar direksiyon seti markası Logitech Tam Boyutta Gör
    Logitech, en iyi direksiyon seti markası ve G29 modeli Xbox, PlayStation ve bilgisayar için yarış direksiyonu arayanlara tavsiyemizdir. Logitech direksiyon seti, çift motorlu güç geri bildirimi, paslanmaz çelik direksiyondan denetimli vitesler ve el dikişli deri direksiyon ile mükemmel bir sürüş deneyimi sağlar. Ayarlanabilir zemin pedalları, gerçek bir araba hissi ile hızlanmanızı, fren yapmanızı ve vites değiştirmenizi sağlar. D yüzeyi, tuşlar ve direksiyondan denetimli vitesler yarış direksiyonunda yerini alıyor. Direksiyonun merkezinin hemen üstünde bulunan LED gösterge ışıkları, tam olarak ne zaman vites değiştirmeniz gerektiğini belirtir, böylece gözlerinizi yoldan ayırmadan maksimum hızınızı koruyabilirsiniz. Driving Force'un 900 derecelik direksiyon dönüşü, direksiyonu 2,5 kez döndürebileceğiniz anlamına gelir. Bu, bir arabadaki direksiyon ile aynı hareket derecesi.
    • Uyumluluk: PS3/PS4/PS5/PC
    • Dönüş: 900 derece
    • Manyetik etkili direksiyon algılayıcı
    • Çift motorlu güç geri bildirimi
    • Aşırı ısınma koruması
    • Doğrusal olmayan fren pedalı
    • Patentli halı tutucu sistemi
    • Dokulu topuk kavrama
    • Otomatik kalibrasyon

    Logitech G G29 Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Direksiyon tek kelime ile süper. Ben ilk defa direksiyon seti aldım. Benim gibi ilk defa alanlar için şiddetle tavsiye ederim. Almadan önce çok araştırdım, muadillerine baktım fakat bütçemi biraz zorlasa da aldığıma kesinlikle değdi. Oyunlarda ise ETS2, Asetto ve Forza 4'te deneyimledim; hepsinde ayarlarını yapınca hiç boşluk, ölü nokta olmuyor. Sadece Forza 4'te tam birebir olmadı ya da ayarlarını ben yapamadım çünkü en ufak manevrada arabalar çabuk savruluyor. Sonuç olarak eğer bütçeniz yetiyorsa alıp evladiyelik kullanacağınız bir direksiyon.

    ✍🏻 Ben bu oyun direksiyon setini uzun araştırmalardan sonra almaya karar verdim. Maalesef Türkiye koşullarında bu tip bir ürünün fiyatı bu seviyelerde oluyor. Bütçeniz varsa düşünmeden alıp kullanacağınız bir ürün.

    5️⃣ Logitech G G923 Yarış Direksiyonu

    xbox için en iyi yarış direksiyonu Logitech G G923 Tam Boyutta Gör
    Yarış direksiyon seti tavsiyesi isteyenlere Logitech G G923 modelini öneririz. Özel TRUEFORCE geri bildirim, benzeri görülmemiş bir gerçekçilik için doğrudan oyun içi fiziksel efektlere bağlanır. Doğru akım, doğru tork demektir. G923’ün gelişmiş ürün yazılımı, direksiyon motorlarından geçen tüm akımı izleyerek voltajı oyun fiziğinden gelen çıkışlara uyacak şekilde sürekli olarak ayarlar. G923, varsayılan ayarların ötesine geçerek kesin doğruluk ve benzeri görülmemiş bir gerçeklik sunar. Yeni colorway, birinci sınıf fırçalanmış metal, otomotiv tarzı deri dikiş ve parlak pedallar G923'e profesyonel bir görünüm kazandırır. Platform bağımsız en iyi yarış deneyimi için Xbox Series X|S, Xbox One, PS5 veya PS4 kontrolleri doğrudan direksiyon simidine yerleştirilmiş. Yerleşik renkli LED'ler desteklenen oyunlarda RPM aralığınızı gösterir. Hızı aştığınız anda görürsünüz. Logitech yarış direksiyonunu bilgisayarda kullanacaksanız G Hub yazılımını indirmelisiniz. G HUB il direksiyon hassasiyetini, güç geri bildirim düzeylerini ve düğme özelleştirmesini ayarlayabilirsiniz.
    • Uyumluluk: Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4/5, Windows 11/10
    • Dönüş: 900 derece
    • Manyetik etkili direksiyon algılayıcı
    • TRUEFORCE ile çift motorlu güç geri bildirimi
    • Aşırı ısınma koruması
    • Kapalı döngü motor kontrolü
    • Modernize edilmiş klasik tasarım
    • Direksiyondan oyun denetimleri
    • 24 noktalı seçim ekranı
    • Aşamalı fren pedalı
    • G HUB yazılımı ile özelleştirme

    Logitech G G923 Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Direksiyon muazzam, harika. PS5'i alamasak da fiyatı uygun bulmuşken direksiyon setini önceden alalım dedik. Alacakların bilgisine; direksiyonu sabitlemek için stand almak şart.

    ✍🏻 Direksiyon çok kaliteli ve sürüş hissiyatı mükemmel ötesi. Almak isteyen bir saniye bile düşünmesin.

    6️⃣ Logitech G G920 Driving Force Yarış Direksiyonu

    pc için en iyi yarış simülasyonu direksiyonu Logitech G G920 Driving Force Tam Boyutta Gör
    Xbox ve PC için oyun direksiyon seti arayanlar Logitech G920 modeline kesinlikle bakmalı. Çift motorlu güç geri bildirimi tekerleğin her kayma hareketini ve arazi değişikliğini hissetmenizi sağlar. Direksiyon milindeki masif çelik bilyalı rulmanlar ağırlık ve dayanıklılık katar. Paslanmaz çelikten üretilmiş direksiyondan denetimli vitesler ve zemin pedalları hassas güç uygular. Yüksek performanslı, çift motorlu güç geri bildirimi, güç efektlerini gerçekçi bir şekilde taklit ederek hemen ve doğru şekilde tepki vermenizi sağlar. Direksiyon, lüks bir spor arabanın hissine sahip olması için yüksek kaliteli, elde dikilmiş deri ile kaplı. Driving Force Yarış Direksiyonu ayrıca direksiyon pozisyonunu algılamak için manyetik alanları kullanan uzun ömürlü, sağlam bir manyetik etkili direksiyon algılayıcıya sahip. Yarış direksiyonunda D yüzeyi, tuşlar ve direksiyondan denetimli vitesler mevcut ve hemen üstte vites değiştirme hatırlatıcısı olarak görev yapan LED gösterge ışıkları mevcut. Driving Force, 900 derece dönüş sağlıyor. Dolayısıyla 900 derece direksiyon seti arayanlar için Logitech G920 en iyi seçeneklerden biri. Dahili gaz, fren ve debriyaj pedallarına sahip ayrı zemin pedal ünitesi daha gerçekçi bir sürüş vücut pozisyonunda durmanızı sağlar. Driving Force, gerçekçi araba hissi ile rahatça hızlanmanıza, fren yapmanıza ve vites değiştirmenize olanak tanır.
    • Uyumluluk: Xbox Series X|S, Xbox One, PC
    • Çift motorlu güç geri bildirimi
    • Motor sporlarına uygun yapı
    • Otomobil şanzımanlarında kullanılan viteslere göre modellenen sarmal dişli takımı
    • Direksiyondan denetimli vitesler
    • 900 derecelik direksiyon dönüşü
    • Ayarlanabilen zemin pedalları
    • Basınç hassasiyeti
    • Sabit ve dayanıklı taban

    Logitech G G920 Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Özellikle Forza oyunlarında mükemmel bir sürüş hissi veriyor. Direksiyonun malzemesi kaliteli. Bu fiyata değer mi diye çekincem vardı fakat kesinlikle değdi. Başından kalkamıyorum.

    ✍🏻 Logitech kalitesini ve uzmanlığını konuşturmuş, çok başarılı bir direksiyon seti.

    7️⃣ Rampage Force V995 Direksiyon Seti

    bilgisayar için uygun fiyatlı direksiyon seti tavsiye Rampage Force V995 Tam Boyutta Gör
    Rampage Force V995, her türlü yarış oyunu için tasarlanmış, uygun fiyatlı yarış direksiyon seti modelleri arasında. Force W995, gerçek bir araba hissi ile hızlanmanızı, frenlemenizi ve vites değiştirmenizi sağlar. Dahili gaz, fren ve debriyaj pedallarına sahip ayrı zemin pedal ünitesi daha gerçekçi bir sürüş vücut pozisyonunda durmanızı sağlar. Alt kısım pedallarınızın tam olarak yerleştirdiğiniz şekilde kalmalarına yardımcı olur. Direksiyon kısmında bulunan pedal shifti, yarış simülasyonu deneyiminizi en üst düzeye çıkarır. Geri vitesli ve altı konumlu H düzenine sahip vites, akıcı bir şekilde hareket edip kusursuz vites geçişi sağlar. Force V995, 270 derece - 900 derece dönüş ayarı sunar.
    • Uyumluluk: PS4/Xbox One/Xbox Series X|S, PC
    • 900 derece dönme açısı
    • Force Feedback ve Titreşim sistemi
    • Aşamalı pedallar
    • Sabit ve dayanıklı taban
    • USB bağlantı: 1.5 m

    Rampage Force V995 Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Güzel direksiyon, kullanışlı. Logitech G29 ile arada kalmıştım ama onun kadar var, gayet güzel bir direksiyon tavsiye ederim.

    ✍🏻 Fiyat performans direksiyon seti. Şüphesiz bu fiyata alabileceğiniz en iyi direksiyon. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz, ben çok memnunum.

    8️⃣ Thrustmaster T248 Hyprid Yarış Direksiyonu ve Magnetic Pedal Seti

    ps5 lisanslı yarış direksiyonu öneri Thrustmaster T248 Hyprid Tam Boyutta Gör
    Thrustmaster T248 Hyprid, resmî olarak PlayStation 5 ve PlayStation 4 için lisanslı, PC ile uyumlu yarış direksiyonu modeli. T248, Force Feedback tipini seçmeniz, direksiyonun dönüş açısını ayarlamanız, vites oranını seçmeniz, en iyi tur süresi görmeniz ve fazlası için dahili ekranında farklı seçenekler sunar. T248, tüm oyunlarla uyumlu ve doğrudan direksiyon üzerinden anında değiştirilebilen 3 tür Force Feedback içerir. H.E.A.R.T manyetik teknoloji sayesinde, T248'in direksiyondan kumandalı vites değiştiricileri, sürüş hatalarını önlemek için net ve hassas etkinleştirme hissiyle (30 ms tepki süresi) süper hızlı vites değiştirmeye olanak tanır. Thrustmaster’ın herhangi bir sürtünme olmaksızın temassız mıknatıs sistemine dayanan bu teknolojisi sayesinde direksiyonu uzun yıllar boyunca sorunsuzca kullanabilirsiniz. Saniyenin binde biri hassasiyet sağlayan T3PM manyetik pedal seti aynı zamanda fren pedalında 4 basınç modu sağlar.
    • Uyumluluk: PC/PS4/PS5
    • Kontrol paneli ekranı: 20’den fazla farklı seçenek
    • Dinamik FFB: 3 tip Force Feedback sistemi
    • 25 eylem düğmesi: Çok sayıda yeniden ayarlama seçeneği
    • Süper hızlı vites değiştirme (30 ms)
    • 4 fren basınç modu

    9️⃣ Rush Prorace RW900R Direksiyon Seti

    fiyat performans direksiyon seti Rush Prorace RW900R Tam Boyutta Gör
    Rush Prorace RW900R, F/P direksiyon seti modellerine bakanlara önerimizdir. Yarış oyunlarında (Forza Horizon serisi, NFS serisi gibi) vites desteği vites kutusundan değil, direksiyonda bulunan kulakçıklardan sağlanır. Simülasyon oyunlarında (ETS, American Truck Simulator, Assetto Corsa, iRacing gibi) ise sıralı 12 vites desteği mevcut. Dolayısıyla direksiyon setini oynadığınız oyuna göre kalibre etmenizde fayda var. Yüksek performanslı, çift motorlu titreşim geri bildirimi, oyun efektlerini gerçekçi bir şekilde taklit ederek doğru şekilde tepki vermenizi sağlar. Rush Prorace direksiyon seti, 270° – 900° dönüş ayarı ile pistte gerçekçi dönüşler için yapılandırılabilir. Prorace yarış direksiyonu, dahili modüler montaj aparatları ve montaj noktaları aracılığıyla masanıza veya yarış donanımınıza güvenli bir şekilde sabitlenir. Prorace dahili gaz, fren ve debriyaj pedallarına sahip ayrı zemin pedal ünitesi daha gerçekçi bir sürüş vücut pozisyonunda kalmanızı sağlar; dilerseniz kolayca katlayabilirsiniz. Prorace, gerçek bir araba sürüyormuş hissi vermek için kavisli yapısı ve basınç miktarına duyarlı hassas fren pedalına sahip.
    • Uyumluluk: Xbox One, Xbox 360, PS3, PS4, PC
    • Dönüş açısı: 270° - 900°
    • 3 kademe hassasiyet ayarı
    • Çift titreşim
    • 6 ileri 1 geri vites kutusu
    • Park (P) tuşu
    • Metal alaşımlı pedallar
    • Güvenli ve kolay montaj

    Rush Prorace RW900R Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Bence gayet yeterli bir direksiyon seti. ETS 2'de sorunsuz çalışıyor. Tam bir fiyat performans direksiyon seti.

    ✍🏻 Fiyatına göre güzel bir direksiyon seti. Başlangıç için alınabilir.

    🔟 Thrustmaster Ferrari F1 Yarış Direksiyonu

    f1 direksiyon seti Thrustmaster Ferrari F1 Wheel Add-On Tam Boyutta Gör
    Thrustmaster Ferrari F1 Wheel Add-On, Formula 1 yarış oyunlarını sevenler için en iyi direksiyonlardan biri. F1 direksiyon seti bakıyorsanız, kurulumu kesinlikle Thrustmaster’ın Ferrari F1 direksiyonu üzerine yapmalısınız. Ferrari’nin resmî lisansı altında Formula 1 Ferrari 2011 yarış direksiyonunun tam boyutlu kopyası. Orijinal F1 tarzı sert fırçalanmış metalli bastır ve çek vites, gerçekçi ve konforlu bir kavrama sunan kauçuk dokulu direksiyon, profesyonel kalitede döner düğmeler, anahtarlar ve eylem butonları ile Thrustmaster Ferrari F1, piyasadaki en iyi Formula 1 direksiyonu.
    • 2 x kodlayıcı döner düğme (yarış sırasında araç ayarlarını ayarlamak için)
    • 8 x çift işlevli basmalı düğme
    • 3 x 3 konumlu metal anahtarlar (direksiyon tekrar merkezlemeli)
    • 2 x yüksek basınç, gerçekçi basınca yanıt veren 8 yönlü D-pad
    • 2 x yukarı / aşağı vites (F1 tarzı, bas çek)

    2023 en iyi direksiyon seti markaları ve modelleri listesinde kullanıcı deneyimlerine göre en iyi oyun direksiyonlarına yer verilmiştir. Güncel listemizde yer alan yarış ve simülasyon oyunu direksiyon setleri ürünlerini Kara Cuma indirimleri kapsamında çok daha uygun fiyatlara satın alabilirsiniz.    

    Oyun direksiyon seti alırken nelere dikkat etmeliyiz 🧐

    direksiyon seti alırken nelere dikkat edilir Tam Boyutta Gör

    1. Uyumluluk ve platform
    2. Direksiyon boyutu ve malzeme kalitesi
    3. İşlevsellik
    4. Özelleştirme
    5. Kokpit seçenekleri
    6. Ergonomi

    En İyi Direksiyon Seti Modelleri Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 95013

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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