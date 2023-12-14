Direksiyon seti tavsiyesi için en iyi oyun direksiyon setleri (2023)

- En iyi direksiyon setleri (2023) 🕹️
- 1️⃣ Rampage V900-S Gaming Oyuncu Direksiyonu
- 2️⃣ Thrustmaster T300 RS GT Edition Direksiyon Seti
- 3️⃣ Thrustmaster T80 Ferrari 488 GTB Edition Direksiyon Seti
- 4️⃣ Logitech G G29 Driving Force Direksiyon Seti
- 5️⃣ Logitech G G923 Yarış Direksiyonu
- 6️⃣ Logitech G G920 Driving Force Yarış Direksiyonu
- 7️⃣ Rampage Force V995 Direksiyon Seti
- 8️⃣ Thrustmaster T248 Hyprid Yarış Direksiyonu ve Magnetic Pedal Seti
- 9️⃣ Rush Prorace RW900R Direksiyon Seti
- 🔟 Thrustmaster Ferrari F1 Yarış Direksiyonu
- Oyun direksiyon seti alırken nelere dikkat etmeliyiz 🧐
- Yorumlar
Bilgisayar ve oyun konsolları için en iyi direksiyon setleri, özellikle yarış oyunları ve tır simülasyon oyunlarını daha keyifle oynamanızı sağlar. Piyasadaki çoğu oyun direksiyon seti, hem PC hem de konsollarla (Xbox, PlayStation) uyumludur ancak bazı direksiyon setleri force feedback olarak adlandırılan sürüşe gerçekçilik katan premium özelliklere sahiptir. Peki, PC, Xbox ve PS5 için en iyi yarış direksiyon seti hangisi? 2023’te alınabilecek en iyi oyun direksiyonları listemizde her bütçeye uygun seçenekleri bir araya getirdik.
|Marka/Model 🎮
|Fiyat 🏷️
|Rampage V900-S Gaming Oyuncu Direksiyonu
|4.699 TL
|Thrustmaster T300 RS GT Edition Direksiyon Seti
|19.984 TL
|Thrustmaster T80 Ferrari 488 GTB Edition Direksiyon Seti
|6.276 TL
|Logitech G G29 Driving Force Direksiyon Seti
|11.999 TL
|Logitech G G923 Yarış Direksiyonu
|13.899 TL
|Logitech G G920 Driving Force Yarış Direksiyonu
|15.499 TL
|Rampage Force V995 Direksiyon Seti
|8.450 TL
|Thrustmaster T248 Hyprid Yarış Direksiyonu ve Magnetic Pedal Seti
|26.499 TL
|Rush Prorace RW900R Direksiyon Seti
|7.274 TL
|Thrustmaster Ferrari F1 Yarış Direksiyonu
|10.909 TL
Direksiyon seti yorumları dikkate alınarak, en iyi oyun direksiyonları markası sıralamasında Logitech, Thrustmaster ve Rampage geliyor. PC, Xbox, PlayStation (PS5, PS4, PS3) konsollarla uyumlu olmalarıyla 2023’te alınabilecek en iyi direksiyon setleri Logitech G G29, Rampage V900-S ve Thrustmaster T300 olarak sıralanabilir.
1️⃣ Rampage V900-S Gaming Oyuncu Direksiyonu
- Tür: Pedallı oyuncu direksiyonu
- Arabirim: USB Type-A 2.0
- Buton sayısı: 21 buton + 1 direksiyon + 2 pedal
- Direksiyon çapı: 275 mm
- Direksiyon dönüş açısı: Ayarlanabilir 900 derece ve 270 derece
- Kablo uzunluğu: USB kablosu (196mm), Pedal kablosu (156mm)
- Kullanım tipi: Tak-Çalıştır
- Montaj tipi: Masaya mengene yardımıyla sabitlenebilir
- Ses çıkış: 3.5mm AUX dişi ses çıkışı
- Titreşim: Var
- Uyumluluk: PS3/PS4/PC/Xbox One/Xbox 360
Rampage V900-S Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 İlk defa bir direksiyon seti kulanan biri olarak gayet memnunum. Ayarları yapıp hemen kullanmaya başladık. Euro Truck oynadık. Tuş atamalarını, hassasiyet ayarlarını yapınca gayet sorunsuz bir şekilde kullandık. Daha pahalı olan diğer direksiyonları bilmem ama beni bu ürün memnun etti. Direksiyon tutma yerleri kauçuk. 900 derece dönüyor olması da güzel tarafı. Bazı yorumlarda gıcırtısı var demişler fakat bizde hiç ses çıkarmadı.
✍🏻Bu ürün gerçekten çok iyi arkadaşlar. Bu fiyata cidden bu performans çok iyi. Tabii ki 15.000TL'lik malum direksiyon setinin hissiyatını falan vermiyor da bu direksiyon üçte biri fiyatına. Dediğim gibi bu fiyata cidden muazzam ve hiç beklemediğim kadar üst bir kalitede. Bu fiyata daha iyisi yok, herkese öneriyorum.
2️⃣ Thrustmaster T300 RS GT Edition Direksiyon Seti
- Uyumluluk: PC/PS3/PS4/PS5
- Fırçasız motor: Hassas ve gerçekçi (25W güç)
- Çift kayış sistemi: Ölü bölge olmadan akıcı oyun oturumları
- Mıknatıslı teknoloji: Sınırsız ömür ve optimum hassasiyet
- Ekosisteme hazır: Farklı yarış stilleri için değiştirilebilir direksiyon
- Resmî ürün: PlayStation ve Gran Turismo lisanslı
Thrustmaster T300 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 G29'dan geçiş yaptım. Kesinlikle arada dağlar kadar fark var. Kayışlı sistem tepkilerde mükemmel sonuç veriyor. Kasisleri daha iyi hissediyorsunuz. Gelbura firması çok ilgili ve ürünlerinin arkasında sonuna kadar duruyorlar. Eğer direksiyon alma düşünceniz varsa, tercihinizi T300RS GT'den yana kullanabilirsiniz.
✍🏻 Kuvvet geri bildirimi gerçek araba gibi hissettiriyor ve tekerleğin hareketi aşırı derecede akıcı. Daha önce G25 oyuncağım vardı; evet oyuncak. Yani ben T300'ü kullanana kadar anlamamıştım arkadaşlar. Bazı forumlarda tartışıyorlar; arasında dağlar kadar fark olduğunu kullanan anlar. Thrustmaster gerçek bir direksiyon.
3️⃣ Thrustmaster T80 Ferrari 488 GTB Edition Direksiyon Seti
- Uyumluluk: PC/PS4/PS5
- Direksiyon çapı: 28 cm
- Buton sayısı: 11 buton ve D-pad + 2 büyük metal vites değiştirici
- Ayarlanabilir eğim açısına sahip büyük pedal seti (2 pedal)
- Son derece hassas, rahat hızlanma ve frenleme için geniş ayak dayanağı
- Özel hassasiyet: 4 ön ayar
- Ferrari ve PlayStation 4 lisanslı
Thrustmaster T80 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 PS4'de tanıtma işlemi yapmadık, kendi otomatik tanıyor, tuşlar tanımlı geliyor. PC'de support.thrustmaster.com adresinden cihaz ismine göre yazılımı yükleyin. PC'de ETS 2 oyununda tuşların tanımını yaptık, gayet stabil oldu. Dönüşlerde veya kontrol etmede çok iyi. Direksiyon başlangıç demeyelim de orta seviyede; çok lüks cihazlarla tabii ki kıyaslanamaz. PS4 Need for Speed'de çok iyi bir performans alamadım ama GT2 ve GTA'da çok iyi. Masaya sabitleniyor, vantuzlu değil. Sabitlendiğinde rahat kullanım sağlıyor. Tavsiye ederim.
✍🏻 Çok iyi direksiyon. Bu fiyattaki direksiyon setlerinin en iyisi diyebilirim. Ferrari lisansı olması da çok hoş.
4️⃣ Logitech G G29 Driving Force Direksiyon Seti
- Uyumluluk: PS3/PS4/PS5/PC
- Dönüş: 900 derece
- Manyetik etkili direksiyon algılayıcı
- Çift motorlu güç geri bildirimi
- Aşırı ısınma koruması
- Doğrusal olmayan fren pedalı
- Patentli halı tutucu sistemi
- Dokulu topuk kavrama
- Otomatik kalibrasyon
Logitech G G29 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Direksiyon tek kelime ile süper. Ben ilk defa direksiyon seti aldım. Benim gibi ilk defa alanlar için şiddetle tavsiye ederim. Almadan önce çok araştırdım, muadillerine baktım fakat bütçemi biraz zorlasa da aldığıma kesinlikle değdi. Oyunlarda ise ETS2, Asetto ve Forza 4'te deneyimledim; hepsinde ayarlarını yapınca hiç boşluk, ölü nokta olmuyor. Sadece Forza 4'te tam birebir olmadı ya da ayarlarını ben yapamadım çünkü en ufak manevrada arabalar çabuk savruluyor. Sonuç olarak eğer bütçeniz yetiyorsa alıp evladiyelik kullanacağınız bir direksiyon.
✍🏻 Ben bu oyun direksiyon setini uzun araştırmalardan sonra almaya karar verdim. Maalesef Türkiye koşullarında bu tip bir ürünün fiyatı bu seviyelerde oluyor. Bütçeniz varsa düşünmeden alıp kullanacağınız bir ürün.
5️⃣ Logitech G G923 Yarış Direksiyonu
- Uyumluluk: Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4/5, Windows 11/10
- Dönüş: 900 derece
- Manyetik etkili direksiyon algılayıcı
- TRUEFORCE ile çift motorlu güç geri bildirimi
- Aşırı ısınma koruması
- Kapalı döngü motor kontrolü
- Modernize edilmiş klasik tasarım
- Direksiyondan oyun denetimleri
- 24 noktalı seçim ekranı
- Aşamalı fren pedalı
- G HUB yazılımı ile özelleştirme
Logitech G G923 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Direksiyon muazzam, harika. PS5'i alamasak da fiyatı uygun bulmuşken direksiyon setini önceden alalım dedik. Alacakların bilgisine; direksiyonu sabitlemek için stand almak şart.
✍🏻 Direksiyon çok kaliteli ve sürüş hissiyatı mükemmel ötesi. Almak isteyen bir saniye bile düşünmesin.
6️⃣ Logitech G G920 Driving Force Yarış Direksiyonu
- Uyumluluk: Xbox Series X|S, Xbox One, PC
- Çift motorlu güç geri bildirimi
- Motor sporlarına uygun yapı
- Otomobil şanzımanlarında kullanılan viteslere göre modellenen sarmal dişli takımı
- Direksiyondan denetimli vitesler
- 900 derecelik direksiyon dönüşü
- Ayarlanabilen zemin pedalları
- Basınç hassasiyeti
- Sabit ve dayanıklı taban
Logitech G G920 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Özellikle Forza oyunlarında mükemmel bir sürüş hissi veriyor. Direksiyonun malzemesi kaliteli. Bu fiyata değer mi diye çekincem vardı fakat kesinlikle değdi. Başından kalkamıyorum.
✍🏻 Logitech kalitesini ve uzmanlığını konuşturmuş, çok başarılı bir direksiyon seti.
7️⃣ Rampage Force V995 Direksiyon Seti
- Uyumluluk: PS4/Xbox One/Xbox Series X|S, PC
- 900 derece dönme açısı
- Force Feedback ve Titreşim sistemi
- Aşamalı pedallar
- Sabit ve dayanıklı taban
- USB bağlantı: 1.5 m
Rampage Force V995 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Güzel direksiyon, kullanışlı. Logitech G29 ile arada kalmıştım ama onun kadar var, gayet güzel bir direksiyon tavsiye ederim.
✍🏻 Fiyat performans direksiyon seti. Şüphesiz bu fiyata alabileceğiniz en iyi direksiyon. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz, ben çok memnunum.
8️⃣ Thrustmaster T248 Hyprid Yarış Direksiyonu ve Magnetic Pedal Seti
- Uyumluluk: PC/PS4/PS5
- Kontrol paneli ekranı: 20’den fazla farklı seçenek
- Dinamik FFB: 3 tip Force Feedback sistemi
- 25 eylem düğmesi: Çok sayıda yeniden ayarlama seçeneği
- Süper hızlı vites değiştirme (30 ms)
- 4 fren basınç modu
9️⃣ Rush Prorace RW900R Direksiyon Seti
- Uyumluluk: Xbox One, Xbox 360, PS3, PS4, PC
- Dönüş açısı: 270° - 900°
- 3 kademe hassasiyet ayarı
- Çift titreşim
- 6 ileri 1 geri vites kutusu
- Park (P) tuşu
- Metal alaşımlı pedallar
- Güvenli ve kolay montaj
Rush Prorace RW900R Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Bence gayet yeterli bir direksiyon seti. ETS 2'de sorunsuz çalışıyor. Tam bir fiyat performans direksiyon seti.
✍🏻 Fiyatına göre güzel bir direksiyon seti. Başlangıç için alınabilir.
🔟 Thrustmaster Ferrari F1 Yarış Direksiyonu
- 2 x kodlayıcı döner düğme (yarış sırasında araç ayarlarını ayarlamak için)
- 8 x çift işlevli basmalı düğme
- 3 x 3 konumlu metal anahtarlar (direksiyon tekrar merkezlemeli)
- 2 x yüksek basınç, gerçekçi basınca yanıt veren 8 yönlü D-pad
- 2 x yukarı / aşağı vites (F1 tarzı, bas çek)
2023 en iyi direksiyon seti markaları ve modelleri listesinde kullanıcı deneyimlerine göre en iyi oyun direksiyonlarına yer verilmiştir. Güncel listemizde yer alan yarış ve simülasyon oyunu direksiyon setleri ürünlerini Kara Cuma indirimleri kapsamında çok daha uygun fiyatlara satın alabilirsiniz.
Oyun direksiyon seti alırken nelere dikkat etmeliyiz 🧐
- Uyumluluk ve platform
- Direksiyon boyutu ve malzeme kalitesi
- İşlevsellik
- Özelleştirme
- Kokpit seçenekleri
- Ergonomi
En İyi Direksiyon Seti Modelleri Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 95013Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.