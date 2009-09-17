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A-Data'dan Mac kullanıcıları için 4GB kapasiteli DDR3 SO-DIMM bellek modülleri

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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A-Data'dan Mac kullanıcıları için 4GB kapasiteli DDR3 SO-DIMM bellek modülleri
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Vitesta serisi yüksek performanslı bellek kitleriyle tanınan ve son dönemde XPG serisi SSD depolama çözümleriyle gündeme gelen A-Data, Mac kullanıcıları için hazırladığı yeni DDR3 bellek modüllerini duyurdu. Mac sistemlerin, Apple'ın yeni işletim sistemi Mac OS X Snow Leopard'dan yüksek verim alabilmesi için hazırlanan bellek modülleri, 1066MHz ve 1333MHz olmak üzere iki farklı saat hızı seçeneği ile geliyor. Stabilite ve uyumluluk için yeni işletim sistemiyle kapsamlı test sürecinden geçen SO-DIMM formundaki yeni bellek modüllerinin, düşük voltaj değerlerine sahip olduğu da açıklanan detaylar arasında yer alıyor.

JEDEC'in DDR3 SO-DIMM bellekler için belirlediği onaylanmış değerlerin altında çalışabildiği açıklanan Mac dostu yeni SO-DIMM bellek modüllerinin yakında satışa sunulması beklenirken fiyatları ise açıklanmadı.


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ABSOLUT 10 yıl
Hem 4GB gibi yüksek bir kapasiteye sahip olması,hemde Mac'e özel olması çok pahalı olacağının açık göstergesi.

Bir ara bakmıştım da,sırf ''Mac Compatible'' yazısı olduğu için normalden 100-200$ pahalı oluyor parçalar.
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