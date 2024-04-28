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    Tim Cook CEO oldu olalı Mac'lerin temel RAM kapasitesi hiç artmadı: Peki neden?

    Tim Cook'un 2011'de Apple CEO'luğuna başlamasıyla birlikte, Mac'lerin temel RAM kapasitesi 8 GB'ta takılı kaldı. Bu durum Cook'un politikalarıyla mı yoksa teknolojinin ilerlemesi ile mi bağlantılı?
    Tim Cook CEO oldu olalı Mac'lerin temel RAM kapasitesi artmadı Tam Boyutta Gör
    David Schaub tarafından Mastodon'da yayınlanan grafiklere göre Mac bilgisayarların temel RAM kapasitesi, Tim Cook'un CEO'luğuna başladığı 2011 yılından bu yana 8 GB'ta sabit kaldı. Bu durum şirketin geçmişte uyguladığı RAM kapasitesini artırma eğilimine ters düşüyor.

    Daha önce söz konusu miktar sürekli olarak artıyordu. Ancak aynı yıl Steve Jobs, Apple CEO'luğundan istifa etti ve yerine operasyon direktörü Tim Cook geçti. Bu görev değişikliğinden sonra Apple'ın her iki yılda bir temel RAM kapasitesini artırma eğilimi sona erdi.

    Tim Cook CEO oldu olalı Mac'lerin temel RAM kapasitesi artmadı Tam Boyutta Gör

    Cook'un politikası mı yoksa teknolojik ilerleme mi?

    Bazı kullanıcılar bu durumu Cook'un politikalarıyla ilişkilendiriyor. Ancak pazar eğilimleri ve teknolojideki değişiklikler gibi diğer değişkenleri göz önünde bulundurarak Cook'un dönemindeki durağanlığı anlayabiliriz. Yazılım ve donanım optimizasyonunun ulaştığı seviye buna gerek bırakmamış olabilir.

    Son yıllarda RAM'ler hızlandı, sabit disklerin yerini SSD'ler aldı, işlemciler ve bileşenler daha entegre hale geldi. Ayrıca Apple artık Intel işlemciler yerine kendi yüksek performanslı işlemci mimarisini kullanıyor.Bu gelişmeler, daha az RAM ile daha fazla iş yapılabilmesine olanak sağladı. Yeni nesil Mac'lerde RAM anakarta entegre olduğundan yükseltme imkanı yok. Bu sepele kullanıcılar satın alma aşamasında geleceği de düşünerek 200 dolara kadar ek ücret ödemek zorunda kalabiliyorlar.

    Tim Cook CEO oldu olalı Mac'lerin temel RAM kapasitesi artmadı Tam Boyutta Gör

    Telefonlarda bile artık 12 GB RAM var

    Fakat tüm bunlar Apple'ın 2012'den bu yana 8 GB RAM'e sahip iMac ve MacBook Pro modelleri sunduğu gerçeğini değiştirmiyor. Aynı şekilde MacBook Air da 2017'den beri aynı temel RAM kapasitesine sahip. Hele ki bugün üst düzey akıllı telefonların bile 12 GB RAM içerdiği düşünüldüğüne, bu kabul edilebilir bir durum olmaktan çıkıyor.

    8 GB RAM, temel kullanım için yeterli olsa da yoğun çoklu görevlerde, video düzenlemede veya oyunlarda yetersiz kalabilir. Apple'ın yeni Mac'lerde temel RAM kapasitesini artırması, kullanıcıların farklı ihtiyaçlarını karşılaması açısından önemli. Hele ki önümüzdeki aylarda piyasaya sürülecek iPhone 16 modellerinin 8 GB RAM içerdiği ortaya çıkarsa, Apple'ın Mac bellek yapılandırma stratejisi daha da tartışmalı bir hal alabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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