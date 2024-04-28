Tim Cook CEO oldu olalı Mac'lerin temel RAM kapasitesi hiç artmadı: Peki neden?

Daha önce söz konusu miktar sürekli olarak artıyordu. Ancak aynı yıl Steve Jobs, Apple CEO'luğundan istifa etti ve yerine operasyon direktörü Tim Cook geçti. Bu görev değişikliğinden sonra Apple'ın her iki yılda bir temel RAM kapasitesini artırma eğilimi sona erdi.
Cook'un politikası mı yoksa teknolojik ilerleme mi?
Bazı kullanıcılar bu durumu Cook'un politikalarıyla ilişkilendiriyor. Ancak pazar eğilimleri ve teknolojideki değişiklikler gibi diğer değişkenleri göz önünde bulundurarak Cook'un dönemindeki durağanlığı anlayabiliriz. Yazılım ve donanım optimizasyonunun ulaştığı seviye buna gerek bırakmamış olabilir.
Son yıllarda RAM'ler hızlandı, sabit disklerin yerini SSD'ler aldı, işlemciler ve bileşenler daha entegre hale geldi. Ayrıca Apple artık Intel işlemciler yerine kendi yüksek performanslı işlemci mimarisini kullanıyor.Bu gelişmeler, daha az RAM ile daha fazla iş yapılabilmesine olanak sağladı. Yeni nesil Mac'lerde RAM anakarta entegre olduğundan yükseltme imkanı yok. Bu sepele kullanıcılar satın alma aşamasında geleceği de düşünerek 200 dolara kadar ek ücret ödemek zorunda kalabiliyorlar.
Telefonlarda bile artık 12 GB RAM var
Fakat tüm bunlar Apple'ın 2012'den bu yana 8 GB RAM'e sahip iMac ve MacBook Pro modelleri sunduğu gerçeğini değiştirmiyor. Aynı şekilde MacBook Air da 2017'den beri aynı temel RAM kapasitesine sahip. Hele ki bugün üst düzey akıllı telefonların bile 12 GB RAM içerdiği düşünüldüğüne, bu kabul edilebilir bir durum olmaktan çıkıyor.
8 GB RAM, temel kullanım için yeterli olsa da yoğun çoklu görevlerde, video düzenlemede veya oyunlarda yetersiz kalabilir. Apple'ın yeni Mac'lerde temel RAM kapasitesini artırması, kullanıcıların farklı ihtiyaçlarını karşılaması açısından önemli. Hele ki önümüzdeki aylarda piyasaya sürülecek iPhone 16 modellerinin 8 GB RAM içerdiği ortaya çıkarsa, Apple'ın Mac bellek yapılandırma stratejisi daha da tartışmalı bir hal alabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.