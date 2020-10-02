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    ABD Başkanı Donald Trump ile eşi Melanie Trump, koronavirüse yakalandı

    ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melanie Trump, koronavirüse yakalandı. Kovid-19 testleri pozitif çıkan çift, karantinaya alındı.
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    Gökhan G.
    Editör
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    ABD Başkanı Donald Trump ile eşi Melanie Trump, koronavirüse yakalandı
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    Dünya çapında etkisini sürdüren ve 1 milyondan fazla kişinin hayatına mal olan koronavirüs salgınının en sert vurduğu ülkelerden olan Amerika Birleşik Devletleri’nden yeni bir haber geldi. Ülkenin başkanı Donald Trump Kovid-19’a yakalandığını duyurdu.

    Donald Trump’ın eşi Melanie Trump’ın da pozitif çıkan test sonuçları sonrası karı ve koca karantinaya alındı. Koronavirüse yakalandığını Twitter üzerinden duyuran Trump, “Eşim ve benim Kovid testlerimiz pozitif çıktı. Karantina ve tedavi sürecine hemen başlıyoruz. Bu durumu HEP BİRLİKTE atlatacağız” ifadelerini kullandı.

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    Ayrıca Bkz. "Coronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 1 milyonu aştı"

    Sonuçların pozitif çıkmasını müteakip açıklama yapan ve Trump’ın tedavi sürecini yürütecek doktoru ise "Trump ve Melania Beyaz Saray’da karantinada olacaklar. Trump’ın başkanlık görevlerini sürdürebileceğini düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

    ABD Başkanı Donald Trump ile eşi Melanie Trump, koronavirüse yakalandı
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    Süreçle ilgili açıklamalarda bulunan Beyaz Saray yetkilileri, Trump’ın danışmanı Hope Hicks’in de koronavirüse yakalandığını ve danışmanın test sonucunu perşembe günü öğrendiğini söyledi. Hicks'in, Trump'ın salı günü başkanlık tartışması için gittiği Ohio ziyaretinde Trump ile aynı uçakta olduğu belirtildi.

    14 Haziran 1946 yılında dünyaya gelen Trump şu anda 74 yaşında.



    https://www.hurriyet.com.tr/galeri-donald-trump-kac-yasinda-donald-trump-corona-virus-koronavirus-oldu-41625964/1 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    38 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    JourneyToTheWest 2 hf. yeni yorumcu en beğenilen
    Bize ne?Diğer tüm ülkelerin başkanlarının sağlık durumlarını da haber yapın o zaman.Teknoloji sitesinde siyaset+sağlık haberi ne arıyor o da ayrı bir çelişki.

    Zamanında şuraya bilgisayar bileşeni haberi uygulama haberi görmeye giriyorduk site mynet oldu iyice.
    Bize ne?Diğer tüm ülkelerin başkanlarının sağlık durumlarını da haber yapın o zaman.Teknoloji sitesinde siyaset+sağlık haberi ne arıyor o da ayrı bir çelişki.
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    5 Yanıt Yanıtla +29
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    PURECAUCASIANWHITE 2 hf. (düzenlendi) JourneyToTheWest
    Başkanının sağlık durumunu bileceksin tabi
    Yanıtla +18
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    oly1786 (caner nebi) 2 hf.
    hadi hayırlısı ....
    Yanıtla +7
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    Yorumlar (18) Yorum Yaz Forumda Gör
    spenx01 (Basta Bbb) 2 hf.
    6. filoya secde edenler kimdi? Abd baskani gotunu en guzel kim yalar? Muslumanlarin (senin acindan soruyorum yoksa insanlarin) devletine ABD ile muttefik olarak saldirmak, hacli seferlerinin canak tasini tutmak nasil bir ahlak, ahlaka dair bir algin gelismediyse, seninki hangi din?

    @mokoko_TR
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    tobepeople 2 hf.
    Bence Trump'ın ölmesinin%99 tüm dünyaya faydası olabilir, diye düşünüyorum.
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    Blasterreal 2 hf.
    O değilde yanındaki karıya bir bakıp bir ona üzülüyorum birde aynada kendime bakıp kendime üzülüyorum
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    TheJudgé 2 hf.
    Eski dorpak yaa o ,ona bişey olmaz fjdjdndnd
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    WaylandIZMIR 2 hf.
    Ölse veya yaşasa bana bir etkisi yok. İlgisiz kalıyorum
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    KaleyDeskop (ali ) 2 hf.
    ölse türkiyenin işi zor kalsa dünyanın :) ama mazlumun ahıda yerde kalmaz.
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    Murat.Ak (Murat Ak) 2 hf.
    Diğer yalancıların başına da gelir mi acaba? Acaba corona'nın yalan söyleme ile bir ilişkisi olabilir mi?
    Kafamızda deli sorular yine ...
    Yanıtla
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    -MoDeStUs- 2 hf.
    Buna birşey olursa en çok üzülecek kişiler aktroll ordusu olacaktır.
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    the_dedektif (gurur kutay) 2 hf.
    bu siteyle yada bizle ne ilgisi var bize ne harbiden işin cılkını çıkarmaya başladınız.

    biz buraya teknoloji haberi okumak için geliyoruz iyice cıvıttınız.
    Yanıtla +3
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    The Imp (- ) 2 hf.
    Maske yalan zart zurt diyordu uzunca bir süre, şu ana kadar yakalanmamış olması bile mucizeydi.
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