ABD Başkanı Donald Trump ile eşi Melanie Trump, koronavirüse yakalandı

Dünya çapında etkisini sürdüren ve 1 milyondan fazla kişinin hayatına mal olan koronavirüs salgınının en sert vurduğu ülkelerden olan Amerika Birleşik Devletleri’nden yeni bir haber geldi. Ülkenin başkanı Donald Trump Kovid-19’a yakalandığını duyurdu.
Donald Trump’ın eşi Melanie Trump’ın da pozitif çıkan test sonuçları sonrası karı ve koca karantinaya alındı. Koronavirüse yakalandığını Twitter üzerinden duyuran Trump, “Eşim ve benim Kovid testlerimiz pozitif çıktı. Karantina ve tedavi sürecine hemen başlıyoruz. Bu durumu HEP BİRLİKTE atlatacağız” ifadelerini kullandı.İlginizi Çekebilir Burger King, sosyal mesafeyi korumak adına müşterilere iki metrelik kral tacı hediye ediyor
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Sonuçların pozitif çıkmasını müteakip açıklama yapan ve Trump’ın tedavi sürecini yürütecek doktoru ise "Trump ve Melania Beyaz Saray’da karantinada olacaklar. Trump’ın başkanlık görevlerini sürdürebileceğini düşünüyorum" açıklamasını yaptı.
Süreçle ilgili açıklamalarda bulunan Beyaz Saray yetkilileri, Trump’ın danışmanı Hope Hicks’in de koronavirüse yakalandığını ve danışmanın test sonucunu perşembe günü öğrendiğini söyledi. Hicks'in, Trump'ın salı günü başkanlık tartışması için gittiği Ohio ziyaretinde Trump ile aynı uçakta olduğu belirtildi.
14 Haziran 1946 yılında dünyaya gelen Trump şu anda 74 yaşında.
https://www.hurriyet.com.tr/galeri-donald-trump-kac-yasinda-donald-trump-corona-virus-koronavirus-oldu-41625964/1 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
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