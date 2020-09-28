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    Coronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 1 milyonu aştı

    Coronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde ölü sayısı 1 milyonu aştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 211’e ulaşırken, toplam vaka sayısı ise 33 milyon 178 bin 318’e yükseldi.
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Coronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 1 milyonu aştı
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    Worldometers'in verilerine göre, corona virüsü salgını nedeniyle dünya genelinde ölü sayısı 1 milyonu aştı. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 211’e ulaşırken, toplam vaka sayısı ise 33 milyon 178 bin 318’e yükseldi.

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    Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını hızla yayılmaya devam ederken, birçok ülkede ikinci dalga yaşanıyor.

    Dünya genelinde toplam vaka sayısı 33 milyon 178 bin 318'e, toplam can kaybı 1 milyon 211'e ulaştı. Corona virüsünü yenerek sağlığına kavuşanların sayısı ise 24 milyon 505 bin 65'e yükseldi.

    Corona virüs pandemisi

    Coronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 1 milyonu aştı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı 27 Eylül Pazar gününün verilerine göre, bugün Türkiye’de son 24 saat içinde 68 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu toplam can kaybı 7 bin 997 oldu. Bugün 1.467 yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 314 bin 433’e yükseldi.

    Ayrıca Bkz. "Haftalık insülin enjeksiyonu faz 2 denemelerini başarıyla tamamladı"

    En fazla can kaybının yaşandığı diğer ülkeler

    • Meksika : 76 bin can kaybı
    • İngiltere : 42 bin can kaybı
    • İtalya : 35 bin can kaybı
    • Peru : 32 bin can kaybı
    • Fransa : 31 bin 700 can kaybı
    • İspanya : 31 bin 232 can kaybı
    • İran : 25 bin 589 can kaybı. 


    sozcu.com.tr/2020/dunya/coronadan-olenlerin-sayisi-1-milyonu-asti-6056875/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    Turkuaz Prusa (durmaz nakliyat) 6 dk.
    arkadaş neyin kafasını yaşıyorsunuzyok sigaradan ölenler daha fazla yok kanserden ölenler daha fazla bu virüs ne ki ...!zaten 1 milyon insan ölmüş rutinin dışındadaha fazla insan ölmesin diye devletler uğraşıyorsigaradan ,kanserden,gripten ölenler zaten yüzyıllardır ölüyor
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    ChelseaNy 6 dk.
    Tahmin ettiğim gibi trafikte ölenler bundan fazlacılar gelmiş, sanki aksini söyleyen var. Halbuki mevzuu Covid 19'un ölüm sebeplerine eklenen yeni bir olgu olması , yani geçen sene Covid 19 sebepli 0 ölüm varken bu sene , yıl bitmeden 1 milyon canın gitmesi, yani artık yeni bir ölüm sebebimiz daha oldu, siz istediğiniz kadar kanserden yılda şu kadar kişi ölüyor ,yıldırım çarpmasından bu kadar diye yazın durun , zaten aksini söyleyen yok ki.
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    ironturk (Halil ADIGÜZEL) 14 dk.
    Ne söylesek boş 🧠
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    bjkyener 33 dk. (düzenlendi)
    ölenlerin mezar yerleri araştırılsınBu sayıyı 100 ile çarparsınız (müslüman ülkelerde 1 ölmüşse bunu 300 ile çarpın)Türkiyede günlük 13-14 kişi ölüyordu fakat sadece ankarada 500 tane mezar yeri açılıyordu bu düşündürücü değilmibizim sağlık bakanı eskiden vaka sayısını açıklıyordu şimdi yatalak hasta sayısını açıklıyor örnek adam korona olmuş kalbten gidiyor buna korona demiyorlar
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    deoks 59 dk.
    Bu sayıyı küçümseyenlerin anası babası koronavirüsten ölünce yine aynı şekilde konuşacaklar mı acaba merak ediyorum.

    Daha dünkü nöbetimde coronadan vefat eden birinin yakınları feryat figan ağlıyorlardı hastanede. Gidin onlara anlatın bakalım bu rakamların az olduğunu ne diyecekler.
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    monacomen 2 sa.
    Yalnız Corona ölüm tablosunu hazırlayan arkadaş acaba bazı ülkeleri görmemek mi istemiş bilemiyorum ama gerçek tablo kendisinin koyduğu ile alakalı değil. Gerçek listeyi aşağıya bırakıyorum. Bunun yanında bir başka enteresan olanı Trump'ın daha salgının başında ABD'de 200.000 insanın öleceğini tahmin etmesi doğru çıktı. Demek ki ABD'nin elinde güçlü bir analiz olduğunun kanıtı. Muhtemelen dünya üzerinde de toplam kaç kişinin öleceğini gerçekten biliyorlardı çünkü verdiği rakamlar şu anki durum ile gerçekten uyumlu! Diğer yandan iyileşen ve ölüm rakamlarına bakılır ise de 24 milyon insan kurtulurken 1 milyon insan ölüyor. Bu da demektir ki 25 kişiden biri virüse yakalandı ise ölecek :((

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    nucro 1 sa. monacomen
    "Bu da demektir ki 25 kişiden biri virüse yakalandı ise ölecek " bu sana hergün TV'de verilmemek istenen korku. Arkadaşım, yakalan hastalığın kaç kişiyi öldüreceğinin hesaplandığı/tahmin edildiği orana IFR denir. Infection Fatality RatioAmerika'nın Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezinin ( CDC ) , Kovid19 öldürücülük oranları resimde. Tersinden bakıp hastalık bulaşan insanların hayatta kalma şanslarına bakarsak tablo aşağıdaki gibi: CV19 0-19 yaş : 99.997% 20-49 yaş 99.98% 50-69 yaş 99.5% 70+ yaş 94.6% Grip 18-49 yaş 99.98% 50-69 yaş 99.949% 70+ yaş 99.15% Hastalığın öldürücülüğü griple benzer hatta gençlerde gripten düşük. Şu linkte konuyu açmıştım : https://forum.donanimhaber.com/yaslara-gore-kovid-in-olduruculugu-ve-griple-karsilalstirmasi--145733959



    Hergün 25 Bin insan kanserden, daha fazlası kalp/damardan, 25 Bin insan yeterli beslenememekten ölür. Ama bunların medyamız için önemi yoktur. Çünkü onlar reklam/destek/bağış aldıkları haberleri verirler.
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 2 sa.
    dünya nüfusu
    8,000,000,000
    -1,000,000
    % olarak 8000 den de 1 i
    trafik kaza istatistikleri bile daha düşük bir oran !!!
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 2 sa.
    trafikte bile karşıdan karşıya geçerken ölenlerin sayısı bundan daha fazla !
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    WB 2 sa. (düzenlendi)
    Kaynak sozcu
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    serdarcenk (Serdar Cenk Güvenç) 3 sa.
    İlk çıktığında öngörülerimin aksi şekilde "yavvvv gripten o kadar insan ölüyor, abartıp, korku pompalamamak lazım" diyenler online mı!
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    9 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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