Coronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 1 milyonu aştı

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Worldometers'in verilerine göre, corona virüsü salgını nedeniyle dünya genelinde ölü sayısı 1 milyonu aştı. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 211’e ulaşırken, toplam vaka sayısı ise 33 milyon 178 bin 318’e yükseldi.

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Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını hızla yayılmaya devam ederken, birçok ülkede ikinci dalga yaşanıyor.

Dünya genelinde toplam vaka sayısı 33 milyon 178 bin 318'e, toplam can kaybı 1 milyon 211'e ulaştı. Corona virüsünü yenerek sağlığına kavuşanların sayısı ise 24 milyon 505 bin 65'e yükseldi.

Corona virüs pandemisi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı 27 Eylül Pazar gününün verilerine göre, bugün Türkiye’de son 24 saat içinde 68 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu toplam can kaybı 7 bin 997 oldu. Bugün 1.467 yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 314 bin 433’e yükseldi.

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En fazla can kaybının yaşandığı diğer ülkeler

Meksika : 76 bin can kaybı

İngiltere : 42 bin can kaybı

İtalya : 35 bin can kaybı

Peru : 32 bin can kaybı

Fransa : 31 bin 700 can kaybı

İspanya : 31 bin 232 can kaybı

İran : 25 bin 589 can kaybı.

sozcu.com.tr/2020/dunya/coronadan-olenlerin-sayisi-1-milyonu-asti-6056875/

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