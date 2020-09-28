Coronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 1 milyonu aştı

Worldometers'in verilerine göre, corona virüsü salgını nedeniyle dünya genelinde ölü sayısı 1 milyonu aştı. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 211’e ulaşırken, toplam vaka sayısı ise 33 milyon 178 bin 318’e yükseldi.İlginizi Çekebilir Türkiye'de Covid-19 için aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları devam ediyor
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını hızla yayılmaya devam ederken, birçok ülkede ikinci dalga yaşanıyor.
Dünya genelinde toplam vaka sayısı 33 milyon 178 bin 318'e, toplam can kaybı 1 milyon 211'e ulaştı. Corona virüsünü yenerek sağlığına kavuşanların sayısı ise 24 milyon 505 bin 65'e yükseldi.
Corona virüs pandemisi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı 27 Eylül Pazar gününün verilerine göre, bugün Türkiye’de son 24 saat içinde 68 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu toplam can kaybı 7 bin 997 oldu. Bugün 1.467 yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 314 bin 433’e yükseldi.
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En fazla can kaybının yaşandığı diğer ülkeler
- Meksika : 76 bin can kaybı
- İngiltere : 42 bin can kaybı
- İtalya : 35 bin can kaybı
- Peru : 32 bin can kaybı
- Fransa : 31 bin 700 can kaybı
- İspanya : 31 bin 232 can kaybı
- İran : 25 bin 589 can kaybı.
sozcu.com.tr/2020/dunya/coronadan-olenlerin-sayisi-1-milyonu-asti-6056875/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Daha dünkü nöbetimde coronadan vefat eden birinin yakınları feryat figan ağlıyorlardı hastanede. Gidin onlara anlatın bakalım bu rakamların az olduğunu ne diyecekler.
8,000,000,000
-1,000,000
% olarak 8000 den de 1 i
trafik kaza istatistikleri bile daha düşük bir oran !!!