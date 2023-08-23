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    Bakan Koca, Covid-19’un yeni varyantı Eris hakkında açıklama yaptı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Eris varyantı Türkiye'de görüldü mü?" sorusunu yanıtladı. Henüz Türkiye'de görülmediğini ancak yaşlıların kalabalık ortamlardan uzak durması gerektiğini söyledi.
    Covid-19’un yeni varyantı Eris, Türkiye'de görüldü mü? Tam Boyutta Gör
    Bir süredir hayatımızdaki etkisi kaybolan Covid-19, yeni varyantıyla yeniden yayılmaya başladı. Covid-19’un Eris varyantı (BA.2.86), Afrika ve Asya ülkelerinin ardından Avrupa’da da raporlanmaya başladı. Dünya Sağlık Örgütü, Eris varyantını “gözlem altındaki varyant” olarak güncelledi.

    Komşu Yunanistan’da Eris vakalarındaki artış nedeniyle 7-13 Ağustos verilerine göre, Covid-19 nedeniyle hastanede tedavi altına alınanların sayısı, önceki dört haftanın ortalamasına göre yüzde 71 arttı. Ağustos ayında eczanelerdeki Covid-19 test kiti satışı, geçen ayın aynı dönemine göre iki kat arttı. Eczanelere Kovid-19 testi yaptıran her 8 hastadan 5'inin sonucunun pozitif olduğu kaydedildi.

    Bakan Koca'dan açıklama: Türkiye'de Eris varyantı görülmedi

    Eylül ayında okulların açılmasıyla birlikte daha fazla artış göstereceği düşünülen Eris varyantı hakkında Türkiye’de ilk resmi açıklama yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, henüz Türkiye’de Eris varyantı görülmediğini duyurdu.

    Covid-19'un yeni varyantı Eris Türkiye'de görüldü mü sorusuna Bakan Koca şu yanıtı verdi:

    "Ülkemizde bu ve benzeri bir varyant görülmedi. Bu görülen varyantlar bizi asla endişelendirmesin ve kapandığımız dönemlere geçme gibi bir durum söz konusu değil. Hala Covid görülüyor. Bu dönemde giderek mutasyonlarla etkinliği daha da azalan bir varyant dönemi görüyoruz. O nedenle virülansı artan, hastaneye yatışı daha da artıran herhangi bir durum söz konusu değil. Genel korunma tedbirlerimiz gripte nasılsa bundan sonraki süreç de aynı olmalı. Yaşlılarımız, kronik rahatsızlığı olanlar kalabalık ortamlardan, virüs etkisinde olan vatandaşlardan kendilerini korumak için gayret göstermeleri yapılacak uygulamadır.”

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 5 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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