ABD'de bir fotoğrafçı, 6 yaşındaki kayıp çocuğu dron ile buldu

Tam Boyutta Gör ABD’nin Minnesota eyaletinde kaybolan bir çocuk, 600 kişinin yer aldığı arama ekibi ve polis helikopterinin çabalarına karşın bir fotoğrafçıya ait dron ile bulundu.

Altı yaşındaki Ethan adlı çocuğun Salı günü ortadan kaybolması ürerine başlatılan arama çalışmaları, bölgede fotoğrafçılık yapan ve ısı takip özelliği bulunan bir drona sahip olan Steve Fines isimli şahsın gayretleri sonucu başarıyla tamamlanmış.

Ayrıca Bkz. "Google’ın teslimat drone’u ABD’de hizmet vermeye başladı"

Kayboluşunun üzerinden 10 saat geçtikten sonra bulunan çocuk, Fines’e ait dron tarafından ailenin evine yaklaşık 1.5 km mesafede bulunan bir mısır tarlasında tespit edilmiş. Köpeği Remington ile birlikte söz konusu tarlada bulunan Ethan’ın sağlık durumunun ise iyi olduğu ifade edilmiş.

Tam Boyutta Gör

Bahsi geçen kurtarma hadisesinde kullanılan dronun bu tür amaçlar için özel olarak tasarlanmamış oluşu ise küçük çocuğun kurtarılma olayını bir miktar daha anlamlı hale getiriyor.

Konuyla ilgili yerel haber kanalına konuşan Fines, “Hava sıfırın altında bir dereceyken ve altı yaşında bir çocuğun kayıp haberini duyduğunuzda bir şeyler yapmadan beklemeniz düşünülemez.” İfadelerini kullanmış.

https://futurism.com/the-byte/heat-seeking-drone-missing-child