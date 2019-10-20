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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ABD'de bir fotoğrafçı, 6 yaşındaki kayıp çocuğu dron ile buldu

    ABD'nin Minnesota eyaletinde bir fotoğrafçı, 6 yaşındaki kayıp çocuğu ısı takip özelliğine sahip dronu ile bulmayı başardı.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
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    ABD'de bir fotoğrafçı, 6 yaşındaki kayıp çocuğu dron ile buldu
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    ABD’nin Minnesota eyaletinde kaybolan bir çocuk, 600 kişinin yer aldığı arama ekibi ve polis helikopterinin çabalarına karşın bir fotoğrafçıya ait dron ile bulundu.

    Altı yaşındaki Ethan adlı çocuğun Salı günü ortadan kaybolması ürerine başlatılan arama çalışmaları, bölgede fotoğrafçılık yapan ve ısı takip özelliği bulunan bir drona sahip olan Steve Fines isimli şahsın gayretleri sonucu başarıyla tamamlanmış.

    Ayrıca Bkz. "Google’ın teslimat drone’u ABD’de hizmet vermeye başladı"

    Kayboluşunun üzerinden 10 saat geçtikten sonra bulunan çocuk, Fines’e ait dron tarafından ailenin evine yaklaşık 1.5 km mesafede bulunan bir mısır tarlasında tespit edilmiş. Köpeği Remington ile birlikte söz konusu tarlada bulunan Ethan’ın sağlık durumunun ise iyi olduğu ifade edilmiş.

    ABD'de bir fotoğrafçı, 6 yaşındaki kayıp çocuğu dron ile buldu
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    Bahsi geçen kurtarma hadisesinde kullanılan dronun bu tür amaçlar için özel olarak tasarlanmamış oluşu ise küçük çocuğun kurtarılma olayını bir miktar daha anlamlı hale getiriyor.

    Konuyla ilgili yerel haber kanalına konuşan Fines, “Hava sıfırın altında bir dereceyken ve altı yaşında bir çocuğun kayıp haberini duyduğunuzda bir şeyler yapmadan beklemeniz düşünülemez.” İfadelerini kullanmış.



    https://futurism.com/the-byte/heat-seeking-drone-missing-child Yorum Yaz
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    borukuzen 2 sa. en beğenilen
    Çocuğun sağ salim bulunması, teknolojiyi iyi bir amaç için nasıl kullanılabileceğinin basit ama değerli bir örneği.
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    teknokaptan 1 sa.
    Bende olsam tabikiiii arardim hayat kurtarmak cok gurur verici
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    borukuzen 2 sa. en beğenilen
    Çocuğun sağ salim bulunması, teknolojiyi iyi bir amaç için nasıl kullanılabileceğinin basit ama değerli bir örneği.
    Yanıtla +4
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