Google’ın teslimat drone’u ABD’de hizmet vermeye başladı

Alphabet çatısı altında hizmet veren Wing, drone ile teslimat konusunda iddialı firmalardan biri. Geçtiğimiz aylarda ABD’de çatısı altında hizmet veren, drone ile teslimat konusunda iddialı firmalardan biri. Geçtiğimiz aylarda ABD’de gerekli onayları alan firma, bugün ise Virginia eyaletinde hizmet vermeye başladığını açıkladı.

Abur cubur ve ilaç siparişi verilebiliyor

Kısıtlı bir bölgede başlayan hizmeti kullanmak için Wing uygulamasına girerek sipariş veriyorsunuz. Daha sonrasında FedEx ve Walgreens gibi firmalarla yapılan ortaklıklar sayesinde çeşitli ürünler taşınabiliyor. Şimdilik bu ürünler abur cubur ve ilaç gibi sınırlı çeşide sahip.

Wing’e ait drone’un altında bir ip ve kanca sistemi bulunuyor. Böylece drone yere iniş yapmadan kargoyu teslim alıp müşteriye bırakabiliyor. Christiansburg şehrinde başlayan hizmet, dakikalar içerisinde teslimat garantisi veriyor. Ayrıca şimdilik herhangi bir teslimat ücreti de alınmıyor.

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Wing, daha öncesinde Avustralya ve Finlandiya’da testlerini yapmıştı. Şimdi de ABD’nin ilk drone ile teslimat firması olarak kendisini tanımladı. Başta Amazon olmak üzere birçok firma drone ile teslimat konusunda çalışmalarını yürütüyor. Dolayısıyla önemli bir yarış olduğunu söyleyebiliriz. Google bu yarışta bir adım öne geçmişe benziyor. Wing tarafından hazırlanan videoyu haberimizin atlından izleyebilirsiniz.

https://9to5google.com/2019/10/18/wing-us-drone-delivery/