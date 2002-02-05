Abit KR7A-RAID İncelemesi

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Abit'in VIA KT266A chipsetli,S ocket A formundaki yeni anakartı KR7A'nın incelemesi nette bir çok yerde yayınlandı. Yurtdışında 139$ gibi bir fiyata satılan bu ankart özellikle AMD sistem kurup da DDR ram kullanmak isteyen üstüne de RAID isteyen daha da yetmemiş gibi overclock'da Abit farkını yaşamak isteyenler için ideal bir anakart.
İncelemeyi yapan AmdMb sitesi board'a 10 üzerinden 9 vermiş. İncelemeyi okumak için tıklayınız.
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İncelemeyi yapan AmdMb sitesi board'a 10 üzerinden 9 vermiş. İncelemeyi okumak için tıklayınız.
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