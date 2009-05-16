Acer 1080p video oynatabilen netbook hazırlıyor

Taşınabilir bilgisayar dünyasına yeni bir soluk getiren ve beklentilerin de üzerinde bir hızla yaygınlaşan netbook'ların yani maliyet odaklı ultra-taşınabilir bilgisayarların yaygın anlamdaki temelleri Asus'un Eee PC serisi ile sadece birkaç yıl öncesine dayanıyor. Kısa bir süre içerisinde dizüstü bilgisayar pazarının %20+ gibi hatırı sayılır bir kısmını ele geçirmeyi başaran netbook'lar, dünya devi bilgisayar üreticileri için de önemli bir pazar oluşturmuş ve pazar potansiyeline ilişkin öngörüler yeni bir rekabet alanının da fitilini ateşlemşti. İrili ufaklı pek çok firmanın netbook yarışına dahil olmasıyla birlikte pastanın kremalı kısmından pay kapma iddiasındaki üreticiler, yenilikçi çözümler üzerine yoğunlaşmaya başladılar. İşte bu çözümlerden birisi de Acer tarafından kullanıma sunulacak gibi görünüyor.

Tam Boyutta Gör

Bilindiği üzere netbook bilgisayarların çok büyük bir kısmında Intel'in Atom platformu kullanılıyor. Intel'e alternatif olarak Nano işlemci ailesiyle VIA da pazarda var olsa bile henüz rekabetçi bir konuma gelebilmiş değil. Mevcut çözümlere ek olarak önümüzdeki aylarda ION platformuyla Nvidia'nın ve düşük güç tüketimli çözümleriyle ARM'ın da netbook pazarına giriş yapacağı biliniyor. Bu noktada özellikle Nvidia'nın ses getirmesi bekleniyor çünkü Santa Clara merkezli firma, netbook pazarını en zayıf noktasından yani ihtiyaçları karşılayamayan çoklu ortam özelliklerinden yakalamayı planlıyor. Intel'in, Atom işlemcisiyle birlikte sunduğu GMA 950 grafik işlemcisi hem yüksek tanımlı video oynatım yeteneğine hem de günümüz oyunları için yeterli 3D performansını sunacak donanımsal alt yapıya sahip değil.

Nvidia'nın ION platformu ise bu durumun aksine hem 1080p video oynatım kabiliyetine hem de günümüzün pek çok oyunu için en azından belli ayarlarda oynanabilirlik sunacak potansiyele sahip. Teknik özellikleri itibariyle cezbedici görünen ION platformu için üreticilerin önünde önemli bir sorun bulunuyor. Zira Intel'in bu platforma pek sıcak bakmadığı hatta ION tabanlı çözüm hazırlayacak üreticilere Atom işlemcisini, 945 yonga setiyle birlikte sunulan fiyatın üstünde bir rakamla vereceği söyleniyor. Öte yandan ION tabanlı sistem hazırlayacak firmaların yarıiletken devi ile ilişkilerinin bozulabileceği de gündeme gelirken özellikle bu nedenden ötürü aralarında MSI ve Asus gibi isimlerin bulunduğu kimi üreticilerin ION tabanlı netbook veya nettop üretimine pek sıcak bakmadıkları da belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör

AspireRevo isimli nettop sistemiyle dünyanın ilk Nvidia ION tabanlı sistemini tanıtan Acer, Intel Atom platformu üzerine inşa edilen aynı zamanda HD Video oynatım yeteneğine de sahip olan yeni bir netbook üzerinde çalışıyor. Her ne kadar Intel'in GN40 yonga seti ile netbook'larda HD Video oynatabileceğini belirtse de bu konuda henüz ciddi model girişimleri görebilmiş değiliz. Acer'ın üzerinde çalıştığı Aspire One 571 isimli yeni netbook modelinde ise çoklu ortam özellikleri için farklı bir yol izleniyor. Gelen bilgilere göre netbook üzerinde, Quartics firması tarafından, çoklu ortam uygulamaları için geliştirilen QV1721 kod adlı yardımcı işlemciye yer veriliyor. Bu yonga ile ana işlemciye yük bindirmeden 1080p videoların hem kodlanabildiği hem de çözümlenebildiği belirtiliyor.

Açıkçası 1280x720 piksel çözünürlüğünü destekleyen 10.1" ekranlı netbook'ta 1080p video oynatmanın yaratacağı fark sorgulanabilir ama burada dikkat edilmesi gereken birkaç önemli husus var. Bunlardan ilki kullanılan yonganın aynı zamanda 720p videoları da hızlandırabiliyor, dolayısıyla 1080p videolar olmasa bile 720p videolar rahatlıkla izlenebilecek olması. Öte yandan bu tip bir netbook'a eklenecek HDMI portu ile hızlandırılan bir videonun yeni nesil bir televizyon veya monitöre üzerinde izlenmesi de sağlanabilecek. Gelişmiş özellikleriyle dikkat çeken netbook için cevabı merakla beklenen asıl soru ise çoklu ortam işlemcisinin pil tüketimine nasıl etki edeceği. 1.66GHz'de çalışan Atom N280 işlemcili Aspire One 571'in bir diğer ilginç özelliği ise Vmedia disk (32mm) sürücüsüne sahip olması.

Tam Boyutta Gör

Kullanıma sunulacağı tarih ve fiyatı henüz açıklanmayan Acer Aspire One 571'in Computex fuarında tanıtılması bekleniyor