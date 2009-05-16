Acer 1080p video oynatabilen netbook hazırlıyor

Taşınabilir bilgisayar dünyasına yeni bir soluk getiren ve beklentilerin de üzerinde bir hızla yaygınlaşan netbook'ların yani maliyet odaklı ultra-taşınabilir bilgisayarların yaygın anlamdaki temelleri Asus'un Eee PC serisi ile sadece birkaç yıl öncesine dayanıyor. Kısa bir süre içerisinde dizüstü bilgisayar pazarının %20+ gibi hatırı sayılır bir kısmını ele geçirmeyi başaran netbook'lar, dünya devi bilgisayar üreticileri için de önemli bir pazar oluşturmuş ve pazar potansiyeline ilişkin öngörüler yeni bir rekabet alanının da fitilini ateşlemşti. İrili ufaklı pek çok firmanın netbook yarışına dahil olmasıyla birlikte pastanın kremalı kısmından pay kapma iddiasındaki üreticiler, yenilikçi çözümler üzerine yoğunlaşmaya başladılar. İşte bu çözümlerden birisi de Acer tarafından kullanıma sunulacak gibi görünüyor.
Bilindiği üzere netbook bilgisayarların çok büyük bir kısmında Intel'in Atom platformu kullanılıyor. Intel'e alternatif olarak Nano işlemci ailesiyle VIA da pazarda var olsa bile henüz rekabetçi bir konuma gelebilmiş değil. Mevcut çözümlere ek olarak önümüzdeki aylarda ION platformuyla Nvidia'nın ve düşük güç tüketimli çözümleriyle ARM'ın da netbook pazarına giriş yapacağı biliniyor. Bu noktada özellikle Nvidia'nın ses getirmesi bekleniyor çünkü Santa Clara merkezli firma, netbook pazarını en zayıf noktasından yani ihtiyaçları karşılayamayan çoklu ortam özelliklerinden yakalamayı planlıyor. Intel'in, Atom işlemcisiyle birlikte sunduğu GMA 950 grafik işlemcisi hem yüksek tanımlı video oynatım yeteneğine hem de günümüz oyunları için yeterli 3D performansını sunacak donanımsal alt yapıya sahip değil.
Nvidia'nın ION platformu ise bu durumun aksine hem 1080p video oynatım kabiliyetine hem de günümüzün pek çok oyunu için en azından belli ayarlarda oynanabilirlik sunacak potansiyele sahip. Teknik özellikleri itibariyle cezbedici görünen ION platformu için üreticilerin önünde önemli bir sorun bulunuyor. Zira Intel'in bu platforma pek sıcak bakmadığı hatta ION tabanlı çözüm hazırlayacak üreticilere Atom işlemcisini, 945 yonga setiyle birlikte sunulan fiyatın üstünde bir rakamla vereceği söyleniyor. Öte yandan ION tabanlı sistem hazırlayacak firmaların yarıiletken devi ile ilişkilerinin bozulabileceği de gündeme gelirken özellikle bu nedenden ötürü aralarında MSI ve Asus gibi isimlerin bulunduğu kimi üreticilerin ION tabanlı netbook veya nettop üretimine pek sıcak bakmadıkları da belirtiliyor.
AspireRevo isimli nettop sistemiyle dünyanın ilk Nvidia ION tabanlı sistemini tanıtan Acer, Intel Atom platformu üzerine inşa edilen aynı zamanda HD Video oynatım yeteneğine de sahip olan yeni bir netbook üzerinde çalışıyor. Her ne kadar Intel'in GN40 yonga seti ile netbook'larda HD Video oynatabileceğini belirtse de bu konuda henüz ciddi model girişimleri görebilmiş değiliz. Acer'ın üzerinde çalıştığı Aspire One 571 isimli yeni netbook modelinde ise çoklu ortam özellikleri için farklı bir yol izleniyor. Gelen bilgilere göre netbook üzerinde, Quartics firması tarafından, çoklu ortam uygulamaları için geliştirilen QV1721 kod adlı yardımcı işlemciye yer veriliyor. Bu yonga ile ana işlemciye yük bindirmeden 1080p videoların hem kodlanabildiği hem de çözümlenebildiği belirtiliyor.
Açıkçası 1280x720 piksel çözünürlüğünü destekleyen 10.1" ekranlı netbook'ta 1080p video oynatmanın yaratacağı fark sorgulanabilir ama burada dikkat edilmesi gereken birkaç önemli husus var. Bunlardan ilki kullanılan yonganın aynı zamanda 720p videoları da hızlandırabiliyor, dolayısıyla 1080p videolar olmasa bile 720p videolar rahatlıkla izlenebilecek olması. Öte yandan bu tip bir netbook'a eklenecek HDMI portu ile hızlandırılan bir videonun yeni nesil bir televizyon veya monitöre üzerinde izlenmesi de sağlanabilecek. Gelişmiş özellikleriyle dikkat çeken netbook için cevabı merakla beklenen asıl soru ise çoklu ortam işlemcisinin pil tüketimine nasıl etki edeceği. 1.66GHz'de çalışan Atom N280 işlemcili Aspire One 571'in bir diğer ilginç özelliği ise Vmedia disk (32mm) sürücüsüne sahip olması.
Kullanıma sunulacağı tarih ve fiyatı henüz açıklanmayan Acer Aspire One 571'in Computex fuarında tanıtılması bekleniyor
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E bu oyun da oynatıyormuş:) Daha ne olsun:)
10'' cihazda film seyretmek ve oyun oynamak hiç zevkli olmayacaktır.Buna katılıyorum,ancak bu özellliklerinde bulunması ekstrem zamanlarda kurtarıcı olur diye düşünüyorum.
Ayrıca ben 3.5 kg.bir cihaz taşımaktansa o cihazla yapabileceğim herşeyi sadece 1 kg.cihazla yapmayı tercih ederim.Zaten çoğu insanın hem notebook'u hem de masaüstü cihazı var.Bu nedenle gelişmiş bir netbook bütün işleri görmek için fazlasıyla yeterlidir diye düşünüyorum.
ion platforum birlikte adam gibi digital bi tv kartlari olsa bide yanina guzel kumanda htpc icin gerekenden fazlasini saglamis olacaklar....
hatta fantazi yapip ekranlari dadondurebilir dokunmatik olan modellerini cikarsalar sahne olacak.... :DDDD
Bence HD video bu cihazlar için tamamen gereksiz. Bir kere alet zaten o işler için tasarlanmış değil, kaldı kı ekran zaten hd video keyfi verecek düzeyde değil.
"Bu konuda 1080p izletebildiğini anlatıyor aynı zamanda uydu desteği var denmediki" dedim. Onu heralde htpcye gerek kalmaz dediğim için söylediniz. Ben ise yazıyı sadece 1080p için yazıyorum diğer konuları ele almıyorum.
Uydu yayınları ve onları kaydetmek ileri geri sarmak başka bir konu. Bu konuda 1080p izletebildiğini anlatıyor aynı zamanda uydu desteği var denmediki.
Yeğeninize 50milyarlık makina versek eminim onuda kendine oyuncak edecektir o bakımdan zaten bu konumuzla alakasız bir konu. Çocuk makinası pahalı olur derken oyunlarda başarı için pahalı sistem gerektiğini anlatmaya çalışıyordum.
Yeğeninizin oyuncağının acerin üzerinde çalıştığı netpc olduğunuda sanmıyorum. Zaten dünyadaki tüm netpcler 1080p oynatmak için acerin bu modeli gibi özel hazırlanmadı.
Siz bilerek konuşuyorsanız acerin 1080p destekli netpc si yada benzeri bir netbook u kullanmış olmanız gerekir.
arkadaşım sorun da oradaş. desteği var bende demedim.. HTPC olarak kullanmak isteyeceğin bir PCde olması gerekenleri az çok hatırlatmaya çalıştım zaten.. senin burada algılaman gerek konu ise bu küçük işe yaramaz sistemde bu özelliklerin olmadığı konusu idi.. sadece konumuz bu değildi diyerek işin içinden çıkman için söylemedim ben onları.. .çok daha ayrıntılara girmem mi gerekiyordu bunun için..
oyuncak olmasından kasıt bu aletten başka birşey olmayacağını anlatmamdı.. o da mı anlaşılmadı.. belkide satır atlayarak okudun yazımı...
şimdi siz dedinizki bu küçük alet 1080p oynatıyor ama illede kendi ekranında izlenmesi için değil.. HTPC olarak kullanılabilicek bir alet.. bende diyorum ki bu alet HTPC olarak kullanılamaz.. ve neden olduğunu yukarıda anlatmaya çalıştım.. siz kalktınız bunun konumuzla alakası yok diyorsunuz... daha ne anlatıyım ben size...
tekrar söylüyorum bu aletler çocuklara oyuncaktan başka birşey olmaz... ama oyuncaklarla büyüklerde oynamayı seviyor.. lütfen anlayında cevap yazın...
1080P videonun bunda izlenmesine gelince zaten amaç tvlere bağlayıp izlemek.
Bir sürü insan 1080P için HTPC topluyor böyle netbooklar çıktıktan sonra Htpc almayada gerek kalmaz. Neticede dünya yer kaplıyor.
hayır.. çok gelişmiş olması gerekmiyor.. yeğenimde var bir tane oyuncak niyetine oynuyor... 3 yaşında... başkada bir işe yaramadığından o onun oyuncağı oldu.. video izlemek için yanlış bir tercih..
Bir htpc nin yapabileceklerini yapması için bunun çok çok daha gelişmişi olması lazım... yani dediğin amaç için uygun değil.. bu media centerı bile çalıştıramaz ki.. yani demek istediğim uydu kartından istediğin yayını kaydedip istediğin yerde durdurup devam ediceksin istediğin videoları müzikleri filan kaydedeceksin vs. vs.. bunlar için bu tip cihazlar çok çok yetersiz... bilerek konuşuyorum yorum değil benimki...