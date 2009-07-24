Acer 11.6-inç ekranlı Timeline 1810T modelini satışa sunuyor

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Ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayar segmenti için Intel CULV platformunu temel alan Timeline serisi yeni modelleriyle dikkat çekmeyi başaran Acer, seriye 11.6-inç ekranlı yeni bir model daha ekliyor. Firmanın Timeline 1810T kod adlı yeni dizüstü bilgisayarının Ağustos ayı ortalarına doğru satışa sunulması beklenirken, yurt dışı satış fiyatları da netleşmeye başladı.

Acer kompakt tasarımıyla dikkat çeken ve sadece 1.4 Kg ağırlığında olan Timeline 1810T modeline Intel'in 1.4GHz'de çalışan tek çekirdekli Core 2 Solo SU3500 işlemcisi güç veriyor. Ekran çözünürlüğü 1366 x 768 piksel olan Timeline 1810T, 2GB sistem belleğine, 250GB kapasiteli sabit disk ve DirectX 10 destekli GMA X4500M HD entegre grafik birimine sahip.

Kablosuz iletişim için WiFi ve Bluetooth teknolojilerine destek veren Timeline 1810T modelinde ayrıca HDTV/LCD monitörlerle bağlantı için HDMI konnektörüne ve Gigabit Ethernet gibi ek özelliklere de yer veriliyor. 6 hücreli pil ile 8 saate kadar çalışma süresi sunabildiği belirtilen dizüstü bilgisara işletim sistemi olarak sa WindowsVista Home Premium'un eşlik edeceği bildiriliyor.

11.6-inç ekranlı Acer Timeline 1810T modelinin 499$'dan başlayan fiyatlarla Ağustos ayı ortalarına doğru yurt dışında satışa sunulması bekleniyor.