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Acer 11.6-inç ekranlı Timeline 1810T modelini satışa sunuyor

9 yıl
48b
1
115
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Acer 11.6-inç ekranlı Timeline 1810T modelini satışa sunuyor
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Ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayar segmenti için Intel CULV platformunu temel alan Timeline serisi yeni modelleriyle dikkat çekmeyi başaran Acer, seriye 11.6-inç ekranlı yeni bir model daha ekliyor. Firmanın Timeline 1810T kod adlı yeni dizüstü bilgisayarının Ağustos ayı ortalarına doğru satışa sunulması beklenirken, yurt dışı satış fiyatları da netleşmeye başladı.

Acer kompakt tasarımıyla dikkat çeken ve sadece 1.4 Kg ağırlığında olan Timeline 1810T modeline Intel'in 1.4GHz'de çalışan tek çekirdekli Core 2 Solo SU3500 işlemcisi güç veriyor. Ekran çözünürlüğü 1366 x 768 piksel olan Timeline 1810T, 2GB sistem belleğine, 250GB kapasiteli sabit disk ve DirectX 10 destekli GMA X4500M HD entegre grafik birimine sahip.

Kablosuz iletişim için WiFi ve Bluetooth teknolojilerine destek veren Timeline 1810T modelinde ayrıca HDTV/LCD monitörlerle bağlantı için HDMI konnektörüne ve Gigabit Ethernet gibi ek özelliklere de yer veriliyor. 6 hücreli pil ile 8 saate kadar çalışma süresi sunabildiği belirtilen dizüstü bilgisara işletim sistemi olarak sa WindowsVista Home Premium'un eşlik edeceği bildiriliyor.

11.6-inç ekranlı Acer Timeline 1810T modelinin 499$'dan başlayan fiyatlarla Ağustos ayı ortalarına doğru yurt dışında satışa sunulması bekleniyor.


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acquiles 9 yıl
Merhaba,
1810TZ modeli henuz TRye gelmedı.ne zaman gelecegını bılen bulamadım. Urunu almanyadan aldım. Genel olarak sorulara cevap vermek gerekırse, 4100 ıslemcısi cift cekırdek, 3500 ıse tek cekırdek.4100 super pı de 1MB performansı 37 sn, 2MB 1m34 sn. tek cekırdek 3500 e gore daha yavas kalıyor fakat dıger cekırdek ıslem sırasında bos kalıyor.yanı super pı hesaplamayı yaparken sız hale HD fılm zeyretmeye devam edebılıyorsunuz. Farkı burada.
Genel olarak performansını cok begendım. 1080 HD fılmı sorunsuz oynatıyor. HDMI ile TV ye baglandıgındada sorun yok (1920 cozunurlukte). Bu sırada %40-%50 CPU yu kullanıyor, 720p fılmde ıse %30-%40 CPU kullanıyor. Aynı anda 1080 fılm seyrederken Solidworks 2010 CAD programını kullanabılıyorsunuz, offıce ve ınternet programlarıda dıger taraftan calısıyor fılmde bır kesıntı olusmuyor.
wi-fi performansı mevcut notebook umdan daha ıyı. 48 saat boyunca baglantı kopmadan download yaptı, sorun yok. Hız max.
Pil ömrü olarak 7 saat kullandım kullanım tipine baglı olarak 8 saate kadar cıkabilirsinz. 7 saat icin ozel bir caba sarfetmedim. Son derece ergonomik ve kullanımı kolay. Klavye tuşları orjinal notebook boyutunda, kullanımı kolay. Almanyadan aldıgım icin ıngılızce dil pakati yukledim ve turkce klavye olarak sorunsuz kullanıyorum. Isletım sisteminin 64 bit olması 6 bit program kullanımında oldukca fark yaratıyor.
2GB RAM ıle gelıyor, bos bır slot daha var, 2GB daha RAM taktım, 4GB ı sorunsuz görüyor.
Yurtdışı etiket fiyatı 499€.
Sorusu olan varsa sevaplayabilirim.
Burak
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gimmeluck 9 yıl

acquiles

Merhaba,

1810TZ modeli henuz TRye gelmedı.ne zaman gelecegını bılen bulamadım. Urunu almanyadan aldım. Genel olarak sorulara cevap vermek gerekırse, 4100 ıslemcısi cift cekırdek, 3500 ıse tek cekırdek.4100 super pı de 1MB performansı 37 sn, 2MB 1m34 sn. tek cekırdek 3500 e gore daha yavas kalıyor fakat dıger cekırdek ıslem sırasında bos kalıyor.yanı super pı hesaplamayı yaparken sız hale HD fılm zeyretmeye devam edebılıyorsunuz. Farkı burada.

Genel olarak performansını cok begendım. 1080 HD fılmı sorunsuz oynatıyor. HDMI ile TV ye baglandıgındada sorun yok (1920 cozunurlukte). Bu sırada %40-%50 CPU yu kullanıyor, 720p fılmde ıse %30-%40 CPU kullanıyor. Aynı anda 1080 fılm seyrederken Solidworks 2010 CAD programını kullanabılıyorsunuz, offıce ve ınternet programlarıda dıger taraftan calısıyor fılmde bır kesıntı olusmuyor.

wi-fi performansı mevcut notebook umdan daha ıyı. 48 saat boyunca baglantı kopmadan download yaptı, sorun yok. Hız max.

Pil ömrü olarak 7 saat kullandım kullanım tipine baglı olarak 8 saate kadar cıkabilirsinz. 7 saat icin ozel bir caba sarfetmedim. Son derece ergonomik ve kullanımı kolay. Klavye tuşları orjinal notebook boyutunda, kullanımı kolay. Almanyadan aldıgım icin ıngılızce dil pakati yukledim ve turkce klavye olarak sorunsuz kullanıyorum. Isletım sisteminin 64 bit olması 6 bit program kullanımında oldukca fark yaratıyor.

2GB RAM ıle gelıyor, bos bır slot daha var, 2GB daha RAM taktım, 4GB ı sorunsuz görüyor.

Yurtdışı etiket fiyatı 499�.

Sorusu olan varsa sevaplayabilirim.

Burak


selamlar, fiyat euro mudur acaba? orada garip sekil cikmis birimini goremedim.

harika bilgiler, tesekkurelr, 1080p olayini tekrar soriyim, fullhd lcd de aliriz yakinda da,,
tam soyle degil mi; 1080p bir filmi calisitirip fullHD- 1080p lcdtv de calistirdiniz yani?
Playerinizda nasil bir renderlama kulanidinz?( hangi playeri kullandiniz?)

bir de sunu soracaktim, Su touch KIT- dokunmatik ekran kitleri, kullanisli mi ? bu model 11.6 inch buna uygun var midir?




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ozgboy 9 yıl
Yurtdışından AS1810T 11.6" modelini getirtebilecek varsa uygun bir komisyon karşılığı, pm atsın.
(Core 2 Duo lu model yani.)
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doktororigo 9 yıl
yurtdışında türkçe klavyeli olanı bulabilirmiyiz acaba bilgisi olan varmı?
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ozturert 9 yıl
ah beee, 13.3 olanini siparis etmistim, yapilir mi bu simdi acer!!!
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igtx 9 yıl
Notebook.de adresi ön siparişe başlamış. Ağustos ortası piyasada yer alacak deniliyor. Aspire One 751 modeline nazaran daha performanslı ve aynı ölçülerde... 751'e sahip olmama rağmen ciddi ciddi düşünüyorum bunu almayı.

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