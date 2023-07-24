Windows 11'de pil tüketen uygulamalar kolayca görülebilecek

Söz konusu özellik iOS ve Android akıllı telefonlarda bulunan pil ömrü istatistiklerine benziyor. Güç tüketimi ekranı son 24 saat veya 7 gündeki enerji kullanımına ilişkin kapsamlı bir rapor sunacak. Ayrıca hangi yazılımların arka planda güç tükettiğini de gösterecek.
Uygulama başına pil kullanımı izlenebilecek
Windows 11 kullanıcıları bu özellik sayesinde bataryayı en aktif şekilde tüketen uygulamaları tespit etme şansına sahip olacaklar. Uygulama başına pil kullanımını takip ederek bilgisayarlarının daha uzun süre dayanabilmesi için hangi uygulamalara müdahale etmeleri gerktiğini kolayca görebilecekler.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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