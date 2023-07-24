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    Windows 11'de pil tüketen uygulamalar kolayca görülebilecek

    Microsoft, Windows 11 23H2 sürümünde ayrıntılı bir güç tüketimi bölümü sunacak. Böylelikle kullanıcılar sistemdeki uygulamaların ne kadar enerji kullandığını kolayca takip edebilecekler.
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    Windows 11'de pil tüketen uygulamalar kolayca görülebilecek Tam Boyutta Gör
    Windows 11'in yeni sürümünde dizüstü bilgisayar sahiplerini memnun edecek yeni bir özellik keşfedildi. Yazılım devi Microsoft, yıl sonuna doğru yayınlanacak 23H2 güncellemesine yüklü uygulamaların ne kadar güç tüketildiğini gösteren bir bölüm ekledi.

    Söz konusu özellik iOS ve Android akıllı telefonlarda bulunan pil ömrü istatistiklerine benziyor. Güç tüketimi ekranı son 24 saat veya 7 gündeki enerji kullanımına ilişkin kapsamlı bir rapor sunacak. Ayrıca hangi yazılımların arka planda güç tükettiğini de gösterecek.

    Windows 11'de pil tüketen uygulamalar kolayca görülebilecek Tam Boyutta Gör

    Uygulama başına pil kullanımı izlenebilecek

    Windows 11 kullanıcıları bu özellik sayesinde bataryayı en aktif şekilde tüketen uygulamaları tespit etme şansına sahip olacaklar. Uygulama başına pil kullanımını takip ederek bilgisayarlarının daha uzun süre dayanabilmesi için hangi uygulamalara müdahale etmeleri gerktiğini kolayca görebilecekler.

    Windows 11'de pil tüketen uygulamalar kolayca görülebilecek Tam Boyutta Gör
    Güç tüketimi verileri genel kullanım, aktif durumda, arka planda ve isme göre sıralanabilecek. Başta da belirttiğimiz gibi bu özellik 2023'ün dördüncü çeyreğinde çıkacak Windows 11 23H2 güncellemesinde sunulacak. Yeni sürümde ayrıca güç tasarrufu için enerji önerileri de yer alacak.
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