Tam Boyutta Gör Windows 11'in yeni sürümünde dizüstü bilgisayar sahiplerini memnun edecek yeni bir özellik keşfedildi. Yazılım devi Microsoft, yıl sonuna doğru yayınlanacak 23H2 güncellemesine yüklü uygulamaların ne kadar güç tüketildiğini gösteren bir bölüm ekledi.

Windows 11 23H2 duyuruldu: İşte beklenen yenilikler 1 hf. önce eklendi

Söz konusu özellik iOS ve Android akıllı telefonlarda bulunan pil ömrü istatistiklerine benziyor. Güç tüketimi ekranı son 24 saat veya 7 gündeki enerji kullanımına ilişkin kapsamlı bir rapor sunacak. Ayrıca hangi yazılımların arka planda güç tükettiğini de gösterecek.

Tam Boyutta Gör

Uygulama başına pil kullanımı izlenebilecek

Windows 11 kullanıcıları bu özellik sayesinde bataryayı en aktif şekilde tüketen uygulamaları tespit etme şansına sahip olacaklar. Uygulama başına pil kullanımını takip ederek bilgisayarlarının daha uzun süre dayanabilmesi için hangi uygulamalara müdahale etmeleri gerktiğini kolayca görebilecekler.

Tam Boyutta Gör Güç tüketimi verileri genel kullanım, aktif durumda, arka planda ve isme göre sıralanabilecek. Başta da belirttiğimiz gibi bu özellik 2023'ün dördüncü çeyreğinde çıkacak Windows 11 23H2 güncellemesinde sunulacak. Yeni sürümde ayrıca güç tasarrufu için enerji önerileri de yer alacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Windows Haberleri

Windows 11'de pil tüketen uygulamalar kolayca görülebilecek