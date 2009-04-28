Acer: 2010 yılında netbook satışları 50 milyon adede ulaşabilir

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Piyasa analizi yapan bağımsız araştırma kuruluşlarınca bu sene 35-40 milyon adet satacağı ön görülen netbook yani maliyet odaklu ultra-taşınabilir sistemler için bir yeni öngörü de dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden birisi olan Acer'dan geldi ve firmanın yönetim kurulu başkanı JT Wang, önümüzdeki yıl 50 milyon adet netbook satılacağını tahmin ettiklerini açıkladı.

Aspire One serisi netbook modelleriyle pazarın iddialı isimlerinden birisi olan Acer, bu sene içinse 30-35 milyon netbook satılmasını öngörüyor. Küresel ekonomik krize rağmen özellikle maliyet odaklı olmaları ve taşınabilirlik avantajlarıyla gündemden düşmeyen netbook'ların yeni nesil platformların* da katkısıyla satış grafiğini koruması bekleniyor.

* Yeni nesil Atom platformu, ARM'ın netbook odaklı platform geliştirme çalışmaları ve Nvidia'nın Ion platformuyla nettop'lardan sonra netbook'ları da gözüne kestirmiş olması.