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Acer: 2010 yılında netbook satışları 50 milyon adede ulaşabilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Acer: 2010 yılında netbook satışları 50 milyon adede ulaşabilir
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Piyasa analizi yapan bağımsız araştırma kuruluşlarınca bu sene 35-40 milyon adet satacağı ön görülen netbook yani maliyet odaklu ultra-taşınabilir sistemler için bir yeni öngörü de dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden birisi olan Acer'dan geldi ve firmanın yönetim kurulu başkanı JT Wang, önümüzdeki yıl 50 milyon adet netbook satılacağını tahmin ettiklerini açıkladı.

Aspire One serisi netbook modelleriyle pazarın iddialı isimlerinden birisi olan Acer, bu sene içinse 30-35 milyon netbook satılmasını öngörüyor. Küresel ekonomik krize rağmen özellikle maliyet odaklı olmaları ve taşınabilirlik avantajlarıyla gündemden düşmeyen netbook'ların yeni nesil platformların* da katkısıyla satış grafiğini koruması bekleniyor.

* Yeni nesil Atom platformu, ARM'ın netbook odaklı platform geliştirme çalışmaları ve Nvidia'nın Ion platformuyla nettop'lardan sonra netbook'ları da gözüne kestirmiş olması.


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DH Misafiri 9 yıl
Arkadaşlar servis bazından bakarsanız acer in servisi cok yavaş ilgisiz internetde araştırın veya sikayetvar a bakın ne demek istediğimi anlarsanız servis yönündende bakın lütfen.
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EPICA 9 yıl
Gerçekten çok iyi f/p ürünler yapıyorlar ve bence bu satış rakamlarından daha fazlasını hak ediyorlar.

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sertacaygun 10 yıl
Zaten bu adamlar %15'e yakın satışlarını arttırdı sadece Amerika'da.
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max975 10 yıl
bakalım iyi satışlardan sonra aldı başını gidecek mi?
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Moribito 10 yıl
Acer Aspire One`otesinde gamestone serisi cok iyi is yapti. Acikcasi rakiplerinden daha ucuza nerdeyse ayni performans saglilayan g serisi cok basari getirdi.
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