Acer Aspire Pro; 11.6" ekranlı netbook yolda

Tam Boyutta Gör

Netbook dünyasındaki hareketlilik hız kesmiyor. Hemen her gün yeni bir markanın katıldığı, çok sayıda modelin satışa sunulduğu mini-bilgisayar pazarında üreticiler öne çıkabilmek adına çalışmalarına ara vermeden devam ediyorlar. Aspire One serisiyle netbook dünyasının önde gelen oyuncularından birisi olan Acer, büyük ekranıyla dikkat çeken yeni netbook modeli Aspire One Pro ile özellikle profesyonelleri gözüne kestirmiş durumda.

Aspire One ailesinin temsilcileriyle geçtiğimiz yılın ikinci yarısında yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başaran firma, pazara sunduğu ve sunacağı yeni modellerle çizgisini korumayı ve satış rakmalarını kriz altında geçen 2009 yılında da yüksek tutmayı planlıyor. Firmanın bu hedefleri doğrultusunda hazırladığı Aspire One Pro modeli 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 11.6" ekranla geliyor ve 1.6GHz'de çalışan Atom Z530 işlemcisinden güç alıyor.

Üzerinde 1GB DDR2 sistem belleği bulunan yeni netbook modelinin depolama biriminden ise 160GB'lık sabit disk sorumlu. Grafik yükünü yonga setiyle entegre olarak gelen GMA 500 IGP'sinin üstlendiği mini-bilgisayar'ın tercihe göre 3 veya 6 hücreli pil ile alınabileceği ve seçilen pile göre 4 ila 8 saat aralığında kullanım süresi sunabileceği iddia ediliyor. Belirttiğimiz gibi özellikle 11.6" ekranıyla öne çıkan Aspire One Pro'nun fiyatı ise henüz açıklanmadı.

Tam Boyutta Gör