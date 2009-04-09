Acer AspireRevo; Nvidia Ion tabanlı ilk nettop tanıtıldı

AMD-ATi ile birlikte harici ekran kartı dünyasının lider iki isminden birisi olan Nvidia, bir yandan yeni nesil grafik işlemci mimarisi üzerinde çalışmaya devam ederken öte taraftan da geleceğe yönelik yatırımların sürdürüyor. Kimi kaynaklarca önümüzdeki birkaç yıl içerisinde işlemci pazarına giriş yapacağı iddia edilen Nvidia, bağımsız araştırma kuruluşlarının ortaya koyduğu mobil teknoloji projeksiyonlarına paralel olarak taşınabilir cihazlara ciddi yatırımlar yapıyor. Firma birkaç yıldır Tegra kod adını verdiği ARM tabanlı yeni jenerasyon yongada sistem çözümünü dev bir bütçe ve hatırı sayılı bir mühendis ekibiyle geliştirmeyi sürdürürken, dizüstü bilgisayarlara yönelik yatırımlar da aralıksız netbook odaklı olarak sürüyor.

Daha önceki haberlerimizde de paylaştığımız üzere, geçtiğimiz yılın ikinci yarısına damga vuran netbook ve nettop'lar yani maliyet odaklı ultra-taşınabilir bilgisayarların, küresel krize ve dünya ekonomilerindeki resesyona rağmen bu sene de ciddi satış rakamlarına ulaşmaları ön görülüyor. Bir süredir yonga seti pazarında sesi soluğu pek çıkmayan, en son AMD platformu için nForce 980a SLI yonga setini duyuran Nvidia, tüm konsantrasyonunu Atom işlemcili netbook bilgisayarlara vermiş durumda. Firma Intel işlemciler için geliştirdiği MCP79 yonga setini, Intel'in Atom işlemcisine uyarlayarak hazırladığı Ion platformuyla mevcut netbook'lara göre grafik/video yetenekleri daha gelişmiş çözümlerin hazırlanmasını hedefliyor.

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Ion platformu Intel'in Atom işlemcisi ve Nvidia'nın MCP79 yonga setinden oluşuyor. Bilindiği üzere Intel'in güncel Atom platformu özellikle grafik işlemci performansıyla eleştiriliyor. Zira her ne kadar netbook/nettop sistemler, akıcı oyun deneyimi sunmak veya masaüstü sistemler ayarında performans vaat etmek üzere tasarlanmış olmasalar da Intel'in Atom işlemcisiyle kullandığı 945 serisi yonga setlerinde yer alan, DirectX 9 destekli GMA 950 IGP'si kullanıcıların beklentilerini karşılamaktan uzak. Taşınabilirliğe getirdiği yeni yaklaşımla satın alan veya almayı düşünen kullanıcıların sürekli yanlarında taşımakta isteyeceği netbook'larda özellikle yüksek tanımlı (HD) video oynatımına destek verilmemesi zaman zaman konuşulmakta.

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Ion platformuyla netbook ve nettop sistemlerde yüksek pazar payı hedefleyen Nvidia'nın üzerinde durduğu ana nokta entegre grafik işlemci performansı. Zira MCP79 yonga setinin sahip olduğu DirectX 10 destekli ve 16x paralel işlemcili GeForce 9400M IGP'sinin, yüksek tanımlı (HD) Video'lar için işlemciye yük bindirmeden donanımsal hızlandırma sağlayabildiği gibi belli detay ayarlarında çok sayıda oyunu oynatabilme yeteneğine sahip olduğu da belirtilmekte. Intel'e karşı grafik işlemci performansıyla iddialı olmak ve pazardaki bu ihtiyaçtan faydalanarak yüksek kullanım yaygınlığına ulaşmayı arzulayan Nvidia'nın Ion platformu için düğmeye basan ilk isim dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden birisi olan Acer oldu.

Acer'ın ilk detaylarını daha önce dünyada ilk defa yayımladığımız, Hornett kod adıyla geliştirilen Ion tabanlı yeni nettop bilgisayarı AspireRevo tanıtıldı. Ion platformuyla hazırlanan ticari ilk sistem olarak dikkat çeken AspireRevo, tasarım anlamında Nvidia'nın platformu tanıtmak için hazırladığı referans nettop sistemden ayrılıyor. Sadece 180mm x 180mm x 30mm boyutlarında olan ve günümüz konvensiyonel masaüstü bilgisayarlarına kıyasla 30 kat daha küçük olduğu belirtilen AspireRevo, oval hatlarıyla hem yatay hem de dikey olarak kullanılabiliyor. Oturma odalarında, HDTV'lere eşlik edecek bir HTPC olduğu kadar masaüstü bilgisayar veya ofis sistemi de olarak kullanılabilecek sistem detayları ise şuekilde.

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Nvidia'nın Ion platformunu temel alan Acer AspireRevo, 1.6GHz'de çalışan Atom N230 işlemcisinden güç alıyor. MCP79 yonga seti üzerine inşa edilen sistem, belirttiğimiz gibi MCP79 yonga seti ve GeForce 9400M IGP'si ile geliyor. 4GB'a kadar DDR2 bellek desteği sunan sistem, 250GB'a kadar sabit disk ile satın alınabilecek. AspireRevo, üzerinde yer alan bağlantı noktalarıyla da dikkat çekiyor. Zira 1080p video oynatabilen nettop, HDMI konnektörüyle birlikte geliyor ve bu sayede yeni nesil televizyon ve HDTV'ler ile bağlantı kurabiliyor. Ayrıca Gigabit Ethernet, VGA ve eSATA konnektörlerine de sahip olan nettop bilgisayarın satışa sunulmasını takiben çift çekirdekli Atom işlemci seçeneği de eklenecek.

6 adet USB 2.0 portu ve 2 ses çıkışı bulunan Ion tabanlı nettop sistemde çok formatlı kart okuycusu da bulunuyor. Enerji verimliliğine sahip olduğu da belirtilen AspireRevo'ya işletim sistemi olaraksa Windows Vista Home Premium eşlik edecek. Önümüzdeki aylarda kullanıma sunulması beklenen Acer AspireRevo'nun yurt dışında 300$ seviyesinden kullanıcılarla buluşması bekleniyor. Nvidia'nın Ion platformunu karşı Intel de sessiz değil. Firma GN40 yonga setini kullanan ve HD video oyatım kabiliyetine sahip netbook'lara yeşil ışık yakmış durumda. Üretim maliyetlerini de lehine kullanması beklenen Intel ve Nvidia arasındaki çekişme, daha güçlü ve uygun fiyatlı netbook'ların pazara giriş yapmasını da sağlayacaktır.