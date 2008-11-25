Acer Core i7 işlemcili yeni masaüstü bilgisayarını kullanıma sunuyor

Tam Boyutta Gör

Alienware, Maingear ve Dell gibi isimlerden sonra dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden biri olan Acer da Intel'in Nehalem platformunu temel alan yeni masaüstü bilgisayarını duyurdu. Aspire serisi altında hazırlanan M7720 kodlu yeni modelde Core i7 serisi işlemci ailesinin giriş modeli olan ve 2.66GHz'de görev yapan Core i7 920 işlemcisine yer verilmiş.

12GB'a kadar DDR3 bellek desteğiyle gelen ve 3GB bellek ile donatılan sistemin grafik alt yapısını ise ATi'nin 1GB bellekli ve DirectX 10.1 destekli Radeon HD 4850 çözümü oluşturuyor. 750GB'lık sabit disk ile geleceği belirtilen Acer'ın Aspire M7720 modelinin bu ayın sonuna doğru 1200$'lık etiket fiyatı üzerinden Tayvan'da kullanıma sunulması bekleniyor.