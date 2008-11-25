Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer Core i7 işlemcili yeni masaüstü bilgisayarını kullanıma sunuyor

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
8,9b
1
2
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Acer Core i7 işlemcili yeni masaüstü bilgisayarını kullanıma sunuyor
Tam Boyutta Gör

Alienware, Maingear ve Dell gibi isimlerden sonra dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden biri olan Acer da Intel'in Nehalem platformunu temel alan yeni masaüstü bilgisayarını duyurdu. Aspire serisi altında hazırlanan M7720 kodlu yeni modelde Core i7 serisi işlemci ailesinin giriş modeli olan ve 2.66GHz'de görev yapan Core i7 920 işlemcisine yer verilmiş.

12GB'a kadar DDR3 bellek desteğiyle gelen ve 3GB bellek ile donatılan sistemin grafik alt yapısını ise ATi'nin 1GB bellekli ve DirectX 10.1 destekli Radeon HD 4850 çözümü oluşturuyor. 750GB'lık sabit disk ile geleceği belirtilen Acer'ın Aspire M7720 modelinin bu ayın sonuna doğru 1200$'lık etiket fiyatı üzerinden Tayvan'da kullanıma sunulması bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
St Batuhan 11 yıl
Güzel fiyat kasada sade falan iyi ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
strafor 11 yıl
Kasa dandik geldi bana. O fiyata yaratık toplanır TR'de.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim