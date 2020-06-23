Acer dayanıklılık odaklı Enduro tablet modellerini duyurdu

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Dayanıklılık odaklı tablet modelleri dendiğinde genelde akla Panasonic markasının ürünleri gelir ancak Acer da segmentte iddialı olmaya çalışıyor. Acer Enduro serisi tabletler en zor koşullar düşünülerek hazırlandı.

Acer Enduro T5 özellikleri

Acer Enduro T5 tablet modeli 10 inçlik ekran boyutuna sahip. MIL-STD 810G askeri dayanıklılık standardı ve IP65 suya dayanıklılık standartlarını barındıran ürünün gövdesi buna göre kalın bir şekilde tasarlanmış. Muhafaza kaplaması tüm noktaları kapatıyor ve batarya değişimi için alt kısımda bir tırnak yer alıyor.

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Yedinci nesil Intel Core m3 işlemciden gücünü alan tablet 10 saate kadar pil ömrü sunuyor ve batarya değiştirilebiliyor. Acer Enduro T5 için henüz bir fiyat açıklanmadı.

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Acer Enduro T1 özellikleri

Acer Enduro T1 ise çift versiyonu olan bir tablet modeli. ET110-31W versiyonu 10.1 inçlik bir ekrana sahip ve klavyeli standı ile bir dizüstü olabiliyor. MIL-STD 810G4 askeri dayanıklılık standardı ve IP54 su sıçramasına dayanıklılık standardı mevcut.

Intel Celeron işlemci ile donatılan versiyonda 64GB eMMC depolama yer alıyor. Eldiven ile kullanıma uygun olan tablet versiyonu için bir fiyat henüz yok.

ET108-11A versiyonu ise 8 inçlik ekranında Android işletim sistemi çalıştırıyor. MIL-STD 810G4 ve IP54 sertifikası olan cihazın fiziksel tuşları farklı fonksiyonlar için programlanabiliyor.

Acer ayrıca birden fazla cihazın fiziksel tuşlarını programlamak, bağlantı portlarını sınırlandırmak, kamera ve barkod okuyucuyu engellemek veya sistem sağlığını takip etmek gibi yönetim özellikleri sunan Acer Enduro Yönetim Seti (AEMS) yazılımı da tabletlerde kurulu olacak.

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https://news.acer.com/acer-launches-enduro-lineup-of-rugged-notebooks-and-tablets

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