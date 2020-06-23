Çift ekranlı Asus ROG Zephyrus Duo 15 satışa çıkıyor

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Dizüstü bilgisayar sektöründe ana akım hiçbir zaman tek ekrandan vazgeçmeyecek gibi görünüyor ancak üreticiler ısrarla farklı çift ekran konseptleriyle zinciri kırmaya çalışıyor. Asus ROG Zephyrus Duo 15 bunlardan birisi.

Asus ROG Zephyrus Duo 15 özellikleri ve fiyatı

Asus ROG Zephyrus Duo 15 (GX550) oyuncu dizüstü modeli ana ekranın altına konumlanmış genişlemesine ikinci ekran ile dikkat çekiyor. Bu konsept geçen yıl Zenbook Duo modelinde karşımıza çıkmıştı. Asus konsepti oyunu tarafına da taşımaya karar vermiş.

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Ana LCD ekran 15.6 inç boyutunda ve iki seçeneğe sahip. 4K çözünürlükte 60Hz tazeleme hızı sunulurken Full HD çözünürlükte ise 300Hz gibi rekor bir tazeleme hızına ulaşılabiliyor. Ekran Adobe RGB renk uzayının tamamını kapsarken Pantone sertifikası ile de dikkat çekiyor.

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Alt kısmında yer alan ve belirli bir açıda yükselebilen ekran ise 14.1 inçlik panelde 3840x1100 piksel çözünürlük sunuyor. Bu ekranda uyumlu pek çok oyuna ait gerçek zamanlı istatistikler takip edilebiliyor. XSplit Gamecaster desteği sayesinde de oyuncular kolay bir şekilde yayınlarını ayarlayabiliyor. Yine bu ekranda farklı uygulamaları çalıştırmak da mümkün.

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İşlemci tarafında 8 çekirdekli Intel Core i9-10980HK ve Core i7-10875H seçeneklerine yer verilmiş. Ekran kartı tarafında yeni RTX 2070 ve RTX 2080 Super mobil seçenekleri var. 16GB DDR4 3200MHz RAM yanında 32GB’a kadar bir SODIMM slotu da boş bırakılmış. İki NVMe PCIe SSD slot ise 2TB’a kadar kapasite sağlıyor. Çift fanlı sistem açılan ekranı da kullanarak daha iyi bir hava akışı sağlıyor.

WiFi 6, Bluetooth 5.0, Thunderbolt 3, USB 3.2 Tip-C üzerinden 65W enerji akımı, 240W adaptör, 90Wh batarya, HDMI 2.0b gibi özelliklere sahip olan Asus ROG Zephyrus Duo 15 modeli için fiyatlar şu şekilde:

Intel Core i7-Full HD-RTX 2070 SUPER-32GB RAM-2TB SSD: 3000$

Intel Core i9-Full HD-RTX 2070 SUPER-48GB RAM-1TB SSD: 3500$

Intel Core i9-Full HD-RTX 2080 SUPER-32GB RAM-2TB SSD: 3700$

https://www.techpowerup.com/268883/asus-republic-of-gamers-launches-zephyrus-duo-15

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