Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer düşük güç tüketimli iki yeni LCD monitörünü duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
6,1b
1
1
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Acer düşük güç tüketimli iki yeni LCD monitörünü duyurdu
Tam Boyutta Gör

V193WBbmd

LCD monitör pazarının iddialı oyuncularından Acer, düşük güç tüketimli yeni modellerini satışa sunuyor. Firmanın iddiasına göre duyurusu yapılan yeni modellerden V193WBbmd kod adlı 19-inç çözüm aynı kategorideki diğer LCD'lere göre %25 daha az güç tüketiyor. 1440 x 900 piksel çözünürlüğünü destekleyen yeni monitör, 5ms tepki süresi, 10000:1 karşıtlık oranı, 300cd/m2 parlaklık ve 1 Watt'lık iki adet hoparlör gibi teknik detaylarla birlikte geliyor.

Acer'ın düşük güç tüketimli bir diğer yeni modeli ise V223WBbm kod adını taşıyan 22-inç'lik çözüm. Yine firmanın iddiasına göre bu model ise aynı segmentteki diğer LCD'lere kıyasla %36 daha az güç tüketiyor. Ekran çözünürlüğü 1680 x 1050 piksel olan monitörün 1.5 Watt'lık iki adet hoparlöre sahip olduğu ifade edilirken, diğer teknik özelliklerinin ise yukarıda detaylarını verdiğimiz 19-inç'lik V193WBbmd modeliyle oldukça benzer olduğu açıklandı.

Acer'ın düşük güç tüketimli V193WBbmd ve V223WBbmd modelleri sırasıyla 184$ ve 235$ seviyesinden yurt dışında satışa sunuluyor.

Acer düşük güç tüketimli iki yeni LCD monitörünü duyurdu
Tam Boyutta Gör

V223WBbmd


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Revenge® 10 yıl
Özellik tamamda tip pek hoş durmuyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl ACER TimeLine Aspire 4810T video inceleme 10 yıl Prototype inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim