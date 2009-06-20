Acer düşük güç tüketimli iki yeni LCD monitörünü duyurdu

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V193WBbmd

LCD monitör pazarının iddialı oyuncularından Acer, düşük güç tüketimli yeni modellerini satışa sunuyor. Firmanın iddiasına göre duyurusu yapılan yeni modellerden V193WBbmd kod adlı 19-inç çözüm aynı kategorideki diğer LCD'lere göre %25 daha az güç tüketiyor. 1440 x 900 piksel çözünürlüğünü destekleyen yeni monitör, 5ms tepki süresi, 10000:1 karşıtlık oranı, 300cd/m2 parlaklık ve 1 Watt'lık iki adet hoparlör gibi teknik detaylarla birlikte geliyor.

Acer'ın düşük güç tüketimli bir diğer yeni modeli ise V223WBbm kod adını taşıyan 22-inç'lik çözüm. Yine firmanın iddiasına göre bu model ise aynı segmentteki diğer LCD'lere kıyasla %36 daha az güç tüketiyor. Ekran çözünürlüğü 1680 x 1050 piksel olan monitörün 1.5 Watt'lık iki adet hoparlöre sahip olduğu ifade edilirken, diğer teknik özelliklerinin ise yukarıda detaylarını verdiğimiz 19-inç'lik V193WBbmd modeliyle oldukça benzer olduğu açıklandı.

Acer'ın düşük güç tüketimli V193WBbmd ve V223WBbmd modelleri sırasıyla 184$ ve 235$ seviyesinden yurt dışında satışa sunuluyor.

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V223WBbmd