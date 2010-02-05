Acer: iPad benzeri cihaz planlamıyoruz

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Hem Apple hem de Nvidia, tablet bilgisayarların bu yıla damga vuracağını düşünüyor ve pek çok firma da bu yöndeki çalışmalarına devam ediyor. Ancak tablet bilgisayarlar konusunda farklı düşünenler de yok değil. Birkaç yıl içerisinde dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi olmayı hedefleyen Acer Tayvan'ın başkanı Scott Lin, iPad ve firmasının 2010 planları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

iPad tarzı cihaz tasarlamanın Acer için herhangi bir teknik zorluk içermediğini söyleyen Lin, ancak bu tarz bir cihazın Acer'ın iş modeline girmeyeceğini söyledi. Tarihsel süreçte kapalı platformların özellikle ölçeklenebilirlik açısından sınırlı olanaklara sahip olduğunu belirten Scott Lin, Apple'ın bu durumun dışına çıktığını dolayısıyla iPad tarzı cihazlarla başarı yakalamalarının muhtemel olduğunu dile getirdi.

Öte taraftan bazı analistlerden farklı olarak iPad'in notebook ve netbook pazarına olumsuz etki etmeyeceğini zira iki ayrı ürün grubunun da farklı kullanınıcı kesimlerine hitap ettiğini belirten Lin, Acer'ın ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarlara yoğunlaşacağına dikkat çekti. Geleneksel notebook'ların pazarın %50-60'ını oluşturacağını söyleyen Lin'e göre, netbook'lar %20, ultra-ince notebook'lar ise %20-30 pazar payına ulaşacak.

Scott Lin, araştırma firmasının sonuçlarına göre Acer'ın 2009 yılında 31 milyon dizüstü bilgisayar sattığını da açıkladı.