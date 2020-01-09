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    Acer Swift 3 modeli en yeni işlemcilerle güncellendi

    Yeni Acer Swift 3 dizüstü modelinin AMD Ryzen 7 4700U işlemcili olan versiyonu, Intel Core i7-1065G7 işlemcili versiyonundan 100$ kadar daha ucuz bir fiyata sahip.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Acer Swift 3 modeli en yeni işlemcilerle güncellendi
    Tam Boyutta Gör

    Ülkemizde de satılan ve inceliği ile dikkat çeken dizüstü modellerinden Acer Swift 3, CES 2020 fuarında en yeni AMD ve Intel işlemcilerle güncellenmiş bir şekilde yeniden tüketici karşısına çıkıyor.

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    Acer Swift 3 özellikleri ve fiyatı

    Acer Swift 3 modelinin 8 çekirdekli Ryzen 7 4700U işlemci barındıran versiyonu sınıfında tatmin edici bir performans sunacak. Bu versiyonun 14 inçlik ekranı ince çerçeveleri sayesinde oldukça kompakt. Konfigürasyon olarak 16GB’a kadar RAM ve 512GB’a kadar SSD seçenekleri mevcut. 10 saate kadar kullanım süresi sunan versiyonun başlangıç fiyatı ise 599$ olarak belirlenmiş.

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    Onuncu nesil Intel Core i7-1065G7 işlemci barındıran versiyonda ise 13.5 inçlik ekran görüyoruz. Bellek tarafında 1TB seçeneği de eklenen versiyon 16 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Versiyonun fiyatı ise 699$.

    CES 2020 fuarında dizüstü modellerinin AMD versiyonları biraz daha uygun fiyat etiketine sahip. Kullanıcıların kafasında performans farkı mı var yoksa gerçekten maliyeti mi düşük soruları şimdiden kafalarda yer etmiş durumda.



    https://www.engadget.com/2020/01/06/acer-updates-swift-3-with-amd-intel/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    ssbrutality 1 hf.
    Bellek tarafında 1 TB..Vay be :D
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